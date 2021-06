Un fonds d'un million de dollars destiné aux collèges, cégeps et universités pour accélérer la mise en œuvre de la Norme nationale du Canada sur la santé mentale et le bien-être des étudiants du postsecondaire.

MONTRÉAL, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause a annoncé aujourd'hui que les demandes de don de mise en œuvre sont maintenant acceptées par le Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause 2021. Le programme annuel d'un million de dollars soutient les collèges, les cégeps et les universités qui utilisent la Norme nationale du Canada sur la santé mentale et le bien-être des étudiants du postsecondaire pour cerner des lacunes ou des besoins particuliers dans leurs services de soutien en santé mentale et qui élaborent de nouvelles initiatives pour les combler.

« Les mesures prises par les écoles d'un bout à l'autre du pays pour renforcer la santé mentale ainsi que le bien-être des étudiants sur leurs campus sont vraiment impressionnantes et nous sommes heureux d'être en mesure d'accélérer ces efforts en leur offrant un financement supplémentaire pour les aider dans leur démarche d'harmonisation avec la Norme, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Nous avons hâte de voir comment cette deuxième vague de dons aidera les écoles à continuer de stimuler l'élan pour créer un environnement d'apprentissage plus sûr pour la santé mentale qui favorise davantage le succès des étudiants, alors que nous attendons avec anticipation de nous remettre de la crise de la COVID-19. »

En avril, Bell Cause pour la Cause a versé plus de trois millions de dollars en dons de lancement à 123 établissements d'enseignement postsecondaire qui prévoient mettre en œuvre la Norme nationale du Canada sur la santé mentale et le bien-être des étudiants du postsecondaire. Au Québec, les établissements d'enseignement ont également la possibilité de suivre le Plan d'action sur la santé mentale étudiante à l'enseignement supérieur du Québec, qui est en cours d'élaboration et entrera en vigueur cet automne.

La Norme nationale du Canada sur la santé mentale et le bien-être des étudiants du postsecondaire fournit un ensemble de lignes directrices qui visent à accroître la sensibilisation, à réduire la stigmatisation, à améliorer les compétences fondamentales et la résilience ainsi qu'à créer des environnements d'apprentissage plus sains et plus sûrs. Le financement de Bell Cause pour la cause a contribué à l'établissement de la Norme, menée par la Commission de la santé mentale du Canada en partenariat avec l'Association canadienne de normalisation.

« L'année a été difficile et nos communautés sur les campus en ont ressenti les répercussions, notamment en ce qui concerne le passage de nos étudiants à l'apprentissage en ligne et à la distanciation sociale, a déclaré Paul Davidson, président d'Universités Canada. La santé mentale des étudiants, qui est une priorité pour les universités canadiennes, est d'une importance cruciale alors que nous faisons face aux défis de cette dernière vague et que nous entamons le retour sécuritaire au campus. La Norme, qui reflète un bon nombre d'innovations et d'engagements constants déjà pris par les universités canadiennes, est un outil qui peut aider les établissements à relever les défis liés au mieux-être des étudiants. Elle peut offrir aux leaders universitaires et au personnel de première ligne des approches, des ressources et des stratégies supplémentaires pour aider les étudiants à réussir. Grâce à Bell Cause pour la cause, les universités ont un meilleur accès aux fonds nécessaires pour mettre en œuvre ces changements importants. »

Les établissements postsecondaires admissibles peuvent maintenant présenter une demande de don de mise en œuvre pluriannuelle allant jusqu'à 100 000 $. Ce montant servira à financer des programmes cernés dans leurs analyses des lacunes individuelles dans le but de s'harmoniser avec les lignes directrices et les modèles de la Norme ou du Plan d'action du Québec afin de favoriser la santé mentale et le bien-être des étudiants. La période de demande de don commence le 10 juin et prend fin le 27 août 2021. Ceux dont la demande a été acceptée recevront leur financement au début de 2022.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre grands piliers d'intervention : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 100 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

Questions des médias :

Vanessa Damha

514 870-6663

[email protected]

@Bell_Cause

@Bell_Nouvelles

SOURCE Bell Canada

Liens connexes

https://www.bell.ca/