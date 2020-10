Les mesures du gouvernement du Canada contre la COVID-19 permettent d'offrir du soutien aux jeunes Québécois cet automne

SHERBROOKE, QC, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - La pandémie de COVID-19 a eu d'énormes répercussions sur les jeunes Canadiens. En effet, bon nombre d'entre eux ont vu disparaître leurs emplois d'été, leurs stages et leurs plans de célébration de fin d'études. Pour les aider pendant cette période sans précédent, le gouvernement du Canada a mis en place, plus tôt cette année, un programme exhaustif de soutien d'urgence.

Afin d'aider encore plus les jeunes, la secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et députée fédérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, qu'Actions interculturelles Canada recevra jusqu'à 3 millions de dollars pour son projet Mon avenir, j'y travaille dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ).

Ce projet offrira une expérience de travail à 200 jeunes en Alberta, au Québec, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et en Ontario. Les participants bénéficieront d'environnements de travail favorisant le mentorat, d'ateliers de développement des compétences et de diverses autres expériences professionnelles nécessaires à leur future carrière. Le projet accordera également la priorité à l'embauche et au maintien en poste de jeunes de tous les horizons par l'entremise d'expériences professionnelles et d'activités d'intégration.

La secrétaire parlementaire Brière a également souligné les mesures récemment mises en place par le gouvernement du Canada, en lien avec la COVID-19, pour soutenir les jeunes Canadiens et les étudiants touchés par la pandémie, notamment les suivantes :

Un financement supplémentaire pouvant s'élever à 187,7 millions de dollars pour la SECJ afin de créer 9 500 possibilités d'emploi de plus pour les jeunes Canadiens, notamment ceux qui peinent à en trouver. Les projets de la SECJ, gérés par EDSC, ont reçu jusqu'à 40 millions de dollars pour des initiatives nationales qui visent à offrir un soutien souple et des possibilités d'emploi ciblées à un maximum de 4 700 jeunes de 15 à 30 ans. Les domaines visés, notamment les services d'aide sociale, les transports, les technologies de l'information, et la recherche et l'administration, répondent aux besoins de la collectivité.

Un financement additionnel de 61,7 millions de dollars à Emplois d'été Canada (EEC) afin de porter à 80 000 l'objectif actuel de stages professionnels, qui était de 70 000, soit 10 000 stages supplémentaires pour les jeunes de 15 à 30 ans. À ce jour, plus de 84 500 emplois ont été approuvés, et environ 3 000 possibilités d'emploi sont actuellement affichées sur le site www.guichetemplois.gc.ca.

(EEC) afin de porter à 80 000 l'objectif actuel de stages professionnels, qui était de 70 000, soit 10 000 stages supplémentaires pour les jeunes de 15 à 30 ans. À ce jour, plus de 84 500 emplois ont été approuvés, et environ 3 000 possibilités d'emploi sont actuellement affichées sur le site www.guichetemplois.gc.ca. Un financement supplémentaire de 266,1 millions de dollars, versé au Programme de stages pratiques pour étudiants, pour financer jusqu'à 40 000 stages professionnels à l'intention des étudiants de niveau postsecondaire dans des secteurs vitaux tels que les soins de santé.

Tel qu'énoncé dans le discours du Trône prononcé le 23 septembre 2020, le gouvernement poursuivra sur sa lancée pour créer plus d'emplois en bonifiant la SECJ, de manière à ce que les jeunes Canadiens aient plus d'expériences de travail rémunérées l'an prochain. Cela garantira que les étudiants continuent d'avoir accès aux outils et aux possibilités qui les aideront à se bâtir une carrière fructueuse à mesure que nous relançons notre économie.

« La pandémie de COVID-19 a touché tous les Canadiens. Les jeunes Québécois ont ressenti ces difficultés autant que les autres. C'est pourquoi notre gouvernement s'efforce d'aider les jeunes à surmonter les obstacles auxquels ils sont confrontés alors qu'ils poursuivent leurs rêves et entrent sur le marché du travail dans cette nouvelle réalité. Je suis immensément fière du travail que nous faisons avec des organismes comme Actions interculturelles Canada pour soutenir les jeunes Canadiens et les aider à acquérir les outils dont ils ont besoin pour entamer des carrières fructueuses. »

- La secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et députée fédérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière

« Les jeunes sont nos meneurs d'aujourd'hui et de demain. En cette période sans précédent, nombre d'entre eux ne sont pas certains de la façon dont la pandémie de la COVID-19 affectera leur avenir. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que les jeunes de partout au pays aient les compétences et les possibilités dont ils ont besoin pour réussir maintenant et dans les mois et les années à venir. »

- La ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, Mona Fortier

« L'incertitude ressentie par de nombreux jeunes Canadiens au cours des derniers mois peut être accablante, mais au Canada, nous nous entraidons. Nous privilégions l'éducation et le travail acharné. Les mesures exhaustives que nous avons mises en place au cours des derniers mois aident les étudiants à traverser cette période difficile, afin qu'ils puissent bâtir leur carrière et l'avenir qu'ils travaillent à se façonner. Nous sommes fermement résolus à poursuivre le travail entamé pendant la pandémie pour aider les étudiants et à les soutenir au cours de la prochaine année scolaire. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Au cours des derniers mois, les jeunes des quatre coins du pays ont fait face aux défis sans précédent causés par la pandémie. En cette période sans pareil, ils continuent de nous inspirer de par leur leadership au sein de leurs communautés et partout au Canada. Notre gouvernement continuera de faire tout son possible pour aider les jeunes, surtout maintenant que nombre d'entre eux reprennent leurs études. La série de mesures présentées aujourd'hui leur fournira le soutien financier dont ils ont besoin maintenant et pour leur avenir. »

- La ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger

« Un trop grand nombre de jeunes sont à la recherche d'un emploi en ce moment et en même temps, on sait que les employeurs de divers secteurs d'activité vivent des difficultés de recrutement. C'est particulièrement important d'aider les jeunes immigrants et ceux qui sont éloignés du marché du travail à trouver des postes auprès des employeurs qui en ont le plus besoin. Nous sommes fiers de mener ce projet avec nos partenaires à travers le Canada. »

- La présidente du conseil d'administration d'Actions interculturelles, Louise Gagné

« Ce projet "Mon avenir j'y travaille" va créer les passerelles nécessaires entre 200 jeunes de toutes origines, éloignés du marché du travail, et des employeurs de partout au Canada. Ces jeunes vivent certaines difficultés et nous les aidons à surmonter les obstacles et à travailler sur leur avenir. Nous avons acquis une belle expertise qui permet d'ouvrir des portes chez les employeurs pour engager des jeunes et d'en faire des expériences réussies. Ça rapporte beaucoup aux jeunes, aux employeurs et à notre société. »

- Le directeur général d'Actions interculturelles Canada, Mohamed Soulami

En vertu de l'accord de contribution Canada-Québec concernant la SECJ, signé en août 2019, le gouvernement du Canada alloue également jusqu'à 135 millions de dollars sur cinq ans (2020-2025) au gouvernement du Québec. Ces fonds financeront des projets régionaux à travers la province, afin que les jeunes aient accès au soutien et à l'expérience de travail dont ils ont besoin aujourd'hui et pour leur future carrière.

Grâce aux 187,7 millions de dollars récemment injectés dans la SECJ dans le contexte de la COVID-19, le gouvernement du Canada financera 9 500 possibilités d'emploi supplémentaires pour les jeunes dans tout le Canada.

La SECJ est une initiative horizontale du gouvernement du Canada mise en œuvre en collaboration avec 11 ministères et organismes fédéraux.

Outre les fonds de 61,7 millions de dollars injectés dans Emplois d'été Canada, des assouplissements temporaires ont été annoncés afin d'augmenter la subvention salariale, d'élargir l'admissibilité, de créer davantage de stages et de permettre aux employeurs d'offrir leurs possibilités jusqu'en février 2021.

Le financement du Programme de stages pratiques pour étudiants a été augmenté de 266,1 millions de dollars. La subvention salariale a été augmentée pour couvrir jusqu'à 75 % du coût des salaires dans tous les stages.

Plus de 2,9 milliards de dollars ont été injectés dans la PCUE, permettant à plus de 700 000 étudiants de niveau postsecondaire et nouveaux diplômés de recevoir un soutien financier de 1 250 $ par mois cet été (2 000 $ dans le cas des étudiants ayant une invalidité permanente et des étudiants ayant une personne à charge).

Les récentes mesures du gouvernement du Canada pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et aider les étudiants et les jeunes jouent un rôle important dans la reprise économique et la croissance future du pays, offrant aux jeunes Canadiens le soutien dont ils ont besoin pour poursuivre leurs études et acquérir une expérience professionnelle pertinente leurs objectifs à long terme. C'est pourquoi nous prenons des mesures énergiques pour qu'ils continuent à bénéficier de nos programmes. Vous trouverez ci-dessous une description détaillée du parti qu'ils tirent déjà de ces programmes.

Stratégie emploi et compétences jeunesse

La Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) est une initiative horizontale du gouvernement du Canada mise en œuvre en collaboration avec 11 ministères et organismes fédéraux, dont Emploi et Développement social Canada (EDSC). Aux termes de la SECJ, le gouvernement du Canada aide les jeunes, en particulier ceux qui se heurtent à des obstacles à l'emploi, à se renseigner et à acquérir les compétences, l'expérience de travail et les aptitudes nécessaires pour réussir leur transition au marché du travail.

Neuf des 11 ministères et organismes fédéraux offrant des programmes dans le cadre de la SECJ offrent possibilités et soutien (par ex, mentorat, accès à des ordinateurs à des soutiens en santé mentale), tous destinés à aider les jeunes qui éprouvent des difficultés sur le marché du travail.

Compte tenu du contexte actuel causé par la COVID-19, les projets mis en œuvre dans le cadre de la SECJ d'EDSC se concentreront sur les secteurs qui ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire en ce moment, ainsi que sur ceux qui assurent la prestation de services essentiels dans tout le Canada.

Organisme : Apprendre par les arbres Canada

Titre : Initiative Emplois verts d'Apprendre par les arbres Canada (financement lié à la pandémie de COVID-19)

Description : Offrir des possibilités d'emplois verts aux jeunes, notamment ceux qui sont sous-représentés et peinent à trouver un emploi, grâce au perfectionnement des compétences dans les secteurs de la foresterie, de la conservation et des parcs, tout en suscitant leur intérêt et en leur offrant de la formation continue.

Région : Toutes les provinces et tous les territoires canadiens

Montant du financement : 7 787 000 $

Nombre cible de participants : 1 200

Organisme : Actua

Titre : [email protected] - Programme d'assistance lié à la COVID-19, en appui aux emplois d'étudiants et aux jeunes vulnérables

Description : Créer un nouveau programme de stages et un nouveau sommet du leadership donnant droit à des crédits pour les jeunes Autochtones. Les jeunes, notamment ceux qui sont sous-représentés, se verront offrir des possibilités intéressantes de renforcer leurs compétences par l'apprentissage à distance. Ils pourront aussi acquérir une expérience professionnelle pertinente et enrichissante grâce à des emplois subventionnés.

Région : Toutes les provinces et tous les territoires canadiens

Montant du financement : 5 000 000 $

Nombre cible de participants : 600

Organisme : Collège Algonquin

Titre : COVID-19 Rapid Response Initiative

Description : Le Collège Algonquin offrira à au moins 200 jeunes autochtones des programmes de formation et de développement, tels qu'un programme accéléré d'aide en soins de santé et une formation sur la sécurité au travail en contexte de pandémie (tous deux intégrés dans une série de programmes de développement des compétences professionnelles).

Région : Toutes les provinces et tous les territoires canadiens

Montant du financement : 2 500 000 $

Nombre cible de participants : 200

Organisme : Association canadienne pour la santé mentale

Titre : At Work National Youth Service COVID Response

Description : Aider les jeunes sans abri ou mentalement malades à acquérir des compétences non techniques et à suivre une formation en leadership à travers une série d'ateliers. Des stages en milieu de travail les aideront à renforcer ces compétences par des activités liées à la gestion de cas.

Région : Ontario, Manitoba, Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard

Montant du financement : 702 591 $

Nombre cible de participants : 90

Organisme : YWCA Halifax

Titre : Launch Atlantic

Description : Permettre aux jeunes femmes de se sortir de la pauvreté ou d'abandonner l'aide au revenu au profit de l'autonomie économique grâce à un soutien individualisé, au perfectionnement personnel et professionnel, à l'acquisition d'une expérience professionnelle et au mentorat. Elles bénéficieront du soutien nécessaire pour développer neuf compétences professionnelles essentielles et des compétences non techniques, grâce à des ateliers communautaires et à de la formation aux fins d'accréditation.

Région : Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador

Montant du financement : 1 000 000 $

Nombre cible de participants : 116

Organisme : MaRs

Titre : Essential Youth

Description : Essential Youth est un projet orienté vers le secteur de l'emploi des jeunes qui met en place une infrastructure numérique et adapte les mesures de soutien, afin de rétablir l'accès des jeunes aux emplois de premier échelon ouvrant voie à l'avancement. Le projet s'appuie sur les pratiques exemplaires de développement de la main-d'œuvre et exploite le réseau de fournisseurs de services d'Opportunity for All Youth, sa boîte à outils numériques croissante et sa coalition d'employeurs. L'objectif : recueillir des informations, préparer aux entrevues, embaucher, suivre les résultats et faire le suivi à grande échelle des employeurs prêts à embaucher.

Région : Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Québec, Ontario, Colombie-Britannique

Montant du financement : 1 000 000 $

Nombre cible de participants : 600

Organisme : AIDE - Actions interculturelles

Titre : Mon avenir, j'y travaille

Description : AIDE offrira aux jeunes au moins 200 possibilités d'acquérir une expérience professionnelle qui leur permettra d'acquérir des compétences essentielles et de s'assurer un avenir brillant et prospère. Les possibilités d'emploi dureront en moyenne 16 semaines et comprendront jusqu'à 10 ateliers obligatoires de développement des compétences. AIDE aidera également les employeurs à embaucher et à maintenir en poste une diversité de jeunes grâce à l'expérience de travail et à l'intégration.

Région : Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario, Manitoba, Alberta

Montant du financement : 3 000 000 $

Nombre cible de participants : 200

Organisme : RH Camionnage Canada

Titre : Driving Youth to Careers in Trucking and Logistics

Description : Former de jeunes Canadiens qui peinent à trouver un emploi et les aider à intégrer le marché du travail en leur offrant des possibilités d'emploi stable et bien rémunéré dans le milieu du camionnage et de la logistique et en développant leurs liens avec les employeurs, et en offrant des subventions salariales, au besoin, afin qu'ils obtiennent la formation préalable et les permis nécessaires.

Région : Toutes les provinces et tous les territoires canadiens

Montant du financement : 1 853 737 $

Nombre cible de participants : 80

Organisme : Ressources humaines, industrie électrique du Canada

Titre : Discovering Potential

Description : Offrir un emploi à temps plein ou une formation à de jeunes participants de l'industrie électrique canadienne qui ont besoin d'aide pour surmonter des obstacles à l'emploi. Ressources humaines, industrie électrique du Canada et ses partenaires offriront de la formation professionnelle axée sur les compétences non techniques en s'inspirant de programmes existants élaborés par l'organisation. Ils offriront aussi de la formation technique complémentaire, grâce à un vaste réseau d'employeurs, de syndicats et d'établissements d'enseignement postsecondaire partenaires.

Région : Toutes les provinces et tous les territoires canadiens

**On tentera de rejoindre l'ensemble du Canada, mais compte tenu du faible nombre de participants, cela pourrait s'avérer impossible.

Montant du financement : 1 048 145 $

Nombre cible de participants : 50

Organisme : Université Simon Fraser (Pivot 2020)

Titre : Pivot 2020

Description : Fournir des possibilités d'emploi et de perfectionnement à des jeunes touchés par la pandémie de COVID-19, au moyen du programme « Pivot 2020 », mis en place pour soutenir la reprise de l'économie canadienne.

Région : Ontario, Québec, Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Saskatchewan

Montant du financement : 11 614 407 $

Nombre cible de participants : 1 488

Organisme : REEL Canada

Titre : Reel Opportunities

Description : Fournir aux jeunes sous-représentés des renseignements et une formation de base sur l'industrie cinématographique canadienne pour une carrière viable. Ces nouveaux postes favoriseront et faciliteront les ateliers et conféreront une expertise à la création de vidéos éducatifs qui appuieront le programme, renseigneront les participants et les formeront davantage. Les formateurs seront issus des rangs des professionnels de l'industrie cinématographique actuellement au chômage en raison de la suspension de la production pendant la pandémie de COVID-19.

Région : Québec, Ontario Alberta, Colombie-Britannique

Montant du financement : 1 250 000 $

Nombre cible de participants : 3 500

Organisme : Collèges et instituts Canada

Titre : Stages IMPACT de Collèges et instituts Canada

Description : Offrir des possibilités d'emploi et de perfectionnement à des jeunes fortement touchés par la pandémie de COVID-19, ainsi qu'un soutien financier et une aide en ressources humaines à des employeurs, pour accroître les capacités communautaires et faire progresser les objectifs de développement durable du Canada.

Région : Toutes les provinces et tous les territoires canadiens

Montant du financement : 1 000 000 $

Nombre cible de participants : 100

Organisme : NPower Canada

Titre : Améliorer les compétences des jeunes vulnérables et les encadrer pour l'avenir du travail

Description : Offrir encadrement, soutien et possibilités d'emploi à de jeunes Canadiens à faible revenu issus de divers milieux et faisant partie de communautés sous-représentées dans le secteur des technologies (p. ex. femmes, groupes ethniques, jeunes Autochtones, jeunes LGBTQ+, nouveaux Canadiens, jeunes handicapés), et qui sont inscrits au programme de base de NPower Canada et aux programmes d'amélioration des compétences en technologie de pointe de Toronto, de Calgary et d'Halifax.

Région : Alberta, Ontario, Nouvelle-Écosse

Montant du financement : 855 000 $

Nombre cible de participants : 1 800

*La couverture régionale n'est pas définitive et pourrait être ajustée selon la taille et la disponibilité des cohortes.

Ces projets s'ajoutent aux quelque 114 projets nationaux et régionaux réalisés à l'issue de l'appel de propositions de 2019, qui sont maintenant en place dans tout le Canada.

De plus, le Québec a signé une entente de contribution en vertu de laquelle il recevra environ 135 millions de dollars sur 5 ans, dans le cadre de la SECJ d'EDSC, pour des projets réservés aux jeunes de la province. Un appel de propositions a été lancé par le gouvernement du Québec pour cerner les projets qui seront financés au moyen de ce financement et d'autres fonds provinciaux à l'appui des compétences et de l'emploi chez les jeunes.

Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants

Le gouvernement a instauré la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE), pour les étudiants de niveau postsecondaire et les nouveaux diplômés qui ne sont pas admissibles à la Prestation canadienne d'urgence ou à l'assurance-emploi, mais qui sont incapables de trouver un emploi à temps plein ou de travailler en raison de la COVID-19. Cette prestation soutient financièrement les étudiants de niveau postsecondaire pendant l'été s'ils ont des difficultés à cause de la COVID-19. Elle fournit 1 250 $ par mois aux étudiants admissibles, de mai à août 2020, auquel montant s'ajoutent 750 $ pour les étudiants ayant une personne à charge et ceux ayant une invalidité permanente.

À ce jour, le gouvernement du Canada a distribué plus de 2,8 milliards de dollars au titre de la PCUE à plus de 700 000 étudiants de niveau postsecondaire. De ce montant, les étudiants ayant une invalidité permanente et ceux ayant une personne à charge ont reçu 631 millions de dollars.

PCUE - Répartition des bénéficiaires par province ou territoire, en date du 26 août 2020 (les chiffres sont sujets à changement) :

Alberta : 74 480

Colombie-Britannique : 82 300

Manitoba : 18 100

Nouveau-Brunswick : 10 240

Terre-Neuve-et-Labrador : 10 000

Territoires du Nord-Ouest : 580

Nouvelle-Écosse : 15 770

Nunavut : 380

Ontario : 327 180

Île-du-Prince-Édouard : 1 750

Québec : 137 240

Saskatchewan : 18 160

Yukon : 380

À l'étranger : 750

Emplois d'été Canada 2020

Emplois d'été Canada offre à tous les jeunes de 15 à 30 ans des possibilités d'acquérir des compétences et d'améliorer celles qu'ils possèdent dans les secteurs à but non lucratif et des petites entreprises, ainsi que dans le secteur public. Le programme répond également aux priorités nationales et locales visant à améliorer l'accès des jeunes au marché du travail.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a annoncé des changements temporaires à Emplois d'été Canada en avril 2020 afin de mieux soutenir la création d'emplois pour les jeunes, notamment :

une augmentation de la subvention salariale pour permettre aux employeurs des secteurs public et privé de recevoir eux aussi jusqu'à 100 % du salaire minimum en vigueur dans les provinces ou les territoires pour chaque employé;

une permission accordée aux employeurs d'adapter leurs projets et leurs activités professionnelles pour soutenir les services essentiels;

une prolongation de la date de fin d'emploi jusqu'au 28 février 2021;

une permission accordée aux employeurs d'embaucher des jeunes à temps partiel.

La liste des employeurs dont le financement a été approuvé se trouve sur la page Web Emplois d'été Canada 2020 : Employeurs dont la demande de fonds a été approuvée

Emplois d'été Canada - Répartition par région, en date du 14 août 2020 (les chiffres sont sujets à changement) :

Alberta : 8 910

Colombie-Britannique : 8 295

Manitoba : 3 215

Nouveau-Brunswick : 2 925

Terre-Neuve-et-Labrador : 2 985

Territoires du Nord-Ouest : 138

Nouvelle-Écosse : 3 100

Nunavut : 71

Ontario : 34 267

Île-du-Prince-Édouard : 559

Québec : 16 988

Saskatchewan : 3 035

Yukon : 121

Programme de stages pratiques pour étudiants

Le Programme de stages pratiques pour étudiants soutient les partenariats entre l'industrie et les établissements d'enseignement postsecondaire, afin de créer des possibilités d'apprentissage intégré au travail de qualité pour les étudiants, qui correspondent à leurs champs d'intérêt et à leur domaine d'études. En raison de la pandémie de COVID-19, deux mesures temporaires ont été adoptées, en vigueur jusqu'au 31 mars 2021 :

augmentation de la subvention salariale pour couvrir jusqu'à 75 % du coût des salaires dans tous les stages d'apprentissage intégré au travail, jusqu'à concurrence de 7 500 $ par stage;

abandon de la nouvelle exigence nette qui obligeait les employeurs à offrir plus de stages que les années précédentes pour obtenir un financement dans le cadre du programme.

Programme de stages pratiques pour étudiants - Nouveaux projets :

Organisme : Biotalent Canada*

Description : Ce projet permet d'offrir des possibilités de stage à des étudiants de diverses disciplines qui souhaitent travailler dans le secteur de la biotechnologie. Le projet permet aussi d'offrir 1 500 nouvelles possibilités dans le secteur des soins de santé à des étudiants de collèges et d'universités.

Montant du financement : 16 607 000 $

Nombre cible de participants : 3 100

Organisme : Conseil canadien de l'aviation et l'aérospatiale

Description : Ce projet permet d'offrir des possibilités de stage à des étudiants de diverses disciplines qui souhaitent travailler dans le secteur de l'aviation et de l'aérospatiale.

Montant du financement : 560 000 $

Nombre cible de participants : 422

Organisme : ECO Canada

Description : Ce projet permet d'offrir des possibilités de stage à des étudiants de diverses disciplines qui souhaitent travailler dans le secteur de l'environnement.

Montant du financement : 8 975 500 $

Nombre cible de participants : 2 250

Organisme : Ressources humaines, industrie électrique du Canada

Description : Ce projet permet d'offrir des possibilités de stage à des étudiants de diverses disciplines qui souhaitent travailler dans le secteur de l'électricité.

Montant du financement : 2 463 250 $

Nombre cible de participants : 1 033

Organisme : Consortium Excellence in Manufacturing Canada

Description : Ce projet permet d'offrir des possibilités de stage à des étudiants de diverses disciplines qui souhaitent travailler dans le secteur manufacturier.

Montant du financement : 510 000 $

Nombre cible de participants : 320

Organisme : Conseil des technologies de l'information et des communications

Description : Ce projet permet d'offrir des possibilités de stage à des étudiants de diverses disciplines qui souhaitent travailler dans le secteur des technologies de l'information et des communications.

Montant du financement : 15 777 500 $

Nombre cible de participants : 4 954

Organisme : Magnet*

Description : Ce projet permet d'offrir des possibilités de stage à des étudiants de diverses disciplines qui souhaitent travailler dans différents secteurs de l'économie, ainsi que 3 000 nouvelles possibilités dans le secteur des soins de santé et dans des secteurs en forte demande.

Montant du financement : 171 000 000 $

Nombre cible de participants : 19 000

Organisme : Conseil des ressources humaines de l'industrie minière

Description : Ce projet permet d'offrir des possibilités de stage à des étudiants de diverses disciplines qui souhaitent travailler dans le secteur minier.

Montant du financement : 2 806 750 $

Nombre cible de participants : 502

Organisme : Chambre de commerce de l'Ontario

Description : Ce projet permet d'offrir des possibilités de stage à des étudiants de diverses disciplines qui souhaitent travailler dans différents secteurs. Ce projet d'envergure pancanadienne est mis en œuvre en collaboration avec la Chambre de commerce de l'Alberta et la Fédération des chambres de commerce du Québec. Les autres partenaires comprennent notamment la Chambre de commerce du Canada, ainsi que d'autres chambres de commerce régionales (p. ex. Yukon et région de l'Atlantique) qui contribuent à promouvoir le programme dans toutes les régions du Canada.

Montant du financement : 10 859 000 $

Nombre cible de participants : 1 742

Organisme : Technation*

Description : Ce projet permet d'offrir des possibilités de stage à des étudiants de diverses disciplines qui souhaitent travailler dans le secteur des technologies de l'information et des communications, ainsi que 500 nouvelles possibilités de stages dans d'autres secteurs en forte demande à des étudiants provenant de toutes les disciplines.

Montant du financement : 32 221 000 $

Nombre cible de participants : 6 965

Organisme : Venture for Canada*

Description : Ce projet permet d'offrir des possibilités de stage à des étudiants de diverses disciplines et d'encourager l'entrepreneuriat dans les petites et moyennes entreprises innovantes.

Montant du financement : 3 646 000 $

Nombre cible de participants : 978

*Région : Venture for Canada met surtout l'accent sur la région de l'Atlantique, et étend son champ d'action à d'autres provinces. Tous les autres projets du Programme de stages pratiques ont une portée nationale. Ils sont destinés à des étudiants de partout au Canada.

*Les montants totaux de financement indiqués ci-dessus pour BioTalent Canada, Magnet et Technation comprennent une augmentation de la subvention salariale pour les stages existants et des fonds permettant d'offrir 5 000 nouvelles possibilités de stages dans le secteur des soins de santé, ainsi que dans d'autres secteurs en forte demande. C'est la raison pour laquelle les ratios de financement semblent élevés. Tous les fournisseurs offrent le même niveau de subvention salariale aux employeurs, et les coûts d'administration ne doivent pas dépasser 10 %. Les montants énumérés ci-dessus pour les autres organisations correspondent seulement au financement supplémentaire qui couvre l'augmentation de la subvention salariale liée à des stages déjà financés.

À titre de référence, les responsables du Programme ont accordé une subvention salariale accrue pour couvrir jusqu'à 75 % (jusqu'à concurrence de 7 500 $) des salaires pour tous les stages en 2020-2021 et aider les employeurs à continuer d'offrir des stages pendant la pandémie de COVID-19. En règle générale, le Programme offre des subventions salariales d'au plus 50 % pour les stages réguliers, et d'au plus 70 % pour les stages à l'intention des jeunes sous-représentés.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

