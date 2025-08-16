OTTAWA, ON, le 16 août 2025 /CNW/ - « Le leadership du président Trump et des États-Unis donne l'occasion de mettre fin à la guerre illégale de la Russie en Ukraine.

Pour parvenir à une paix juste et durable, il est essentiel d'avoir des garanties de sécurité robustes et crédibles. Je salue l'ouverture des États-Unis à offrir des garanties de sécurité dans le cadre des efforts de la Coalition des volontaires. Le Canada travaille en étroite collaboration avec le président Zelenskyy et nos partenaires de la Coalition des volontaires pour intensifier notre appui inébranlable à l'Ukraine et notre engagement commun à l'égard de la paix et de la sécurité dans ce pays. »

