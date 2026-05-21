Le communiqué de presse ci-dessous inclut des mises à jour dans les sections « Heure » et « Lieu ». La copie complète et corrigée suit :

AVIS AUX MÉDIAS - Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick unissent leurs efforts pour soutenir les travailleurs touchés par les droits de douane et renforcer la main-d'œuvre

GATINEAU, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières), l'honorable Wayne Long, et le ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et ministre des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick, l'honorable Jean-Claude D'Amours, seront à Fredericton afin d'annoncer un investissement visant à soutenir les travailleurs touchés directement ou indirectement par les droits de douane.

Cette annonce est faite au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le jeudi 21 mai 2026



Huere: 11 h (HAA)



Lieu : Forêt NB

Complexe forestier Hugh John Flemming - Hall d'entrée

1350, rue Regent

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Rebecca Howland, Communications, ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]