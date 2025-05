Date limite : le 13 juin 2025

OTTAWA, ON, le 13 mai 2025 /CNW/ - Les candidatures sont désormais acceptées pour la bourse de recherche sur l'art militaire canadien Rodger et Joann McLennan du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), qui encourage et appuie la recherche de pointe en art militaire et de guerre canadien et autochtone. D'un montant de 5 000 $ CA (dépenses et allocations comprises), la bourse est valide pour un an à compter du 1er septembre 2025. Les aspirant.e.s boursiers.ères ont jusqu'au 13 juin 2025, à 23 h 59 (HAE), pour présenter leur candidature.

Cette bourse appuie la recherche originale entreprise par des universitaires à des fins de publication, d'exposition ou de travail sur leur thèse ou leur mémoire, ainsi que les équivalents de ces derniers, en art militaire ou de guerre canadien. La recherche doit porter sur un aspect de l'art militaire ou de guerre canadien, y compris la peinture, le dessin, la sculpture, la photographie, la gravure et les autres médiums, et mettre l'accent sur l'utilisation et l'étude des collections du MBAC, du Musée canadien de la guerre et de Bibliothèque et Archives Canada.

La boursière actuelle est Xenia Benivolski, commissaire, auteure et enseignante, explore dans son travail la façon dont le paysage, l'acoustique et la pensée musicale peuvent contribuer à la formation de structures sociales et politiques. Dans son projet de bourse, elle se penche sur les héritages sonores des paysages de guerre reliant le Canada et l'Europe. Elle se concentre sur les cloches d'église, en s'appuyant sur la documentation du campanologue canadien Percival Price, qui a beaucoup écrit sur le sort réservé aux cloches et aux carillons en temps de guerre.

Admissibilité

La bourse est ouverte aux historien•ne•s de l'art, conservateurs•rices, critiques, restaurateurs•rices, diplômé•e•s, chercheurs•euses indépendant•e•s ainsi qu'à d'autres professionnel•le•s du domaine des arts visuels ou de la muséologie et des disciplines connexes des sciences humaines et sociales. Les candidatures internationales sont également acceptées. La bourse de recherche est valide seulement au MBAC.

Tous les candidat•e•s qualifié•e•s, y compris les personnes autochtones, les femmes, les personnes de toutes les orientations sexuelles, identités de genre ou expressions de genre, les personnes racisées et les personnes ayant un handicap, sont encouragé•e•s à soumettre leur candidature.

Dépôt de candidatures

Pour en savoir plus sur le dépôt de candidature et les critères d'évaluation, visitez beaux-arts.ca.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14ᵉ au 21ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Tout est relié - Everything is connected

