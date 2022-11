Les garanties liées à la fondation d'une famille sont importantes pour plus de 50 % des gens sondés au pays

TORONTO, le 24 nov. 2022 /CNW/ - Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF)

De l'adoption à la fécondation in vitro, il existe différentes façons de fonder une famille. Il s'agit d'un processus coûteux pour de nombreux Canadiens et Canadiennes. Pour les aider, la Sun Life offre un éventail de garanties facultatives au titre du programme Famille Plus aux Clients des Garanties collectives. Le programme Famille Plus de la Sun Life comprend une couverture touchant la fertilité, la grossesse pour autrui et l'adoption. Ces garanties réduisent le fardeau financier de bien des gens en leur enlevant une partie de leur stress et de leurs préoccupations.

« Notre programme Famille Plus tient compte du fait que les Canadiens et Canadiennes fondent des familles de différentes manières. Il les appuie en ce sens. Il est important de soutenir nos Clients et de répondre à leurs besoins uniques, explique Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, Garanties collectives, Sun Life. Ces garanties permettent aux organisations de montrer que leurs employés sont leur priorité. Elles permettent aussi de faire une vraie différence au travail. »

Le programme Famille Plus de la Sun Life a été lancé plus tôt cette année et il a été récemment amélioré. Il rembourse maintenant les frais suivants :

Services et médicaments liés au parcours de fertilité du participant.

Frais de laboratoire, de tests et de services, et autres frais médicaux engagés pour la mère porteuse.

Cours de mise en forme prénataux, vitamines, et autres frais de mieux-être engagés pour la mère porteuse.

Frais juridiques et d'agence, et autres frais liés au processus d'adoption.

Les programmes de fondation d'une famille ne sont qu'un des moyens de rendre les régimes de garanties collectives plus inclusifs. Différents programmes sont essentiels pour aider les organisations à attirer et à retenir les talents dans un marché du travail extrêmement concurrentiel. Dans un récent sondage de la Sun Life, plus de 50 % des gens ont indiqué que les garanties liées à la fondation d'une famille sont importantes.

« C'est fantastique de pouvoir soutenir les employés au travail et dans leur vie privée, et de voir leur famille grandir et s'épanouir, a indiqué Lisa Rosen, gestionnaire, avantages sociaux, régimes de retraite et bien-être de PwC. Offrir un ensemble d'avantages sociaux complet et inclusif qui reflète les divers besoins de nos employés et de leur famille est un avantage concurrentiel. Il nous aide à conserver et à attirer les meilleurs talents. »

Outre le programme Famille Plus, la Sun Life propose plusieurs produits novateurs pour aider les Clients à mener une vie saine et heureuse. Les Soins virtuels Lumino Santé, les soins virtuels en santé mentale et la couverture pour l'affirmation du genre font partie des plus récents.

