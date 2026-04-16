TORONTO, le 16 avril 2026 /CNW/ - Le 14 mai 2026, la Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) publiera ses résultats du premier trimestre de 2026 et tiendra son assemblée annuelle des actionnaires. La Société publiera ses résultats vers 6 h (HE) et tiendra sa téléconférence sur les résultats trimestriels à 8 h (HE) pour discuter de ses résultats et de sa performance globale, ainsi que des événements qui ont eu une incidence sur la Société.

QUOI : Téléconférence sur les résultats du premier trimestre de 2026

QUAND : Le jeudi 14 mai 2026, à 8 h (HE)

DIFFUSION WEB : https://edge.media-server.com/mmc/p/umgwaftf

La conférence sera diffusée intégralement en direct à compter de 8 h (HE). Vous pouvez y accéder à partir du site https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx dans la section « Événements » sous « Événements et présentations ». L'enregistrement de la conférence sera archivé pendant 12 mois.

TÉLÉCONFÉRENCE : Pour les analystes seulement :

https://register-conf.media-server.com/register/BI659665a4afe04227aa00a16fb66670ad

Lors de votre inscription, vous recevrez les informations de connexion et un code unique pour participer à l'appel.

QUOI : Assemblée annuelle des actionnaires

QUAND : Le jeudi 14 mai 2026, à 10 h (HE)

TÉLÉCONFÉRENCE : 1 888 660-2330 | Numéro de la conférence : 29572

Les actionnaires et les invités pourront assister à l'assemblée en personne, regarder la diffusion en ligne de l'assemblée en direct à https://meetings.lumiconnect.com/400-265-802-434, ou encore écouter l'assemblée par téléconférence. D'autres détails sont offerts à ctcagm.com.

Pour de plus amples renseignements :

Médias : Stephanie Nadalin, 647 271-7343, [email protected]

Investisseurs : Karen Keyes, 647 518-4461, [email protected]

SOURCE Société Canadian Tire Limitée