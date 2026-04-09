S'appuyant sur la forte demande des clients et le succès commercial fulgurant de la collection limitée des Fêtes de l'année dernière, cette nouvelle gamme marque un nouveau chapitre pour les Rayures, qui permet à la marque de s'intégrer encore davantage dans la vie quotidienne des Canadiens. La collection témoigne de la force croissante du portefeuille de marques détenues de la Société Canadian Tire à la suite de l'acquisition de certains actifs de marque de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

La collection Rayures de La Baie d'Hudson pour l'été 2026 met en vedette le motif emblématique des rayures multicolores.

Un symbole canadien, repensé pour la vie estivale

Conçue pour les moments d'été que les Canadiens attendent toute l'année, la collection Rayures de La Baie d'Hudson pour l'été 2026 réunit des classiques intemporels et de nouveaux articles saisonniers pour la vie en plein air.

La collection comprend une gamme d'articles essentiels pour l'extérieur et la plage, comme un ensemble de pickleball pour le jeu décontracté, ou encore un canot en cèdre fabriqué au Canada pour profiter pleinement de la vie sur l'eau. Ces ajouts accompagnent des classiques emblématiques comme la couverture à points et le sac fourre-tout de La Baie d'Hudson.

Pour tous les articles de la collection, la Société Canadian Tire a travaillé avec des fournisseurs existants et de nouveaux partenaires pour maintenir la qualité et le savoir-faire que les Canadiens associent aux Rayures de La Baie d'Hudson. Plusieurs articles de la collection sont fabriqués au Canada, y compris le fauteuil Muskoka, le canot et la pagaie décorative. Toute la collection est choisie et conçue par les équipes de la Société Canadian Tire pour maintenir l'intégrité des Rayures à travers l'évolution de la marque.

Poursuivre sur notre lancée

« La réaction des Canadiens au retour des Rayures a dépassé nos attentes, et cette collection vise à tirer parti de cet élan d'une manière qui s'intègre naturellement au mode de vie des Canadiens, en particulier en été », a déclaré Eva Salem, vice-présidente principale, Marketing et marque, Société Canadian Tire.

« C'est la première fois que nous proposons une gamme saisonnière complète, ce qui témoigne de notre volonté de continuer à développer le portefeuille de marques emblématiques que nous détenons et créons. Nous intégrons les Rayures à de nouveaux moments du quotidien, que ce soit à la plage ou dans la cour arrière, tout en restant fidèle à ce qui a fait de cette marque une référence pour les Canadiens. »

À la suite de l'acquisition par la Société Canadian Tire en 2025 de certains actifs de propriété intellectuelle de la Compagnie de la Baie d'Hudson, et du lancement réussi de la capsule des Fêtes, la collection d'été 2026 représente le premier assortiment complet d'articles saisonniers développés et mis sur le marché par les équipes de la Société Canadian Tire. Pour la première fois, des articles seront également offerts dans certains magasins L'Équipeur, ce qui permettra d'offrir aux clients davantage de possibilités pour découvrir la collection.

Le lancement reflète les efforts continus de la Société Canadian Tire visant à élargir son portefeuille de marques détenues et à renforcer ses liens avec les clients grâce à des marques canadiennes emblématiques. Les Rayures de La Baie d'Hudson sont le nouvel ajout dans le giron de la Société Canadian Tire. Elles se joignent à de nombreuses marques existantes détenues à l'échelle de la Société, y compris NOMA, CANVAS et Sherwood.

Où acheter les articles de la collection

La collection Rayures de La Baie d'Hudson pour l'été 2026 sera offerte à compter du 1er mai :

Dans les magasins Canadian Tire partout au Canada.

En ligne à canadiantire.ca .

. Pour la première fois, certains articles de la collection seront offerts dans certains magasins L'Équipeur et en ligne sur le site lequipeur.com.

Les articles offerts et la disponibilité pourront varier d'un magasin à l'autre.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://www.canadiantire.ca/fr/inspiration/hudsonsbay.html.

Foire aux questions

Quand aura lieu le lancement de la collection Rayures de La Baie d'Hudson pour l'été 2026?

Le lancement officiel de la collection aura lieu le 1er mai 2026.

Où peut-on acheter les articles de la collection des Rayures de La Baie d'Hudson?

La collection sera offerte en ligne et dans les magasins Canadian Tire partout au pays. Certains articles seront offerts dans certains magasins L'Équipeur et sur lequipeur.com.

Quels articles feront partie de la collection d'été 2026?

La collection comprend 32 articles : des meubles d'extérieur, des articles essentiels pour la plage, des jeux, des objets divertissants et des articles emblématiques comme la couverture à points de La Baie d'Hudson, ainsi qu'un canot en cèdre fabriqué au Canada.

Est-ce que certains articles de la collection sont fabriqués au Canada?

Oui. La collection comprend des articles fabriqués au Canada, dont un canot rayé en cèdre, un fauteuil Muskoka et une pagaie décorative, ainsi que de nouveaux articles comme des coussins d'extérieur décoratifs.

Qu'est-ce que la collection des Rayures de La Baie d'Hudson?

Il s'agit d'une collection d'articles arborant le motif emblématique de rayures multicolores créé par la Compagnie de la Baie d'Hudson.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) (la « Société ») est une entreprise fièrement canadienne depuis 1922. Guidée par la raison d'être de sa marque, « Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada », la Société a développé une large présence sur le marché de la vente au détail à l'échelle nationale, a acquis un taux de confiance exceptionnel auprès des clients et regroupe des effectifs comptant parmi les plus solides du pays - employant des dizaines de milliers de Canadiens qui s'ajoutent à ses marchands et franchisés à l'échelle locale. Son activité est centrée sur des commerces de détail, chacun étant destiné à répondre aux besoins du quotidien et à refléter les aspirations de la vie : Canadian Tire, qui offre des produits dans les catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage, soutenu par les enseignes de renom Party City et PartSource; Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; SportChek, Pro Hockey Life, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements et d'articles pour la vie active. Les enseignes, marques partenaires et cartes de crédit de la Société sont réunies au sein de son programme de fidélisation Récompenses Triangle - qui est un rouage essentiel de la stratégie axée sur les clients de la Société. Comptant plus de 12 millions de membres, Triangle met à contribution des données de première main pour offrir des récompenses avantageuses et des expériences personnalisées à l'échelle des près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence. La Société exploite également une division pétrolière et des services financiers, en plus de détenir une participation majoritaire dans CT REIT, une fiducie canadienne de placement immobilier cotée à la TSX. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Corp.CanadianTire.ca.

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SOURCE Société Canadian Tire Limitée