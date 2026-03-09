TORONTO, le 9 mars 2026 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX:CTC) (TSX:CTC.A) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (TSX) a approuvé l'avis d'intention de la Société de renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre publique de rachat ») pour les actions de catégorie A sans droit de vote («actions»).

En vertu de l'offre publique de rachat approuvée par la TSX, la Société peut racheter jusqu'à 4 700 000 actions entre le 11 mars 2026 et le 10 mars 2027 (offre publique de rachat de 2026 et 2027), ce qui représente environ 10 % des 47 075 805 actions du flottant public émises et en circulation en date du 26 février 2026. Il y avait 49 283 531 actions émises et en circulation en date du 26 février 2026.

La Société a l'intention de racheter des actions en vertu de l'offre publique de rachat au cours de 2026 et 2027 afin de mettre en œuvre ses intentions de rachat d'actions et de compenser l'effet de dilution de l'émission d'actions en vertu de ses régimes de réinvestissement de dividendes et d'options sur actions, conformément à la politique de la Société.

Les rachats d'actions en vertu de l'offre publique de rachat de 2026 et 2027 seront effectués au moyen de transactions sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX ou d'autres systèmes de négociation canadiens, s'ils sont admissibles, au cours du marché des actions au moment du rachat ou selon les règles de la TSX et les lois applicables sur les valeurs mobilières. Les rachats peuvent également être effectués dans la mesure où la loi en vigueur le permet, notamment au moyen d'ententes privées ou de programmes de rachat d'actions en vertu d'ordonnances d'exemption d'offre publique de rachat émises par les organismes de réglementation en valeurs mobilières. Tout rachat privé effectué en vertu d'une ordonnance d'exemption émise par un organisme de réglementation en valeurs mobilières sera généralement assorti d'un rabais sur le prix en vigueur.

Selon les règles de la TSX, au cours de la période de six mois terminée le 28 février 2026, le volume de négociation quotidien moyen des actions de la TSX, déduction faite des rachats effectués par la Société par l'intermédiaire de la TSX, était de 259 059 et, par conséquent, les rachats quotidiens effectués sur la TSX conformément à l'offre publique se limiteront à 64 764 actions, excluant les rachats effectués en vertu de l'exception relative aux achats de blocs. Les actions rachetées par la Société en vertu de l'offre publique de rachat de 2026 et 2027 seront rétablies au statut d'actions autorisées, mais non émises.

Le nombre réel d'actions pouvant être rachetées en vertu de l'offre publique de rachat de 2026 et 2027 et le moment de ces rachats seront déterminés par la direction de la Société, sous réserve des lois applicables et des règles de la TSX.

Dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société, qui a commencé le 11 mars 2025 et qui expire le 10 mars 2026 (offre publique de rachat de 2025 et 2026), la Société a reçu l'autorisation de racheter jusqu'à 4 900 000 actions. En date du 28 février 2026, la Société a racheté 3 074 096 actions au moyen de transactions sur le marché libre par l'intermédiaire des installations de la TSX et des systèmes de négociation canadiens de remplacement en vertu de l'offre publique de rachat de 2025 et 2026, à un prix moyen pondéré en fonction du volume de 166,43 $ l'action.

La Société souscrira également un régime d'achat de titres automatique avec un courtier désigné pour faciliter le rachat d'actions en vertu de son offre publique de rachat de 2026 et 2027 à des moments où la Société ne serait habituellement pas autorisée à racheter ses titres en raison de restrictions réglementaires et de périodes d'interdiction habituelles autoimposées. Les rachats effectués en vertu du régime d'achat de titres automatique seront effectués par le courtier désigné de la Société en fonction des paramètres prescrits par la TSX, des lois canadiennes en valeurs mobilières applicables et des modalités de l'entente écrite entre la Société et son courtier désigné. Le régime d'achat de titres automatique a été approuvé par la TSX et sera conclu le ou vers le 11 mars 2026 et prendra fin à la première occasion des conditions suivantes : (i) la limite de rachat en vertu de l'offre publique de rachat de 2026 et 2027 a été atteinte; (ii) l'offre publique de rachat au cours de 2026 et 2027 expire; et (iii) la Société résilie le régime d'achat de titres automatique conformément à ses modalités. Le régime d'achat de titres automatique constitue un « régime d'achat automatique de valeurs mobilières » en vertu des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient de l'information pouvant constituer des déclarations prospectives au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières qui reflètent les attentes actuelles de la direction par rapport aux événements futurs. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des renseignements prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, des renseignements concernant : l'intention de la Société de racheter ses actions de catégorie A sans droit de vote, y compris le moment et la manière de le faire, la durée de l'offre publique de rachat de 2026 et 2027 et les plans de la Société de souscrire un régime d'achat de titres automatique. Les énoncés prospectifs fournissent des informations essentielles sur les attentes et les projets actuels de la direction et permettent aux investisseurs et aux autres lecteurs de mieux comprendre la situation financière escomptée de l'entreprise, ses résultats d'exploitation et son contexte opérationnel. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours, signalées par des mots tels que « pouvoir », « supposer », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « planifier », « perspective », « cible », « prévision », « anticiper », « aspirer », « prévoir », « continuer », « en cours » ou la forme négative de ces mots ou par des variantes similaires. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué de presse reposent sur des renseignements, des hypothèses et des estimations qui sont raisonnables, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces renseignements prospectifs. Pour obtenir de l'information sur les risques, incertitudes, facteurs et hypothèses significatifs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent significativement de la déclaration prospective, reportez-vous à la section 16.0 (Mise en garde relative aux informations prospectives) du rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2025 de la Société et à toutes ses sous-sections. Il est disponible sur le site Web de SEDAR+, à l'adresse http://www.sedarplus.ca, et à https://investors.canadiantire.ca. La Société ne s'engage pas à mettre à jour des énoncés prospectifs, qu'ils soient écrits ou oraux, sauf si les lois applicables l'exigent.

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) (la « Société ») est une entreprise fièrement canadienne depuis 1922. Guidée par la raison d'être de sa marque, « Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada », la Société a développé une large présence sur le marché de la vente au détail à l'échelle nationale, a acquis un taux de confiance exceptionnel auprès des clients et regroupe des effectifs comptant parmi les plus solides du pays - employant des dizaines de milliers de Canadiens qui s'ajoutent à ses marchands et franchisés à l'échelle locale. Son activité est centrée sur des commerces de détail, chacun étant destiné à répondre aux besoins du quotidien et à refléter les aspirations de la vie : Canadian Tire, qui offre des produits dans les catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage, soutenu par les enseignes de renom Party City et PartSource; Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements et d'articles pour la vie active; et Pro Hockey Life, un magasin spécialisé en équipement de hockey pour les joueurs d'élite. Les enseignes, marques partenaires et cartes de crédit de la Société sont réunies au sein de son programme de fidélisation Récompenses Triangle - qui est un rouage essentiel de la stratégie axée sur les clients de la Société. Comptant plus de 12 millions de membres, Triangle met à contribution des données de première main pour offrir des récompenses avantageuses et des expériences personnalisées à l'échelle des près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence. La Société exploite également une division pétrolière et des services financiers, en plus de détenir une participation majoritaire dans CT REIT, une fiducie canadienne de placement immobilier cotée à la TSX. Pour plus d'information, visitez Corp.CanadianTire.ca.

Pour plus de renseignements

Médias : [email protected], 416 480-8453

Investisseurs : Karen Keyes, 647 518-4461, [email protected]

SOURCE Société Canadian Tire Limitée