OTTAWA, ON, le 24 mai 2026 /CNW/ - Le monde évolue rapidement. En conséquence, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous bâtissons rapidement et à grande échelle, qu'il s'agisse de grands projets d'infrastructure ou de nouvelles industries de défense, afin de mobiliser 1 000 milliards de dollars en nouveaux investissements au Canada au cours des cinq prochaines années.

À cette fin, le premier ministre Mark Carney se rendra à New York, aux États-Unis, du 27 au 28 mai 2026. À New York, il rencontrera des investisseurs, notamment des PDG, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des gestionnaires de portefeuille de premier plan afin de promouvoir le Canada comme une destination de choix pour les nouveaux investissements.

Le premier ministre prononcera un discours devant l'Economic Club of New York, où il exposera les grandes lignes de la nouvelle stratégie économique du Canada et fera le point sur les progrès réalisés à ce jour.

Le Canada possède ce que le monde veut. Nous sommes une superpuissance énergétique dotée de vastes gisements de minéraux critiques. Nous avons une main-d'œuvre parmi les plus qualifiées au monde et le ratio de la dette nette au PIB le plus faible du G7 et, grâce à nos récentes réductions d'impôts, nous sommes en bonne voie pour faire du Canada le pays le plus compétitif du G7 sur le plan fiscal. Pour toutes ces raisons, le taux d'investissements étrangers au Canada n'a jamais été aussi élevé au pays depuis une vingtaine d'années.

Dans un monde plus incertain, le Canada tire parti de ces atouts pour bâtir une économie plus forte, plus compétitive et plus résiliente pour tous.

Citation

« Le Canada possède ce que le monde veut. Nous sommes une superpuissance énergétique et nous mobilisons des niveaux d'investissements sans précédent. Cela se traduira par une croissance accrue pour nos industries, de nouvelles possibilités pour les travailleurs et une économie plus forte et plus indépendante pour tous. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Sur cinq ans, les investissements en capital et les mesures incitatives du gouvernement à l'appui de tiers, qui totalisent environ 280 milliards de dollars, devraient permettre la mobilisation de plus de 1 000 milliards de dollars d'investissements provenant de partenaires publics, privés et institutionnels.

Le Canada figure régulièrement parmi les destinations les plus prisées pour les investissements directs étrangers, grâce à une cote de crédit AAA, le plus faible ratio de la dette nette au PIB de tous les pays du G7 et la première place au sein du G7 en matière de stabilité bancaire.

En mai 2026, la Global Infrastructure Investor Association a désigné le Canada comme étant le marché le plus attrayant au monde pour les investissements dans les infrastructures.

Le Canada dispose de la main-d'œuvre la plus qualifiée au monde, d'un secteur de l'intelligence artificielle de calibre mondial qui crée des emplois à un rythme plus soutenu qu'aux États-Unis, et de perspectives évaluées à 140 milliards de dollars dans le domaine quantique.

Fort de 16 accords de libre-échange conclus dans 51 pays, le Canada bénéficie d'un accès préférentiel à 1,5 milliard de consommateurs, soit les deux tiers du PIB mondial.

Le Canada offre le meilleur traitement fiscal pour les nouvelles entreprises parmi les pays du G7, et notre superdéduction à la productivité permettra de réduire encore davantage le taux effectif marginal d'imposition de plus de deux points de pourcentage.

Le Bureau des grands projets du Canada soutient la mise en œuvre de 22 projets d'infrastructure d'intérêt national et stratégies transformatrices qui placent notre pays sur la voie de la croissance dans les secteurs de l'électricité, du nucléaire, du GNL, des minéraux critiques - tels que le nickel, le graphite et le tungstène - et des infrastructures de transport. Au total, ces projets représentent plus de 126 milliards de dollars d'investissements.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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