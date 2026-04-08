Les invités peuvent maintenant réserver des itinéraires interlignes avec Copa Airlines (Copa) sur westjet.com, dans l'appli WestJet ou auprès du centre d'appels de WestJet et accumuler des points WestJet tout au long de leur itinéraire.

CALGARY, AB, le 8 avril 2026 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, les invités de WestJet peuvent réserver des itinéraires interlignes comprenant à la fois un vol WestJet et un vol d'un partenaire interligne sur le site de la ligne aérienne et auprès son centre d'appels. Cette amélioration importante permettra aux invités de WestJet d'accéder à des centaines de nouvelles destinations sur six continents avec près de 50 partenaires interlignes, dont son partenaire de lancement Copa, avec lequel il est maintenant possible de réserver. D'ici la fin de 2026, WestJet offrira la possibilité d'effectuer des réservations directement sur son canal pour plus de 10 partenaires interlignes, ce qui ajoutera plus de 100 nouvelles destinations dans le réseau de partenaires aériens de classe mondiale de WestJet.

« La possibilité d'effectuer des réservations interlignes directement sur notre canal est une amélioration significative pour nos invités cherchant à explorer de nouveaux horizons. Ils profiteront d'avantages semblables à un itinéraire en partage de codes ou à un itinéraire exploité par WestJet, maintenant avec le luxe d'un plus grand nombre de destinations. Que les invités souhaitent cocher une destination de leur liste de souhaits comme Lima ou se rendre à la Grande Muraille de Chine depuis Pékin, ce changement rendra les voyages de rêve à la portée d'un grand nombre de Canadiens », a déclaré Jared Mikoch-Gerke, directeur des affaires aéroportuaires et des alliances de WestJet.

Grâce à cette amélioration, en plus des options existantes offertes par nos partenaires du secteur du voyage, les invités peuvent réserver des itinéraires sans souci comprenant des vols exploités et commercialisés par nos partenaires aériens directement sur westjet.com, dans l'appli WestJet ou auprès du centre d'appels de WestJet, le tout dans une seule réservation et avec des correspondances coordonnées. Les invités qui réservent un itinéraire interligne directement auprès de WestJet pourront gérer les modifications et les annulations directement auprès de la ligne aérienne, de la même manière qu'ils le font actuellement pour les vols exploités par WestJet.

De plus, les invités auront la possibilité d'accumuler des points WestJet sur l'ensemble de leur réservation interligne, y compris les segments exploités par nos partenaires, et d'utiliser leurs points WestJet comme mode de paiement pour leur voyage. À la première étape de l'enregistrement, les invités recevront toutes leurs cartes l'embarquement et les étiquettes de bagages pour leur destination.

WestJet transforme ses partenariats interlignes, en commençant avec Copa

En menant la transformation avec Copa, les Canadiens auront un meilleur accès à l'Amérique centrale et à l'Amérique du Sud à partir de quatre des destinations mexicaines de WestJet, ainsi qu'à partir de Panama (PTY). Cette transformation permettra aux invités de réserver un itinéraire avec WestJet pour 37 destinations desservies par Copa dans le cadre de l'accord interligne avec la ligne aérienne dans 18 pays, y compris l'Uruguay, le Guatemala, l'Équateur, le Chili, l'Argentine et le Pérou.

L'élargissement du réseau permettra aux Canadiens d'accéder à plus de destinations internationales

En 2026 et 2027, WestJet élargira son offre de réservations interlignes directes afin d'inclure des partenaires comme Korean Air, Japan Airlines, Kenya Airways, LATAM Airlines Saudia et plus encore, ajoutant ainsi de nouvelles destinations qui n'étaient pas offertes par WestJet auparavant. Pour obtenir les renseignements les plus récents sur les options de réservation interligne de WestJet, veuillez consulter la page des partenaires aériens de WestJet.

À propos de WestJet

Ayant pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations, WestJet est fière de célébrer son 30e anniversaire. Au cours des trois dernières décennies, l'entreprise a transformé le secteur de l'aviation canadien en devenant la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations à travers les Amériques, les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens. Pour en savoir plus, visitez westjet.com.

Apprenez-en plus sur WestJet au https://www.westjet.com/fr-ca/qui-sommes-nous

Suivez WestJet sur Facebook : facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur LinkedIn : linkedin.com/company/westjet

Suivez WestJet sur X : x.com/westjet et x.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram : instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube : youtube.com/westjet

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership