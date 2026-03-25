Les Canadiens peuvent maintenant dépenser une fois et être récompensés deux fois, grâce au partenariat de fidélisation novateur entre la Société Canadian Tire et WestJet

Les membres Récompenses Triangle et Récompenses WestJet bénéficient d'avantages de voyage et de magasinage bonifiés lorsqu'ils lient leurs comptes.

TORONTO, le 25 mars 2026 /CNW/ - Deux programmes de fidélisation canadiens de confiance, Récompenses Triangle et Récompenses WestJet, se sont associés pour offrir à des millions de Canadiens de nouvelles façons d'obtenir plus de récompenses avec leurs voyages et leurs achats courants.

En quelques clics, les membres peuvent maintenant lier leurs comptes Récompenses WestJet et Récompenses Triangle pour dépenser une fois et être récompensés deux fois. De la réservation de vols au changement de pneus, les membres ayant lié leurs comptes peuvent accumuler des points WestJet et de l'Argent Canadian Tire sur les articles admissibles achetés dans les entreprises participantes de la Société Canadian Tire et chez WestJet. Les membres ayant lié leurs comptes qui effectuent des achats avec leur carte de crédit Triangle ou WestJet Mastercard‡ RBC® dans les entreprises participantes de la Société Canadian Tire et chez WestJet obtiendront encore plus de récompenses.

« Les Canadiens sont toujours à la recherche de façons d'obtenir plus de valeur de leurs achats quotidiens », a déclaré Darryl Jenkins, vice-président directeur et chef du développement de la Société Canadian Tire. « En liant leurs comptes Récompenses Triangle et Récompenses WestJet, nos membres peuvent maintenant dépenser une fois et être récompensés deux fois, en obtenant à la fois de l'Argent Canadian Tire et des points WestJet, qu'ils fassent leurs achats essentiels courants ou planifient leur prochain voyage. »

« Ensemble, Récompenses WestJet et Récompenses Triangle aident les Canadiens à accumuler plus de récompenses et à profiter d'un plus grand choix », a déclaré John Weatherill, vice‑président directeur et chef des services commerciaux du groupe WestJet. « En permettant aux membres ayant lié leurs comptes d'accumuler les deux récompenses dans les magasins qu'ils connaissent et aiment, nous aidons les Canadiens à se rapprocher plus rapidement de leurs prochaines vacances de rêve. »

Transformez vos achats courants en vacances

Des pneus aux vêtements de travail, en passant par les articles de fête et l'équipement sportif, les membres ayant lié leurs comptes obtiennent plus de récompenses sur leurs achats courants. En effet, les membres ayant lié leurs comptes accumulent des points WestJet en plus de l'Argent Canadian Tire sur les achats admissibles dans les magasins participants, dont Canadian Tire, SportChek, Sports Experts et Mark's/L'Équipeur. Pour consulter la liste complète des magasins participants, visitez le site triangle.ca/westjet.

Les récompenses de tous les jours arrivent plus vite avec WestJet

Les membres ayant lié leurs comptes accumulent de l'Argent Canadian Tire en plus des points WestJet sur les vols, les forfaits vacances et les options de voyage, comme les frais de bagages et la présélection de sièges, lorsqu'ils effectuent leur réservation sur westjet.com ou dans l'appli WestJet.

Ils peuvent également convertir leurs points WestJet en Argent Canadian Tire pour effectuer des achats au détail.

FRANK monte à bord des vols WestJet

Afin de célébrer le partenariat entre Récompenses Triangle et Récompenses WestJet, une sélection des collations FRANK adorées offertes chez Canadian Tire seront servies gratuitement à bord des vols de WestJet.

Pour en savoir plus sur la liaison des comptes et les avantages que celle-ci offre aux membres, veuillez visiter le site triangle.ca/westjet ou westjet.com/triangle.

À propos de WestJet

Ayant pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations, WestJet est fière de célébrer son 30e anniversaire. Au cours des trois dernières décennies, l'entreprise a transformé le secteur de l'aviation canadien en devenant la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations à travers les Amériques, les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens. Pour en savoir plus, visitez westjet.com.

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À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) (la « Société ») est une entreprise fièrement canadienne depuis 1922. Guidée par la raison d'être de sa marque, « Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada », la Société a développé une large présence sur le marché de la vente au détail à l'échelle nationale, a acquis un taux de confiance exceptionnel auprès des clients et regroupe des effectifs comptant parmi les plus solides du pays - employant des dizaines de milliers de Canadiens qui s'ajoutent à ses marchands et franchisés à l'échelle locale. Son activité est centrée sur des commerces de détail, chacun étant destiné à refléter les aspirations de la vie : Canadian Tire, qui offre des produits dans les catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage, soutenu par les enseignes de renom Party City et PartSource; Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements et d'articles pour la vie active; et Pro Hockey Life, un magasin spécialisé en équipement de hockey pour les joueurs d'élite. Les enseignes, marques partenaires et cartes de crédit de la Société sont réunies au sein de son programme de fidélisation Récompenses Triangle - qui est un rouage essentiel de la stratégie axée sur les clients de la Société. Comptant plus de 12 millions de membres, Triangle met à contribution des données de première main pour offrir des récompenses avantageuses et des expériences personnalisées à l'échelle des près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence. La Société exploite également une division pétrolière et des services financiers, en plus de détenir une participation majoritaire dans CT REIT, une fiducie canadienne de placement immobilier cotée à la TSX. Pour plus d'information, visitez Corp.CanadianTire.ca.

Suivez Récompenses Triangle sur Instagram : www.instagram.com/trianglerewards

Pour plus de renseignements :

La Société Canadian Tire : [email protected], 416-480-8453

WestJet : [email protected]

SOURCE Société Canadian Tire Limitée