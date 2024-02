Les membres de la première vague de la génération Y ont atteint la quarantaine et ont les mêmes inquiétudes que ceux de la génération X au mi-temps de leur vie.

Ils sont de plus en plus préoccupés par la nécessité d'équilibrer leurs dépenses actuelles et d'épargner pour l'avenir.

Ils investissent pour faire croître leur épargne et sont prêts à payer des frais pour obtenir de meilleurs rendements.

TORONTO, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Selon le Sondage annuel sur l'indépendance financière RBC, les membres de la première vague de la génération Y (qui arrivent à l'âge mûr) sont de plus en plus inquiets face à leur avenir financier.

Aujourd'hui âgés de 27 à 42 ans, les membres de la génération Y sont surtout préoccupés par leur flux de trésorerie (75 %) et la nécessité de concilier les dépenses quotidiennes et l'épargne à long terme (85 %). En outre, ils sont plus inquiets face à leur avenir financier (49 %).

Pour ce qui est de la génération X (43 à 58 ans), qui constitue la plus grande partie de la population d'âge moyen au Canada, elle partage les mêmes soucis quant aux flux de trésorerie (70 %), à la nécessité de payer aujourd'hui tout en épargnant pour demain (82 %) et à l'incertitude entourant son avenir financier (54 %).

Les deux générations cherchent aussi activement à tirer le maximum de l'argent dont elles disposent, afin de devenir « indépendantes sur le plan financier ». Pour la majorité des membres des générations Y et X, cette indépendance consiste à « être libre de dettes » (56 % et 69 % respectivement), alors que quatre personnes sondées sur dix considèrent qu'il s'agit d'« avoir de l'argent à investir » (40 % et 38 %). Au cours de la dernière année, moins d'un quart des personnes des deux générations ont consacré des fonds pour se constituer un portefeuille de placement (23 % de la génération Y et 21 % de la génération X).

Il est important d'investir ce que vous pouvez, quand vous le pouvez

« Nous savons que les fluctuations quotidiennes du marché peuvent susciter de l'anxiété chez les investisseurs, mais nous comprenons aussi à quel point il est important de rester concentré sur vos objectifs à moyen et à long terme et d'investir ce que vous pouvez, quand vous le pouvez », explique Craig Bannon, directeur général, Soutien régional, Planification financière, RBC. « Nous voulons aider les Canadiens à surmonter leurs réticences et à recommencer à investir, ou à commencer à le faire, afin qu'ils puissent faire croître leur épargne. Sinon, il leur sera difficile d'atteindre leurs objectifs financiers. »

Dans leurs réponses au sondage de RBC, les membres des générations Y et X ont mentionné un certain nombre d'objectifs financiers qu'ils souhaitent atteindre grâce à leurs placements :

Avoir une retraite confortable (46 % et 56 % respectivement)

Se constituer un filet de sécurité (45 % et 44 %)

Accroître le patrimoine (42 % et 34 %)

Protéger sa famille (34 % et 23 %)

Ils ont également indiqué qu'ils choisissaient d'investir dans une vaste gamme de placements :

Actions (25 % de la génération Y et 21 % de la génération X)

Régimes de retraite (25 % et 26 %)

Fonds communs de placement (24 % et 34 %)

CPG ou dépôts à terme (18 % et 22 %)

FNB (14 % et 11 %)

De plus, près de la moitié (49 %) des membres de la génération Y et 40 % de ceux de la génération X ont déclaré être prêts à payer des frais pour obtenir de meilleurs rendements sur leurs placements.

De meilleurs rendements pour une meilleure qualité de vie

« Ce que nous voulons dire à nos clients, c'est que des placements qui produisent un meilleur rendement entraînent une meilleure qualité de vie. Vous pouvez compter sur nos excellents antécédents en matière de rendement (après déduction des frais) pour réaliser ce qui compte le plus pour vous », affirme M. Bannon. « Nos conseillers mettront au point avec vous une stratégie de placement qui répond à vos objectifs, afin de vous aider, vous et vos proches, à vivre comme vous le souhaitez. »

Vous pouvez obtenir facilement des conseils de RBC par l'intermédiaire de MonConseiller, une plateforme de conseils numérique qui a permis à plus de 4 millions de Canadiens de créer un plan personnalisé, de le modifier en temps réel, et de communiquer avec un conseiller par vidéobavardage, en ligne ou en personne. En outre, les clients peuvent accéder librement à Mes finances d'abord, le centre de ressources et de conseils en ligne de RBC. Par ailleurs, en février et en mars, les principales unités de placement de RBC offrent des incitatifs pour aider les Canadiens à commencer à investir, ou à le faire de nouveau.

Pour obtenir de plus amples renseignements, dont les dénis de responsabilité, veuillez consulter www.rbc.com/profiter-de-la-vie.

Sondage sur l'indépendance financière RBC 2024

Info éclair ː Réponses de la génération Y, de la génération X et à l'échelle nationale

RÉPONSE Génération Y (de 27 à 42 ans) Génération X (de 43 à 58 ans) Niveau national (18 ans et plus) Préoccupé par mon flux de trésorerie 75 % 70 % 64 % Préoccupé par ma situation financière actuelle et future 85 % 82 % 77 % Plus inquiet face à mon avenir financier 49 % 54 % 48 % L'indépendance financière, c'est être libre de dettes 56 % 69 % 67 % L'indépendance financière, c'est avoir de l'argent à investir 40 % 38 % 37 % Objectif de placement : avoir une retraite confortable 46 % 56 % 50 % Objectif de placement : se constituer un filet de sécurité 45 % 44 % 44 % Objectif de placement : accroître son patrimoine 42 % 34 % 37 % Objectif de placement : protéger sa famille 34 % 23 % 25 % Prêt à payer des frais pour de meilleurs rendements 49 % 40 % 44 %

Sondage sur l'indépendance financière des Canadiens RBC 2024

Info éclair ː Réponses à l'échelle nationale et régionale (Tous les répondants sont des Canadiens de 18 ans et plus)

RÉPONSE Can. C.-B. Alb. SK/MB Ont. Qc Prov.

atl. Préoccupé par mon flux de trésorerie 64 % 58 % 64 % 63 % 72 % 55 % 66 % Préoccupé par ma situation financière actuelle et future 77 % 65 % 71 % 75 % 81 % 79 % 77 % Plus inquiet face à mon avenir financier 48 % 48 % 48 % 54 % 49 % 42 % 57 % L'indépendance financière, c'est être libre de dettes 67 % 75 % 76 % 72 % 60 % 68 % 75 % L'indépendance financière, c'est avoir de l'argent à investir 37 % 43 % 38 % 39 % 41 % 27 % 32 % Objectif de placement : avoir une retraite confortable 50 % 55 % 46 % 57 % 50 % 46 % 58 % Objectif de placement : se constituer un filet de sécurité 44 % 45 % 44 % 44 % 44 % 47 % 37 % Objectif de placement : accroître son patrimoine 37 % 43 % 35 % 41 % 48 % 18 % 26 % Objectif de placement : protéger sa famille 25 % 22 % 24 % 22 % 28 % 23 % 25 % Prêt à payer des frais pour de meilleurs rendements 44 % 39 % 39 % 47 % 49 % 38 % 46 %

À propos du Sondage sur l'indépendance financière RBC 2024

Le 33e Sondage annuel sur l'indépendance financière RBC a été mené par Ipsos au moyen d'entrevues en ligne auprès de 2 000 Canadiens de 18 ans et plus. Les données ont été recueillies du 25 septembre au 2 octobre 2023. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population canadienne déterminée à partir des données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité.

Dans le cas présent, les résultats sont exacts à ± 2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population adulte canadienne avait été sondée. Plus les bassins de la population sont restreints, plus les intervalles de crédibilité sont larges. S'il y a lieu, les attitudes et les opinions sont comparées aux résultats des sondages des années précédentes.

À propos de RBC et de son service de planification unique et personnalisé MonConseiller

MonConseiller, plateforme de conseils numérique offerte en exclusivité à RBC, a permis jusqu'à maintenant à plus de 4 millions de Canadiens de créer un plan personnalisé et de le modifier en temps réel. Conjugué aux services étendus de planification et de conseils financiers de RBC, MonConseiller offre une approche hybride, de sorte que vous n'avez pas à choisir entre la technologie ou la communication humaine : vous avez les deux. En plus d'avoir accès en tout temps à votre plan, à vos liquidités, à votre valeur nette et à vos objectifs, vous recevez des perspectives, des indicateurs visuels en temps réel et des prévisions pouvant vous aider à garder le contrôle de vos finances et à atteindre vos objectifs. Le service MonConseiller vous met également en contact avec un conseiller RBC de votre région - par vidéo en direct, par téléphone ou en personne en succursale. Grâce à des scénarios interactifs, vous pouvez voir l'incidence potentielle de décisions financières à court terme sur les résultats à long terme. Quel que soit votre objectif, notamment planifier votre retraite ou épargner pour une première maison, nous pouvons vous aider. Pour en savoir plus, consultez MonConseiller.

