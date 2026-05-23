OTTAWA, ON, le 23 mai 2026 /CNW/ - « En ce jour en 1914, 376 sikhs, musulmans et hindous d'origine sud-asiatique sont arrivés dans le port de Vancouver à bord du navire à vapeur Komagata Maru. Ils avaient entrepris ce voyage en quête d'une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs familles.

Plutôt que de leur offrir un refuge, les autorités canadiennes ont interdit à la plupart des personnes à bord du navire d'entrer au pays et les ont contraintes à rester à bord pendant deux mois, avec un accès limité à la nourriture, à l'eau et aux soins médicaux. Lorsque le Komagata Maru a été forcé de retourner en Inde, qui était alors sous domination coloniale, bon nombre de ses passagers ont été emprisonnés ou tués.

La tragédie du Komagata Maru est l'un des chapitres les plus sombres de notre histoire - un moment où le Canada n'a pas respecté ses valeurs, avec des conséquences désastreuses. Elle nous rappelle les terribles conséquences de la discrimination et du racisme. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire de tous les passagers, de leurs descendants et de leurs communautés qui ont souffert.

Nous bâtissons un Canada qui n'est pas seulement fort, mais bon. Un Canada qui n'est pas seulement prospère, mais juste. Un Canada qui n'est pas réservé à quelques-uns, la plupart du temps, mais qui est pour tous, en tout temps. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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