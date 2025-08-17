OTTAWA, ON, le 17 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a participé à une réunion virtuelle de la Coalition des volontaires aux côtés du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.

Le premier ministre s'est joint aux autres membres de la Coalition pour saluer le leadership du président Trump, qui donne l'occasion de mettre fin à la guerre illégale de la Russie en Ukraine, ainsi que l'ouverture des États-Unis à offrir des garanties de sécurité afin de compléter les efforts de la Coalition en vue de la paix et de la sécurité à long terme de l'Ukraine et de l'Europe.

Le premier ministre a accueilli favorablement la rencontre à venir entre le président Trump ainsi que le président Zelenskyy, des dirigeants européens et le secrétaire général de l'OTAN. Cette façon de faire concorde avec le principe selon lequel il ne faut prendre aucune décision concernant l'Ukraine sans l'Ukraine ni aucune décision concernant l'Europe sans l'Europe ainsi qu'avec le principe en faveur de la sécurité à long terme de l'Ukraine, de l'Europe et de la communauté euro-atlantique.

Le premier ministre a insisté sur le fait que le président Poutine a prouvé dans le passé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Par conséquent, il faut renforcer les mesures diplomatiques en exerçant des pressions militaires et économiques soutenues sur la Russie afin qu'elle mette fin à son agression. Et finalement, de solides forces armées ukrainiennes devront assurer la paix et la sécurité à long terme de l'Ukraine, avec des garanties de sécurité fermes et crédibles de la part de la Coalition des volontaires et des États-Unis.

Le Canada travaille en étroite collaboration avec le président Zelenskyy et ses partenaires afin d'intensifier son soutien à l'Ukraine et de raffermir ses engagements en faveur de la paix et de la sécurité. À cet égard, le premier ministre Carney a réitéré le soutien du Canada à l'Ukraine, notamment grâce à l'octroi de 2 milliards de dollars en aide militaire supplémentaire, à un prêt de 2,3 milliards de dollars en vertu de l'initiative de prêts du G7 dans le cadre de l'accélération de l'utilisation des recettes extraordinaires et à la dernière série de sanctions que le Canada a prises à l'endroit de la Russie et de ses complices.

En outre, en tant que coprésidents de la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens, le Canada et l'Ukraine enjoignent de nouveau la Russie à ramener immédiatement et sans condition les enfants ukrainiens qui ont été illégalement déportés ou transférés de force à l'extérieur de l'Ukraine.

