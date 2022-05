DEC accorde 228 344 $ pour l'amélioration de cuisines collectives et d'un bâtiment communautaire à Sherbrooke.

SHERBROOKE, QC, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les espaces publics communs sont au cœur des communautés du Canada. Ils attirent les résidents et les visiteurs, et soutiennent les entreprises et les emplois locaux. Partout au pays, ces espaces ont connu une réduction importante de leur utilisation alors que les Canadiens prenaient des précautions pour se protéger de la COVID‑19.

Aujourd'hui, Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé des investissements totalisant 228 344 $ dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour deux projets dans la région de Sherbrooke.

L'aide financière se détaille comme suit :

La Cuisine collective le Blé d'Or bénéficie d'une contribution non remboursable de 30 629 $. L'aide de DEC lui permettra de rénover ses deux cuisines et d'installer des stations de désinfection et d'équipements de stérilisation. La collectivité pourra ainsi profiter d'installations culinaires améliorées afin de cuisiner ou de participer aux activités de cuisine collective offertes.

La Corporation de développement communautaire de Sherbrooke bénéficie d'une contribution non remboursable de 197 715 $. L'aide de DEC permettra d'effectuer des travaux de rénovation à son bâtiment à vocation communautaire en améliorant l'efficacité énergétique et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Grâce à ce projet, les organismes communautaires bénéficieront de locaux mieux adaptés pour répondre aux besoins de la communauté.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les espaces communautaires sont des lieux propices aux interactions sociales et à l'activité physique. En favorisant un meilleur accès à des installations et des programmes récréatifs, nous contribuons au bien-être des collectivités, des familles et des individus à travers le pays. La reprise économique dépend entre autres de la vitalité des communautés locales et de leurs espaces communs.

Citations

« Je suis ravie que notre gouvernement appuie La Cuisine collective le Blé d'Or et la Corporation de développement communautaire de Sherbrooke en investissant dans leurs espaces communautaires. Ce type d'installations est essentiel pour faire croître le potentiel économique de la région et amener une prospérité pour la communauté. Bravo pour ces projets emballants qui contribuent au développement de Sherbrooke! »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La rénovation des cuisines collectives de La Cuisine collective le Blé d'Or et du bâtiment communautaire de la Corporation de développement communautaire de Sherbrooke sont d'excellentes nouvelles pour la communauté sherbrookoise. Ces projets leur permettront de bonifier leurs installations et d'améliorer les espaces communautaires accessibles aux organismes et aux citoyens. Ces derniers pourront aussi profiter des activités et des ateliers culinaires offerts dans le but d'améliorer leur santé et leur qualité de vie. Cet appui témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir le développement des collectivités de toutes tailles afin de rehausser leur bien-être dans toutes les régions. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Nous nous réjouissons de cet appui financier de DEC qui bénéficiera non seulement aux 15 organismes locataires, mais aussi à la communauté qui les fréquente. »

Claudelle Cyr, directrice de la Corporation de développement communautaire de Sherbrooke

« Le conseil d'administration et les membres de La Cuisine collective le Blé d'or sont vraiment ravis de pouvoir compter sur cette contribution de DEC qui permettra de rénover les installations. »

Solange Rodrigue, directrice générale, La Cuisine collective le Blé d'Or

Faits en bref

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Un budget de 500 millions de dollars sur deux ans est alloué aux agences de développement régional du Canada (ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du Canada maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens. Ce financement aide les communautés à :

aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.

Le FCRC est mis en œuvre dans le cadre du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

