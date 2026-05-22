WINNIPEG, MB, le 22 mai 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer et les collectivités rurales se heurtent à des défis uniques. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 47 millions de dollars pour aider à construire 133 logements locatifs sûrs au Manitoba. Les ensembles résidentiels dans l'ensemble de la province comprennent un large éventail de logements, notamment des logements pour personnes âgées, des logements de transition et des logements dans les réserves.

Un montant supplémentaire de 20 millions de dollars, provenant du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, aidera la Première Nation de York Factory à remplacer son site existant de déchets solides par une nouvelle installation comprenant des cellules d'enfouissement d'ingénierie, des zones de détournement des déchets et la fermeture et l'assainissement du site actuel. Le projet aidera à réduire les émissions de méthane, à protéger les terres et les eaux souterraines, à soutenir l'aménagement de 250 logements, à créer 25 emplois et à renforcer la protection à long terme de la santé publique et de l'environnement pour la collectivité et les collectivités nordiques environnantes. Ce financement aidera aussi la Nation crie Tataskweyak à agrandir son site actuel d'élimination des déchets grâce à la construction d'un nouveau site d'enfouissement d'ingénierie avec des cellules d'enfouissement et des zones de détournement des déchets afin de répondre aux contraintes de capacité actuelles et à la croissance future, permettant ainsi l'ajout de 289 unités de logement supplémentaires.

L'annonce a été faite par l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que le chef Leroy Constant de la Première Nation de York Factory et le grand chef Garrisson Settee du Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO).

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui montre que notre gouvernement est déterminé à aider les communautés rurales et nordiques du Manitoba à élaborer des solutions locales pour répondre aux besoins en logement et à soutenir nos voisins les plus vulnérables. En investissant dans la capacité des communautés, nous pouvons veiller à ce qu'un plus grand nombre de nos concitoyens disposent de la sécurité et de la stabilité qu'offre un chez-soi. Avoir un chez-soi sûr favorise de meilleurs résultats en matière d'éducation et de santé, de meilleures perspectives d'emploi, une meilleure mobilisation communautaire et une meilleure cohésion, sans oublier la croissance économique et la sécurité financière. Je suis ravie d'annoncer autant de projets novateurs et dirigés à l'échelle locale. » - L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et députée fédérale de Churchill--Keewatinook Aski, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Résoudre la crise du logement à laquelle font face les peuples autochtones passe par la mise en place d'un continuum de solutions de logement sûres et adaptées à la culture -- des maisons d'hébergement et logements de transition jusqu'aux logements abordables à long terme. Ce travail doit être dirigé par les groupes autochtones qui connaissent le mieux les besoins de leur communauté. Grâce à ce partenariat, nous créons des options de logement où les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones peuvent accéder à des mesures de soutien, reconstruire leur vie et être accueillis avec dignité, respect et bienveillance. » - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. L' Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones , de 724,1 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le programme a maintenant pris fin.

, de 724,1 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le programme a maintenant pris fin. Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes investira dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques. Il fournira 51 milliards de dollars sur 10 ans, à compter de 2026-2027, et 3 milliards de dollars par année subséquente, pour soutenir les infrastructures publiques nouvelles et renouvelées. À compter de 2026-2027, le Fonds pour bâtir des collectivités fortes fournira du financement dans le cadre de trois principaux volets : un volet provincial et territorial, qui fournit 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sur 3 ans pour les infrastructures de la santé; un volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans; un volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et est indexé à 2 % pour offrir 3 milliards de dollars par année.

investira dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques. Vers un chez-soi : La Stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance a été lancée en avril 2019 dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Le programme soutient la prévention et la réduction de l'itinérance, y compris l'itinérance chronique. Le gouvernement du Canada collabore avec les collectivités pour élaborer et mettre en œuvre des projets fondés sur des priorités communautaires et dont les résultats sont clairs. Vers un chez-soi maintient la prise de décisions à l'échelle locale. Le programme donne aux collectivités une plus grande souplesse pour répondre aux priorités locales et offrir des programmes conçus pour répondre aux besoins de populations particulières, notamment les personnes âgées, les jeunes, les femmes et les enfants fuyant la violence, les personnes handicapées et les personnes 2ELGBTQI+. Le programme prévoit également des fonds pour les partenaires autochtones afin de soutenir des approches fondées sur les distinctions en matière de services aux personnes en situation d'itinérance, ainsi que des fonds pour mettre au point des approches novatrices. Le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur neuf ans, de 2019-2020 à 2027-2028, pour lutter contre l'itinérance dans le cadre du programme Vers un chez-soi. Dans le cadre du budget de 2024, un investissement de 50 millions de dollars est consacré à l'accélération de la réduction de l'itinérance à l'échelle communautaire par l'entremise du Fonds d'innovation pour réduire l'itinérance. Cette approche aidera les collectivités à adopter les pratiques exemplaires et les leçons apprises d'autres administrations afin de réduire le temps nécessaire pour déplacer les personnes et les familles vers des logements plus stables. Le 14 septembre 2025, Maisons Canada a été lancé en tant qu'organisme de service spécial au sein de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC) afin d'accroître l'offre de logements abordables. Au cours de la nouvelle année, Maisons Canada évoluera pour devenir une entité fédérale autonome relevant du ministre du Logement et de l'Infrastructure.

La a été lancée en avril 2019 dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Le programme soutient la prévention et la réduction de l'itinérance, y compris l'itinérance chronique. Le gouvernement du Canada collabore avec les collectivités pour élaborer et mettre en œuvre des projets fondés sur des priorités communautaires et dont les résultats sont clairs. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel est le suivant :

Nom de l'ensemble

résidentiel Communauté Financement Logements 355 Eveline 55+ Selkirk 10,5 millions de dollars du Fonds pour le logement abordable 49 Ensemble de logements modulaires abordables de Cross Lake Cross Lake 19 10 millions de dollars du Fonds pour le logement abordable 25 Maison de transition Genesis Winkler 10,6 millions de dollars du Fonds pour le logement abordable 642 876 $ dans le cadre du programme Vers un chez-soi 25 Keekih - Logements soutenus et abordables Flin Flon 6,3 millions de dollars du Fonds pour le logement abordable 1,7 million de dollars dans le cadre de Vers un chez-soi 16 Keekih - Logements soutenus et abordables Flin Flon 800 000$ 0 Mezzo Homes - micro collectivité no 1 Sioux Valley 3,1 millions de dollars du Fonds pour le logement abordable 10 Maison d'hébergement pour femmes de la Nation crie Sapotaweyak 105 Mile Post 3,5 millions de dollars de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones Soutien opérationnel de Services aux Autochtones Canada 8 Maison d'hébergement pour femmes de la Nation crie Sapotaweyak - Traitement de l'eau 105 Mile Post 238 680$ de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones 0 Système intégré de gestion des déchets solides Projet d'aménagement d'un site d'enfouissement York Landing 12 116 670 $ dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes Permettant la création de jusqu'à 250 logements Expansion des infrastructures de gestion des déchets solides pour soutenir la croissance du logement communautaire - Nation crie Tataskweyak, Split Lake (Manitoba) Split Lake 8 397 682 $ dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes Permettant la création de jusqu'à 289 logements Total

67 371 032 $ 133 logements supplémentaires et jusqu'à 539 logements supplémentaires

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Numéro sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]