Les invités doivent couvrir leurs pieds pendant les vols

CALGARY, AB, le 1er avril 2026 /CNW/ - Avec le temps chaud à l'horizon, WestJet précise ses attentes en matière d'articles chaussants à bord et interdit les pieds nus. Les invités doivent porter en tout temps des chaussures, des chaussettes, des pantoufles ou toute autre forme de couvre‑pieds, y compris durant le décollage, l'atterrissage et les déplacements dans la cabine.

« Les invités devraient voyager en toute confiance, sans craindre de voir les pieds nus des autres pendant le vol », a déclaré Steph Ng, vice-présidente de la marque et du marketing du groupe WestJet. « L'interdiction concernant les pieds nus s'applique à tous les invités, et ce, en tout temps, y compris lorsque les pieds sont immobiles, en mouvement ou simplement en train de profiter du vol. »

Tout pied nu qui sera découvert devra être immédiatement recouvert.

« Qu'ils dégustent une collation, s'installent pour une sieste ou se livrent à une réflexion personnelle étonnamment profonde, les invités sont priés de garder leurs pieds entièrement couverts pendant toute la durée du vol », a ajouté Ng.

Depuis 30 ans, nous aidons les Canadiens à parcourir le monde -- tout en observant les pieds accomplir des choses remarquables en chemin. Dans cet esprit, et pour souligner le poisson d'avril, regardez ici notre vidéo sur l'interdiction des pieds nus ou découvrez-en plus à l'adresse suivante : westjet.com/poisson-avril.

Et oui -- à titre d'information -- le port d'articles chaussants appropriés a toujours été obligatoire à bord.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations à travers les Amériques, les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

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SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership