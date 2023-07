HEADINGLEY, MB, le 21 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada sait que l'accès à des services de garde d'enfants de qualité n'est pas une commodité, mais une nécessité. C'est pourquoi nous travaillons avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour mettre sur pied un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui offre aux familles un meilleur accès à des services de qualité, abordables, flexibles et inclusifs, peu importe où elles habitent.

Aujourd'hui, à Headingley, le député fédéral de Winnipeg-Nord, Kevin Lamoureux, accompagné de la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a célébré l'ouverture du premier établissement préfabriqué de garde d'enfants dans la province.

Dans le cadre de l'Accord entre le Canada et le Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, le Canada et le Manitoba investissent 94 millions de dollars dans la création de places réglementées dans des services de garde sans but lucratif pour les poupons et les enfants d'âge préscolaire dans les communautés où les besoins sont les plus criants. On s'attend à ce que les deux phases du projet d'établissements de garde d'enfants permettent la création de 1 670 nouvelles places dans 20 communautés rurales et 3 communautés des Premières Nations. Les projets actuels d'établissements préfabriqués ont été choisis à partir des déclarations d'intérêt ouvertes au public.

Mettre sur pied un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui fonctionne pour les familles dans chaque région du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, tout en créant de bons emplois et en stimulant l'économie.

« L'accès à des programmes et à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants est une priorité pour le gouvernement. L'ouverture du premier établissement préfabriqué de garde d'enfants au Manitoba est une excellente nouvelle et un exemple parfait de ce qui est possible d'accomplir lorsqu'on a le même désir d'améliorer la vie des familles. Nous allons continuer de travailler avec les provinces et les territoires afin d'offrir un meilleur avenir aux enfants et aux familles partout au Canada. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Le projet d'établissements préfabriqués constitue une approche novatrice, collaborative et efficiente pour créer un grand nombre de places en service de garde en peu de temps. Nous avons d'abord annoncé ces projets en novembre 2022 et nous célébrons déjà l'ouverture de certaines installations. Cela change totalement la donne dans l'augmentation du nombre de places en garderies dans les communautés rurales du Manitoba pour répondre aux besoins croissants. »

- La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson

« Nous savons que dans les communautés rurales, les familles ont de la difficulté à accéder aux programmes et aux services en matière de garde d'enfants. C'est pourquoi le Canada collabore avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour financer des solutions novatrices, comme le projet d'établissements préfabriqués de garde d'enfants, qui offrent aux familles un accès à des services de haute qualité, culturellement appropriés, flexibles et inclusifs, peu importe où elles vivent. »

- Le député fédéral de Winnipeg-Nord, Kevin Lamoureux

Les faits en bref

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a fait un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec les provinces et les territoires. En combinaison avec d'autres investissements, y compris l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans seront fournis au titre de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

a fait un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec les provinces et les territoires. En combinaison avec d'autres investissements, y compris l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans seront au titre de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Dans le cadre de l'Accord entre le Canada et le Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada , le gouvernement du Canada réserve environ 1,2 milliard de dollars sur cinq ans pour contribuer à améliorer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ces fonds complètent les investissements faits par le gouvernement du Canada en faveur de la garde et de l'apprentissage des jeunes enfants autochtones pour soutenir de la mise en œuvre du Cadre d'apprentissage et de gade des jeunes enfants autochtones et renforcer les programmes culturellement appropriés aux enfants et aux familles autochtones du Manitoba .

et le sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du , le gouvernement du réserve environ 1,2 milliard de dollars sur cinq ans pour contribuer à améliorer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ces fonds complètent les investissements faits par le gouvernement du en faveur de la garde et de l'apprentissage des jeunes enfants autochtones pour soutenir de la mise en œuvre du Cadre d'apprentissage et de gade des jeunes enfants autochtones et renforcer les programmes culturellement appropriés aux enfants et aux familles autochtones du . Le projet d'établissements préfabriqués de garde d'enfants offre une approche collaborative visant à construire des garderies qui offrent des places pour les poupons et les enfants d'âge préscolaire au Manitoba , dans des délais très courts et dans des régions ayant des besoins confirmés en matière de services de garde.

, dans des délais très courts et dans des régions ayant des besoins confirmés en matière de services de garde. La technologie entourant les établissements préfabriqués permet de construire de nouvelles installations de grande qualité dans des conditions contrôlées avant de les déménager vers le site final, sur une fondation permanente.

Les coûts de construction seront entièrement financés par l'Accord entre le Canada et le Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada en échange d'un terrain, de l'entretien et de 15 ans de loyer gratuit pour l'opérateur du service de garde.

