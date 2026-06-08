Le tourisme, un moteur de retombées économiques - Québec soutient le développement et la modernisation du tourisme dans les Laurentides

SAINT-EUSTACHE, QC, le 8 juin 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, le député de Deux-Montagnes et ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, et Investissement Québec ont annoncé aujourd'hui, à l'occasion d'une visite dans les Laurentides, plusieurs soutiens financiers pour le développement de l'offre touristique et de l'économie de la région.

Au total, ce sont 18,3 millions de dollars qui ont été octroyés pour y générer encore plus de retombées économiques.

Tout d'abord, une enveloppe de 1,2 million de dollars permettra de reconduire l'entente de partenariat régional entre Tourisme Laurentides et le ministère du Tourisme jusqu'en 2028. Ensuite, en collaboration avec Tourisme Laurentides, 1 222 147 $ sont accordés pour la réalisation de 31 projets touristiques dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) 2025-2027 des Laurentides.

Cinq établissements hôteliers ont également reçu des prêts totalisant 15 930 956 $ pour des projets de modernisation et d'acquisition. Ces soutiens sont octroyés dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT) du ministère du Tourisme, administré par Investissement Québec, qui accorde également des fonds propres pour certains de ces projets.

Ces investissements permettront de soutenir des projets concrets dans les Laurentides, notamment la modernisation d'établissements touristiques et le développement de nouvelles expériences pour les visiteurs. Ils contribueront à améliorer la capacité d'accueil, à bonifier la qualité des services offerts et à accroître l'attractivité de la région auprès des clientèles québécoises et internationales. En appuyant directement les entreprises touristiques, ils favoriseront aussi les retombées économiques dans les communautés locales.

Citations

« Le tourisme est un levier économique essentiel pour les Laurentides et pour l'ensemble du Québec. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de soutenir des projets très concrets de développement et de modernisation de l'offre touristique, notamment pour améliorer la capacité d'accueil et la qualité des expériences offertes aux visiteurs. En appuyant les entreprises et les organismes de la région, nous contribuons directement à créer de la richesse ici, à soutenir des emplois et à renforcer l'attractivité des Laurentides. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Notre région est une destination unique qui se distingue par l'accueil chaleureux de ses habitants et son offre touristique variée. Le tourisme joue un rôle majeur dans l'économie des Laurentides et contribue à dynamiser nos communautés. Je suis heureuse que notre gouvernement appuie nos entreprises et nos organismes touristiques, qui travaillent fort pour faire rayonner notre magnifique coin de pays tout en générant de la richesse pour nos concitoyens. »

Chantale Jeannotte, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour les Laurentides et députée de Labelle

« Les Laurentides ont tout pour plaire aux visiteurs d'ici et d'ailleurs. Des milliers d'entre eux nous visitent d'année en année grâce aux efforts déployés par nos entrepreneurs touristiques pour leur faire vivre la plus belle expérience possible. Le tourisme est un secteur névralgique de notre économie locale, et notre gouvernement est encore présent pour soutenir son développement, de manière durable. »

Benoit Charette, député de Deux-Montagnes et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Notre région est historiquement reconnue pour la qualité de son accueil et de son offre touristique. Le tourisme est un puissant moteur économique pour la circonscription de Bertrand et je suis fière de l'engagement de notre gouvernement envers cette industrie. Je félicite les entreprises et travailleurs touristiques qui déploieront les projets annoncés aujourd'hui et j'invite les villégiateurs et visiteurs à profiter pleinement de la saison estivale dans notre région. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du Trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Notre communauté se distingue par son dynamisme, sa fierté et sa capacité à se mobiliser autour de projets porteurs. Je suis particulièrement fière, à titre de députée de Prévost, de voir notre milieu s'unir pour faire rayonner son offre touristique et culturelle. Le tourisme est un véritable moteur de retombées économiques, et les investissements annoncés aujourd'hui permettront de soutenir des initiatives qui profiteront directement à nos citoyens, à nos entreprises et à l'ensemble de notre communauté. J'invite les visiteurs des quatre coins du Québec à venir découvrir notre région tout au long de la saison estivale. Bon été! »

Sonia Bélanger, députée de Prévost, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je suis heureuse des sommes investies dans notre belle région. Le tourisme est bien plus qu'un moteur économique : il est l'occasion de faire rayonner ce qui nous distingue et de mettre en valeur nos paysages et notre histoire. Ces investissements permettront à nos organisations de poursuivre leur travail afin d'offrir des expériences mémorables aux visiteurs. C'est toute la communauté d'Argenteuil qui bénéficiera de ces retombées, et j'en suis très fière. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« Les entreprises touristiques jouent un rôle clé dans le développement économique du Québec et de ses régions. En les accompagnant dans leurs projets de modernisation, Investissement Québec met à contribution ses outils financiers afin de soutenir leur croissance et leur pérennité. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« L'annonce d'aujourd'hui souligne l'importance stratégique du tourisme pour l'économie des Laurentides. Ces investissements permettront de soutenir des projets structurants et de bonifier et de diversifier l'offre touristique en région. En appuyant l'innovation, le développement durable et l'expérience des visiteurs, ces sommes contribueront à renforcer l'attractivité des Laurentides sur les marchés québécois, canadiens et internationaux, tout en consolidant notre position parmi les destinations touristiques incontournables du Québec. »

Martin Lacelle, directeur général de Tourisme Laurentides

Faits saillants

La nouvelle entente de partenariat avec Tourisme Laurentides donnera à l'association touristique régionale les moyens de réaliser les fonctions confiées par le Ministère, soit : la promotion et la commercialisation de la destination; l'accueil, l'information et la signalisation touristiques; le développement et la structuration de l'offre touristique; l'acquisition et la diffusion de données stratégiques.

L'entente permettra à Tourisme Laurentides de planifier des actions au cours des prochaines années, entre autres pour favoriser la rétention de la main-d'œuvre et développer des projets structurants pour la région.

Elle soutiendra également le développement de l'offre touristique, dans le respect des particularités des Laurentides et des orientations gouvernementales, en matière d'innovation et de tourisme responsable et durable.

Pour l'EPRTNT, le ministère du Tourisme a octroyé 735 000 $ à Tourisme Laurentides pour les années 2025 à 2027. L'organisme a bonifié cette enveloppe de 600 000 $, portant ainsi à 1 335 000 $ le montant disponible pour la région.

Les 45 millions de dollars accordés au PADAT dans les budgets 2025-2026 et 2026-2027 permettent l'engagement d'une enveloppe de prêts totalisant de 225 millions de dollars jusqu'en 2028-2029.

Les résultats obtenus depuis la création du PADAT en 2013 sont probants : des investissements de plus de 1,6 milliard de dollars ont été réalisés dans l'industrie touristique québécoise.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique des Laurentides. En 2025, on y comptait environ 1 815 entreprises représentant quelque 34 643 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à environ 1,4 milliard de dollars dans la région.

Liens connexes

Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027

Programme d'appui au développement des attraits touristiques

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Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027



Centre de simulateur multisports • Aménagement du premier centre de golf intérieur à Mont-Tremblant, incluant différents simulateurs multisports polyvalents offrant diverses activités sportives et ludiques 50 000 $



Camping des Pays-d'en-Haut • Développement d'un site d'hébergement nature quatre saisons, incluant deux cabanes et dix emplacements de tentes • Aménagement de sentiers d'interprétation et d'un espace détente 75 000 $



Les sommets de la vallée • Création d'un environnement immersif où les visiteurs pourront, dès la tombée de la nuit, glisser sur des tubes dans un cadre festif et ludique, animé par des jeux de lumière et des effets sonores créant une ambiance féérique 50 000 $



Patrimoine culturel Vieux-Saint-Eustache • Réaménagement et transformation du bâtiment sur le site du moulin Légaré en salle multifonctionnelle accessible à tous 85 000 $



Plein air Saint-Adolphe-d'Howard (Mont-Avalanche) • Implantation du système intégré Accesso-Paradox afin d'automatiser les opérations internes et de moderniser la billetterie, la vente de laissez-passer, la location d'équipements et la réservation de cours 30 000 $



Développement de ski Belle neige • Acquisition de nouveaux équipements pour optimiser la performance de l'usine de fabrication de neige 25 000 $



Club privilège Mont-Tremblant • Implantation d'un écosystème numérique intégré pour la gestion de la location touristique à court terme 20 000 $



EAK Sentiers des cimes • Ajout de sections de parcours de filets suspendus sous la passerelle et autour du Sentier des cimes Laurentides 65 000 $



Ville de Mont-Laurier • Réaménagement et bonification du site autour du bureau d'accueil touristique afin d'offrir une expérience moderne, conviviale et inclusive 40 000 $



Centre d'activités Tremblant • Implantation d'une plateforme omnicanale pour centraliser et optimiser les communications internes 10 000 $



Camping Sainte-Véronique • Ajout de trois unités de camping de luxe autonomes et fonctionnelles sur quatre saisons 40 000 $



Camping Sainte-Véronique • Ajout de spas et de saunas quatre saisons 40 000 $



Ziptrek Tremblant • Création d'une nouvelle expérience hivernale alliant tyrolienne et activités extérieures • Bonification de l'offre d'activité premium 70 000 $



Événements Big Red • Organisation et tenue de l'édition 2026 de l'événement Big Red Gravel Run 15 000 $



Super Aqua Club (2019) • Revitalisation complète de la zone Tempête afin de bonifier l'offre actuelle, d'élargir les heures d'exploitation et d'améliorer l'inclusivité du site 75 000 $



L'Ascension du col du Nordet Hillclimb • Organisation et tenue de l'édition 2026 de l'événement L'Ascension du col du Nordet Hillclimb 20 000 $



Surf de rivière Ottawa-Gatineau • Réalisation d'une étude de faisabilité concernant un centre récréotouristique en eau vive sur la rivière la Rouge 15 000 $



Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge • Réalisation d'une étude de faisabilité et de viabilité d'un pôle récréotouristique structurant à Grenville-sur-la-Rouge 20 000 $



Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord • Intégration au site web du parc régional de la Rivière-du-Nord de l'ensemble des outils numériques permettant d'offrir des services en ligne complets 5 000 $



Les petits chalets des Laurentides • Aménagement d'un espace bioclimatique multifonctionnel destiné à accueillir des réunions, séminaires et événements corporatifs, et d'une unité d'hébergement thermal innovante combinant un minichalet intime, un circuit thermal et une aire d'observation des étoiles accessible en toute saison 40 000 $



Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord • Mise en place d'une signalisation harmonisée sur l'ensemble du site du parc régional de la Rivière-du-Nord 45 000 $



Société de développement du réservoir Kiamika • Transformation et amélioration de deux kiosques de location du parc 24 000 $



Municipalité de Mille-Isles • Aménagement d'un parc de conservation incluant des sentiers pédestres 95 000 $



Le p'tit bonheur de Sablon • Développement de deux nouveaux plateaux d'activités immersives en nature destinés au tourisme d'affaires 20 000 $



Api Culture Hautes Laurentides • Organisation et tenue de la première édition en 2026 de l'événement Fête des récoltes 25 000 $



Station Mont Tremblant • Aménagement d'un amphithéâtre naturel au sommet du mont Tremblant 50 000 $



Base de plein air Mont-Tremblant • Construction de quatre refuges quatre saisons 40 000 $



Tourisme Mirabel • Organisation et tenue de la première édition de l'événement Cabane des flaveurs de l'érable 15 000 $



La société de plein air des Pays-d'en-Haut • Structuration et consolidation de circuits touristiques à faible impact environnemental dans les Laurentides 95 000 $



Municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut • Réalisation d'une étude afin d'identifier les besoins pour une offre hôtelière intermédiaire et une diversification quatre saisons 14 147 $



Exposition 1001 pots • Réalisation d'une étude afin de repenser l'expérience des visiteurs, d'adapter le site face aux enjeux climatiques estivaux, de soutenir le développement d'activités quatre saisons et de créer de nouvelles activités culturelles et artistiques 9 000 $



Programme d'appui au développement des attraits touristiques (prêts à terme remboursables)



Fairmont Tremblant • Rénovation des chambres (phase 2) 4 266 956 $



Fairmont Tremblant • Rénovation des chambres (phase 3) 5 000 000 $



Oasis de l'île • Rénovation des chambres et des aires communes 1 800 000 $ + 2 288 000 $ (fonds propres d'Investissement Québec)



Le Westin TM Tremblant • Transformation complète du bar au grand hall, de la salle à manger du restaurant, des espaces de réunion et de banquet • Ajout d'un tout nouveau spa et centre de soins 1 800 000 $



Rockway Motel • Acquisition de l'établissement • Optimisation de l'exploitation 485 000 $ + 291 000 $ (fonds propres d'Investissement Québec)





SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source: Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements: Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Mélanie Poirier, Gestionnaire médias, Tourisme Laurentides, Tél. : 450 275-2568, [email protected]