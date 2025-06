Participation au sommet Point tournant de Banques alimentaires Canada - Mieux soutenir, mieux nourrir, la vision de Chantal Rouleau

QUÉBEC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Invitée au Sommet sur l'insécurité alimentaire organisé par Banques alimentaires Canada, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, a présenté les avancées du Québec en matière de sécurité alimentaire.

Selon la fiche annuelle de rendement 2024 de Banques alimentaires Canada, le Québec se classe pour une deuxième année consécutive en tête du classement de Banques alimentaires Canada en raison de ses efforts de lutte à de la pauvreté.

Une première au Québec

Depuis sa nomination en 2022, Mme Rouleau est la première à assumer officiellement la responsabilité de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire. Ce rôle lui a permis de mener une vaste consultation auprès de centaines d'organismes communautaires dans toutes les régions du Québec, en préparation du 4e Plan de lutte contre la pauvreté, dévoilé en juin 2024.

Pour la première fois, ce plan inclut un axe dédié à la sécurité alimentaire, doté d'une enveloppe de 141 millions de dollars sur cinq ans. De plus, depuis l'automne 2022, 175 millions ont été octroyés en matière d'aide alimentaire.

Mais surtout, le gouvernement entend sortir de la logique d'urgence. Treize mesures visent à bâtir des solutions durables. C'est le cas du financement de 1,4 million de dollars accordé au Laboratoire sur l'agriculture urbaine, qui renforce l'expertise des municipalités et des organismes cultivant localement pour soutenir les personnes vulnérables. Le Plan prévoit aussi d'augmenter de 30 % le nombre de projets en sécurité alimentaire soutenus par le ministère, renforçant ainsi son impact sur le terrain.

L'appui des régions, pour et par les communautés

Grâce aux Alliances pour la solidarité, 145 millions de dollars sont investis dans les régions pour soutenir des initiatives portées localement. Ce programme, amorcé en 2018 et renouvelé jusqu'en 2029, a déjà permis la création de plus de 600 projets en sécurité alimentaire.

Un message porteur d'espoir

La participation de Mme Rouleau au groupe de discussion animé par Antonine Yaccarini a permis de faire rayonner l'approche québécoise auprès d'organismes et d'entreprises venus de partout au pays.

Citation

« Assurer un accès à une alimentation saine et durable est un pilier fondamental pour une société équitable et bienveillante envers les personnes plus vulnérables. Le Québec prend ses responsabilités et je souhaite que nos actions puissent inspirer d'autres leaders à bâtir des politiques ambitieuses, à la hauteur des besoins de leur population. C'est en unissant nos forces que nous changerons les choses pour que tout le monde mange à sa faim. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale,

suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsablede la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796