GATINEAU, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le contexte commercial mondial se transforme à un rythme accéléré, entraînant son lot d'incertitudes et de défis pour les travailleurs, les secteurs d'activité et les collectivités partout au pays. Dans cet environnement en évolution rapide, le Canada doit miser sur ce qui relève de son pouvoir : renforcer sa solidité et sa résilience. Cela nécessite des interventions fermes et coordonnées de la part de tous les ordres de gouvernement pour préserver les emplois, soutenir les économies locales et aider les travailleurs à s'adapter aux nouvelles réalités économiques.

Les travailleurs dont les emplois ont été touchés, directement ou indirectement, par les droits de douane à l'échelle mondiale bénéficieront d'un soutien pour les aider à s'adapter, à se perfectionner et à prospérer. Ces mesures découlent d'une entente de partenariat conjointe intitulée Réponse tarifaire Canada-Québec pour la main‑d'œuvre, annoncée aujourd'hui par la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pascale Déry.

Plus précisément, l'entente conclue aujourd'hui prévoit une somme de 122,5 millions de dollars sur trois ans visant à appuyer les travailleurs et les entreprises des secteurs du bois d'œuvre, de l'acier et d'autres industries directement ou indirectement touchées par les droits de douane, pendant une période d'incertitude économique importante. Elle permettra d'offrir du perfectionnement des compétences à la main-d'œuvre touchée, afin d'aider les travailleurs à s'orienter dans un marché du travail en changement et de permettre aux entreprises de demeurer concurrentielles sur les marchés internationaux.

Il est à noter que les services publics d'emploi sont offerts dans les bureaux de Services Québec, présents dans toutes les régions. Les services spécialisés offerts aux individus sont adaptés aux besoins des personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences dans le contexte d'un marché du travail en évolution. Des services sont aussi offerts aux employeurs et à leurs travailleurs, lesquels ont aussi pour objectifs le développement des compétences.

Cette nouvelle approche transformatrice témoigne de l'engagement commun des gouvernements du Canada et du Québec à soutenir les Canadiens pendant une période d'ajustement économique important, tout en bâtissant une main‑d'œuvre forte et confiante, une main‑d'œuvre en mesure de composer avec l'incertitude mondiale et de permettre aux industries de demeurer concurrentielles sur la scène internationale.

Citations

« La main-d'œuvre canadienne est plus forte quand les employeurs et les partenaires de formation travaillent ensemble. À mesure que le commerce mondial se transforme, aucun travailleur ne sera laissé pour compte. Grâce à l'initiative de Réponse tarifaire Canada-Québec pour la main-d'œuvre, nous fournissons les outils et la formation dont les travailleurs ont besoin pour obtenir de bons emplois et continuer de bâtir des collectivités fortes afin que le Canada demeure résilient malgré les défis entraînés par le contexte mondial. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Le contexte économique mondial impose aux entreprises et aux travailleurs une plus grande capacité d'adaptation, et nous sommes là pour les soutenir. Cette entente permet au Québec de recevoir sa juste part des fonds fédéraux, tout en respectant sa responsabilité exclusive d'établir ses priorités et ses interventions en matière de développement des compétences de la main-d'œuvre. L'entente nous permettra de mettre à profit le modèle québécois de services publics d'emploi auprès des personnes qui travaillent dans des secteurs d'activités touchés directement ou indirectement par les droits de douane. »

- La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pascale Déry

Faits en bref

Avec la conclusion de l'entente annoncée aujourd'hui, les gouvernements du Canada et du Québec s'engagent à soutenir les travailleurs et les entreprises pendant cette période d'incertitude économique marquée par l'imposition de droits de douane à l'échelle mondiale.



Par l'entremise de l'entente sur le développement du marché du travail et de l'entente sur le développement de la main-d'œuvre conclues entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, ce sont environ 745 millions de dollars qui sont investis dans les services publics d'emploi au Québec, permettant ainsi de répondre aux besoins de près de 130 000 personnes chaque année, dont des jeunes, des travailleurs en milieu de carrière et des apprentis occupant un métier spécialisé.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Aissa Diop, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Simon Savignac, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, 438-341-2255, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 418-643-9796, [email protected]