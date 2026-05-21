IQALUIT, NU, le 21 mai 2026 /CNW/ - À mesure que le contexte commercial mondial continue d'évoluer et d'entraîner des défis pour les travailleurs, les industries et les collectivités partout au pays, le Canada et le Nunavut se concentrent sur la mise en place d'une économie plus forte et d'une main‑d'œuvre plus résiliente. Ensemble, les deux gouvernements s'efforcent de créer des emplois et de les protéger, de renforcer les économies locales et d'aider les travailleurs à s'adapter aux changements économiques.

Les Nunavummiut touchés par les droits de douane pourront recevoir plus de 1,5 million de dollars sur trois ans pour accéder à une formation et à des mesures d'aide à l'emploi dans le secteur maritime. Ce soutien sera assuré par l'intermédiaire du Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium, qui offrira de l'aide locale et en temps opportun aux participants. Les personnes ayant terminé le cours de formation de matelot de quart à la passerelle seront prêtes à saisir des occasions d'emploi sur des navires opérant en eaux internationales.

Le financement découle d'un accord de partenariat dans le cadre de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Nunavut annoncé par la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly (au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu), et la ministre des Services à la famille du Nunavut, l'honorable Gwen Healey Akearok.

Parmi les personnes admissibles :

les travailleurs sans emploi qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences pour les emplois à forte demande;

les travailleurs dont l'employeur participe à un accord de Travail partagé afin qu'ils puissent perfectionner leurs compétences ou se réorienter à mesure que les industries s'adaptent;

les travailleurs qui occupent un emploi et qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences pour renforcer leur résilience dans des entreprises directement touchées par les droits de douane et les changements dans les marchés mondiaux ou dans leurs chaînes d'approvisionnement, ou dans les collectivités qui dépendent considérablement de ces entreprises, comme les collectivités à vocation unique.

Citations

« La main-d'œuvre canadienne est plus forte quand les employeurs et les partenaires de formation travaillent ensemble. À mesure que le commerce mondial se transforme, aucun travailleur ne sera laissé pour compte. Grâce à l'initiative de Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre, nous fournissons les outils et la formation dont les travailleurs ont besoin pour obtenir de bons emplois et continuer de bâtir des collectivités fortes afin que le Canada demeure résilient malgré les défis entraînés par le contexte mondial. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« En cette période caractérisée par la hausse des droits de douane et l'incertitude sur le plan commercial, le gouvernement prend des mesures pour protéger les emplois et les travailleurs. Ce partenariat avec le Nunavut a pour objectif d'appuyer les Nunavummiut en leur offrant de véritables outils et de la formation pour qu'ils puissent réussir dans l'économie de demain. Ensemble, nous renforçons la résilience, ouvrons des portes dans le secteur maritime au Canada et positionnons nos communautés pour qu'elles puissent s'adapter et prospérer dans un monde qui évolue rapidement. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Les lois et les valeurs fondamentales des Inuits nous enseignent que nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble pour planifier et préparer notre avenir. Dans le cadre du mandat d'Ikajuqtigiikta, nous nous engageons à établir des partenariats qui aident les Nunavummiut à mener des carrières enrichissantes et à renforcer les possibilités de formation dans nos communautés. Cette initiative dote nos travailleurs des outils et de la formation dont ils ont besoin pour s'adapter aux changements économiques mondiaux, ce qui profite aux familles et fait en sorte que les communautés continuent de prospérer. »

- La ministre des Services à la famille du Nunavut, l'honorable Gwen Healey Akearok

« En aidant les travailleurs des secteurs vulnérables et touchés par les droits de douane grâce à des formations ciblées et à des mesures de soutien à l'emploi, la réponse du gouvernement en matière de main-d'œuvre face aux droits de douane contribue à maintenir la solidité de la main-d'œuvre canadienne. Au Nunavut, cela se traduit par une collaboration avec le gouvernement du Nunavut pour garantir un soutien continu aux Nunavummiut des secteurs maritime et de la pêche touchés par les droits de douane et les perturbations commerciale. »

- Députée du Nunavut, Lori Idlout

« Le financement accordé dans le cadre de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Nunavut est un investissement important pour les Nunavummiut. La formation de matelot de quart à la passerelle ouvre une voie directe vers les industries les plus importantes du Nunavut : la pêche, le transport maritime, les navires de croisière et le soutien à l'exploitation minière. Ce ne sont pas seulement des emplois : ce sont des carrières qui permettent à notre territoire de progresser et à nos communautés, de rester fortes. Lorsque les Nunavummiut sont formés et travaillent sur l'eau, c'est l'autodétermination en action. Le Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium est fier de travailler en partenariat avec la Division du perfectionnement professionnel pour offrir cette formation aux Nunavummiut, au Nunavut. »

- Le directeur exécutif du Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium, Daniel Martin

Faits en bref

Par l'intermédiaire de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Nunavut, les gouvernements du Canada et du Nunavut fournissent de la formation et des services à l'emploi ciblés, financés au moyen des cotisations versées à l'assurance‑emploi par les travailleurs et les employeurs, afin de renforcer la résilience des collectivités.

Le gouvernement du Canada investit aussi plus de 6 millions de dollars chaque année par l'intermédiaire des ententes sur le développement du marché du travail et des ententes sur le développement de la main-d'œuvre au Nunavut.

À l'échelon national, l'accord de partenariat prépare les travailleurs à saisir les occasions émergentes, comme celles qui seront créées grâce à des initiatives nationales, notamment en ce qui a trait aux grands projets, au programme Maisons Canada et à la Stratégie industrielle de défense.

En avril 2026, le taux de chômage du Nunavut s'établissait à 12 %, ce qui témoigne des défis plus larges qui surviennent sur le marché du travail en raison des droits de douane.

Le Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium est une organisation sans but lucratif dont l'objectif est d'accroître la représentation des Nunavummiut dans les secteurs maritime et de la pêche depuis plus de 20 ans. Le secteur de la pêche est le secteur des ressources renouvelables le plus important du Nunavut, et le transport maritime est indispensable pour toutes les communautés qui doivent transporter du bois d'œuvre, de l'acier ainsi que de nombreux autres produits.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médiasEmploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Uchenna Azubuike, Gestionnaire des communications, Ministère des Services à la famille, 867‑975‑5407, [email protected]