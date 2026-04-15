Des millions de Canadiens découvriront plus de façons d'accumuler, de convertir et d'échanger des récompenses lorsqu'ils font le plein et voyagent en liant leurs comptes Récompenses WestJet et Petro-PointsMC

CALGARY, AB, le 15 avril 2026 /CNW/ - WestJet et Petro-Canada, une entreprise de Suncor Énergie (TSX : SU) (NYSE : SU), ont le plaisir d'annoncer un nouveau partenariat de fidélisation qui offrira aux Canadiens plus de valeur, plus d'options et plus de flexibilité pour voyager et faire le plein.

WestJet et Petro-CanadaMC relient la route à la piste grâce à un nouveau partenariat de fidélisation (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

Ce partenariat relie deux grandes marques fièrement canadiennes qui partagent un objectif commun : récompenser les voyages quotidiens, que ce soit sur la route ou dans les airs. En associant leurs comptes Récompenses WestJet et Petro-Points, les membres accéderont à de meilleures possibilités d'accumulation et à des promotions exclusives.

« Ensemble, Récompenses WestJet et Petro-Points créent un écosystème de fidélisation qui fait le pont entre les voyages et les déplacements quotidiens », a déclaré John Weatherill, vice‑président directeur et chef des services commerciaux du groupe WestJet. « Grâce à ce partenariat, le programme Récompenses WestJet offre une plus grande valeur aux Canadiens en les aidant à faire le plein pour leur prochaine escapade. Cela reflète notre engagement envers la flexibilité et à offrir des récompenses qui importent réellement pour nos membres, peu importe leur destination. »

« Ce partenariat marque une étape excitante pour notre programme Petro-Points et soutient la croissance continue de la valeur de notre réseau de ventes au détail Petro-Canada », a déclaré Dave Oldreive, vice-président directeur, Aval, Suncor. « Les Canadiens pourront obtenir plus de valeur en transformant leurs achats courants d'essence dans nos plus de 1 500 établissements de ventes au détail Petro-Canada en économies pour leur prochaine escapade, ou leurs points WestJet en économies sur l'essence. Ensemble, nous offrons plus de récompenses et de choix à des millions de clients à travers le pays. »

Les membres qui lient leurs comptes peuvent s'attendre aux avantages suivants :

La possibilité d'obtenir leur devise de fidélité de préférence sur les achats d'essence, de lavages d'auto et d'articles de dépanneur.

Accumulation de 20 % plus de Petro-Points sur les achats effectués chez Petro-Canada.

Échange de points WestJet sur des achats admissibles chez Petro-Canada, y compris des lavages d'auto, des articles de dépanneur et l'essence.

La flexibilité de convertir des points, en commençant par les Petro-Points en points WestJet.

Offres promotionnelles et concours exclusifs, y compris des chances de gagner des forfaits vacances et des vols WestJet.

De plus, les membres du programme Niveau Platine de Petro-Canada continueront d'accumuler 50 % plus de Petro-Points lorsqu'ils font le plein d'au moins 1 000 litres chaque trimestre, grâce au tout premier programme au Canada récompensant les chauffeurs qui font souvent le plein. Les membres profitent également d'avantages supplémentaires et d'offres exclusives du réseau croissant de partenaires de Petro-Canada.

De plus amples renseignements sur le partenariat seront communiqués à l'approche du lancement prévu au début de 2027.

À propos de WestJet

Ayant pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations, WestJet est fière de célébrer son 30e anniversaire. Au cours des trois dernières décennies, l'entreprise a transformé le secteur de l'aviation canadien en devenant la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations à travers les Amériques, les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens. Pour en savoir plus, visitez westjet.com.

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À propos de Suncor Énergie

Les activités de Suncor, la plus importante société énergétique intégrée du Canada, couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique, incluant les activités d'exploitation minière et in situ des sables bitumineux, la valorisation, la production extracôtière, le raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, la commercialisation et les échanges commerciaux, ainsi que les réseaux de ventes au détail et de ventes en gros Petro-CanadaMC à l'échelle nationale - fournissant de l'énergie fiable qui alimente la croissance économique et répond aux besoins des clients partout au Canada et dans le monde. Grâce à un engagement inébranlable envers la sécurité, l'excellence opérationnelle et la rentabilité, Suncor est déterminée à atteindre un rendement parmi les meilleurs de l'industrie et à offrir une valeur à long terme aux actionnaires. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

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SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

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