Les ministres provinciaux et territoriaux du marché du travail sont profondément préoccupés par l'approche du gouvernement fédéral à l'égard du Sommet sur la main-d'œuvre 2024

MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Les ministres provinciaux et territoriaux du marché du travail ne participent pas au Sommet sur la main-d'œuvre 2024 qui se tient aujourd'hui à Montréal, soulignant qu'il a été planifié unilatéralement par Emploi et Développement social Canada sans consulter les provinces et territoires, qui sont responsables du développement de la main-d'œuvre.

Pourtant, les provinces et territoires ont acquis des perspectives et expériences uniques au cours de décennies de prestation de services efficaces liés au marché du travail, lesquelles auraient renforcé le processus de mobilisation du sommet et favorisé une meilleure compréhension des défis complexes en matière de main-d'œuvre.

Un événement de cette envergure ne devrait pas être organisé sans prendre acte des rôles et responsabilités de chaque gouvernement et de la réduction importante de 625 millions de dollars du financement des Ententes de transfert relatives au marché du travail (ETMT) pour 2024-2025. Malheureusement, le gouvernement fédéral a organisé un sommet axé uniquement sur ses propres priorités, sans tenir compte des différents besoins de chaque province et territoire et de leurs responsabilités dans la formation de la main-d'œuvre.

Si le gouvernement fédéral a réellement l'intention de renforcer la main-d'œuvre du pays, les ministres provinciaux et territoriaux du Forum des ministres du marché du travail demandent instamment au ministre fédéral de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, et à la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, de reconnaître que les gouvernements provinciaux et territoriaux sont les mieux placés pour concevoir et mettre en œuvre des programmes relatifs à la formation de la main-d'œuvre et d'augmenter immédiatement le financement des ETMT.

Les ETMT sont utilisées par les provinces et territoires pour aider les Canadiennes et Canadiens à trouver et à conserver de bons emplois, en particulier ceux qui sont sous-représentés sur le marché du travail. Comme la majeure partie de ce financement provient des cotisations d'assurance-emploi versées par les travailleurs et employeurs, il est impératif que ces cotisations soient réinvesties dans les services publics d'emploi de proximité offerts par les provinces et les territoires.

Dans un contexte d'inflation élevée, d'augmentation du chômage, de changements démographiques et d'évolution rapide des besoins du marché du travail, le gouvernement fédéral devrait augmenter le financement des ETMT afin que les provinces et territoires puissent relever pleinement ces défis urgents en matière de main-d'œuvre. Toutefois, le ministre Boissonnault a plutôt annoncé des programmes administrés par le gouvernement fédéral qui ne répondent pas de manière adéquate aux besoins des marchés du travail provinciaux et territoriaux. Il s'agit de dépenses inutiles qui ne tiennent pas compte du succès avéré des programmes financés par les ETMT et mis en œuvre par les provinces et les territoires.

Le rapport pancanadien non publié d'Emploi et Développement social Canada intitulé « Ententes sur le marché du travail au Canada : communiquer les principaux résultats aux Canadiens » (2022-2023) met en évidence ces réussites et leurs retombées positives pour tous les Canadiens et Canadiennes. En 2022-2023, 1,2 million de personnes ont été servies par l'intermédiaire des programmes financés par les ETMT, ce qui représente pour le Canada des avantages sociaux de 8 200 $ pour chaque personne aidée. Les provinces et territoires sont déçus que le gouvernement du Canada n'ait pas publié le rapport pancanadien de 2022-2023 avant le sommet, afin que les participants puissent apporter une contribution éclairée sur le rôle et la valeur des ETMT dans la formation de la main-d'œuvre.

En ne respectant pas les provinces et territoires en tant que partenaires clés, le gouvernement fédéral a ignoré le rôle du Forum des ministres du marché du travail et a manqué une occasion de renforcer l'étroite collaboration fédérale-provinciale-territoriale établie il y a plus de 40 ans.

Les provinces et les territoires continueront à faire passer les intérêts des Canadiennes et des Canadiens en premier en offrant les meilleurs programmes de main-d'œuvre possibles, tout en demandant au gouvernement fédéral de travailler en véritable partenariat et de fournir le financement nécessaire pour répondre aux exigences d'une main-d'œuvre diversifiée et moderne.

Les gouvernements du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique étant en élections, ils ne sont pas parties prenantes à cette lettre.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Pour plus de renseignements : Émilie Savard, attachée de presse de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la Côte-Nord, 367 990-8473, [email protected]