FREDERICTON, NB, le 21 mai 2026 /CNW/ - Le contexte commercial mondial change rapidement, créant de l'incertitude et des défis pour les travailleurs, les industries et les collectivités partout au Canada. Face à ces changements, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : renforcer la solidité et la résilience du pays. Cela requiert une action résolue de la part de tous les ordres de gouvernement pour protéger les emplois, dynamiser les économies locales et permettre aux travailleurs de s'adapter aux réalités économiques changeantes.

Les travailleurs dont l'emploi a été touché, directement ou indirectement, par les droits de douane imposés à l'échelle mondiale recevront un soutien afin de les aider à s'adapter, à se réorienter et à réussir, grâce à une entente de partenariat annoncée aujourd'hui par le secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières), l'honorable Wayne Long, au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et en présence du ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick, ministre des Affaires intergouvernementales, ministre responsable de l'Immigration et ministre responsable des Affaires militaires, l'honorable Jean-Claude D'Amours.

Plus précisément, un montant de 13,8 millions de dollars sera investi sur trois ans dans le cadre de la nouvelle Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Nouveau-Brunswick afin de soutenir les travailleurs des secteurs du bois d'œuvre, des mines, de la construction et du transport, ainsi que d'autres industries touchées directement ou indirectement par les droits de douane. Ce nouveau financement aidera plus de 1 500 travailleurs du Nouveau-Brunswick à acquérir de nouvelles compétences et à saisir des occasions émergentes.

Les mesures de soutien seront offertes par l'entremise du réseau provincial de TravailNB afin d'assurer un appui rapide, local et personnalisé aux travailleurs qui pourraient bénéficier d'une réorientation ou de services d'aide à l'emploi dans leur transition vers de nouvelles possibilités, notamment :

les travailleurs sans emploi cherchant à acquérir de nouvelles compétences pour des emplois en demande;

les travailleurs dont les employeurs participent à des accords de Travail partagé, afin qu'ils puissent perfectionner leurs compétences ou se réorienter à mesure que ces industries s'adaptent;

les travailleurs salariés souhaitant acquérir de nouvelles compétences pour améliorer leur résilience au sein d'entreprises directement touchées par les droits de douane et les fluctuations des marchés mondiaux ou de leurs chaînes d'approvisionnement, ou au sein de collectivités qui dépendent fortement de ces entreprises, comme les collectivités à industrie unique.

La mise en œuvre de l'entente de partenariat reposera à la fois sur des mécanismes existants et sur des mécanismes nouveaux ou améliorés, et tiendra compte de l'apport des représentants syndicaux et des entreprises. Une collaboration directe avec les entreprises touchées pour protéger les emplois, ainsi qu'un renforcement du partage des données, offriront aux travailleurs touchés par les droits de douane, de même qu'à ceux visés par des accords de Travail partagé, de meilleures possibilités de perfectionnement des compétences ou de réorientation dans un contexte économique en transition.

Cette approche novatrice traduit l'engagement commun des gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick à soutenir les Canadiens durant une période d'importants ajustements économiques, tout en bâtissant une main-d'œuvre forte et confiante, une main-d'œuvre en mesure de composer avec l'incertitude mondiale et permettant aux industries de demeurer concurrentielles sur les marchés mondiaux.

Citations

« La main-d'œuvre canadienne excelle lorsque les employeurs et les partenaires de formation travaillent ensemble. Dans un contexte de transformation du commerce mondial, aucun travailleur ne sera laissé pour compte. La Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre vise à offrir aux travailleurs les outils et la formation nécessaires pour accéder à de bons emplois, continuer de bâtir des collectivités solides et faire en sorte que le Canada demeure résilient devant les défis mondiaux. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Notre gouvernement se tient aux côtés du Nouveau‑Brunswick pour appuyer les travailleurs et les employeurs touchés par les répercussions des droits de douane. En investissant dans les compétences, la formation et de réelles possibilités d'emploi, nous aidons les gens à demeurer en poste, nous aidons les entreprises à rester concurrentielles et nous renforçons les collectivités partout dans la province. Ce partenariat vise à bâtir dès aujourd'hui une main‑d'œuvre résiliente et une économie plus forte pour l'avenir. »

- L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières)

« Les droits de douane imposés par les États-Unis continuent de poser des risques pour des secteurs clés de l'économie canadienne, notamment celui du bois d'œuvre. Le Nouveau-Brunswick est particulièrement touché, puisque plus de 90 % de ses exportations internationales sont destinées au marché états-unien, en particulier dans les secteurs de la foresterie, de la fabrication, des produits pétroliers raffinés et des poissons et fruits de mer. »

- Le ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, ministre des Affaires intergouvernementales, ministre responsable de l'Immigration et ministre responsable des Affaires militaires, l'honorable Jean-Claude D'Amours

« Forêt NB accueille favorablement cette entente, qu'elle considère comme une mesure importante pour soutenir les travailleurs et les entreprises touchés par l'incertitude persistante liée aux droits de douane. Le secteur forestier du Nouveau-Brunswick est fortement exposé aux pressions du commerce mondial, et les répercussions se font sentir non seulement au sein des entreprises, mais aussi chez les travailleurs, les familles et les collectivités partout dans la province. En investissant dans le perfectionnement des compétences et la réorientation, en collaboration directe avec les employeurs, le gouvernement contribue à protéger les emplois dès maintenant tout en renforçant la main-d'œuvre qualifiée dont notre secteur a besoin à court et à long terme. »

- La directrice générale de Forêt NB, Kim Allen

Faits en bref

Par l'intermédiaire de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Nouveau-Brunswick, les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick offrent une formation et des services à l'emploi ciblés financés par les cotisations à l'assurance-emploi des travailleurs et des employeurs, ce qui aide les travailleurs à retourner plus rapidement sur le marché du travail et renforce la résilience des collectivités.

Le gouvernement du Canada investit aussi 109 millions de dollars chaque année par l'intermédiaire des ententes sur le développement du marché du travail et des ententes sur le développement de la main-d'œuvre au Nouveau-Brunswick, qui offrent de la formation et des services à l'emploi à environ 23 000 personnes chaque année, y compris : 14 000 personnes qui ont obtenu un emploi six mois après avoir reçu du soutien; 10 000 jeunes (de 15 à 29 ans); 9 000 travailleurs en milieu de carrière (de 35 à 54 ans); 6 000 travailleurs des métiers spécialisés, y compris 2 000 apprentis.



À l'échelle nationale, l'accord prépare les travailleurs pour qu'ils saisissent de nouvelles possibilités, comme celles qui seront créées dans le cadre d'initiatives nationales, notamment le Bureau des grands projets, Maisons Canada et la Stratégie industrielle de défense.

En avril 2026, le taux de chômage au Nouveau-Brunswick était de 7,2 %.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Rebecca Howland, Agente de communications, Ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]