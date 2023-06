MINI TIPI, une entreprise cofondée par deux femmes, obtient une aide financière de 100 000 $ de DEC.

GATINEAU, QC, le 12 juin 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Sophie Chatel, députée de Pontiac, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 100 000 $ à MINI TIPI. Ce financement permettra à l'entreprise de Gatineau d'améliorer sa capacité de production et de commercialisation. Grâce à cet appui de DEC, MINI TIPI pourra acquérir et installer un équipement de production et acheter des logiciels et du matériel informatique, en plus d'élaborer une stratégie de pré-commercialisation.

Fondée en 2016, MINI TIPI est une entreprise qui célèbre la diversité et la richesse des cultures autochtones grâce à la création, à la confection et à la distribution de produits variés de haute qualité (couvertures, sacs, châles, mitaines et ponchos pour enfants). Les cofondatrices, Trisha Pitura et Mélanie Bernard, ont su développer une ligne de produits uniques et élégants, qui s'inspirent de leur style de vie ainsi que de leur fier héritage canadien et autochtone. Elles ont bâti une entreprise qui ne cesse de croître, axée sur l'authenticité des motifs, le retour à la communauté et l'écoresponsabilité.

Le rôle que jouent les femmes comme Trisha Pitura et Mélanie Bernard dans le développement économique du pays est inestimable. Le gouvernement du Canada tient à mettre en lumière leur leadership et leur savoir-faire, qui sont essentiels pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus inclusive.

Citations

« Partout au pays, les entrepreneurs participent à la vitalité économique de nos communautés en créant de bons emplois. L'annonce d'aujourd'hui pour MINI TIPI est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers les femmes entrepreneures et les entreprises manufacturières de Gatineau, conformément à notre plan de relance économique. En les aidant dans la poursuite de leurs activités et en stimulant leur croissance, nous faisons en sorte que l'industrie manufacturière québécoise joue un rôle majeur dans la reprise économique du Canada. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Notre gouvernement s'est donné comme mission de soutenir la croissance des entreprises canadiennes et la diversification économique des communautés, et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel de nos femmes entrepreneures. Appuyer les femmes et les communautés autochtones au Québec qui prennent le chemin de l'entrepreneuriat favorise une croissance inclusive de nos économies régionales et pave la voie de la prospérité future. Les PME comme MINI TIPI sont des moteurs essentiels pour notre économie et nos communautés et je suis ravie du soutien de DEC au projet de cette entreprise en plein essor. Le succès et les retombées de ce projet contribueront à la vitalité économique de Gatineau et de la grande région de l'Outaouais. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« La reconnaissance des femmes en affaires en tant que leaders leur permet d'avoir accès à des opportunités égales. En investissant dans notre compagnie, DEC nous permet de maximiser notre croissance ainsi que la pérennité dans nos communautés. DEC appuie par le fait même deux valeurs au cœur de notre compagnie : l'ambition et la collaboration. »

Mélanie Bernard, cofondatrice et responsable des ventes et du marketing, MINI TIPI

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]