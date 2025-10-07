Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'offre d'hébergement et de soins de longue durée dans la région de la Capitale-Nationale
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la Condition féminine
07 oct, 2025, 13:00 ET
QUÉBEC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre des Affaires municipales et députée de Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, procédera à une annonce concernant l'offre d'hébergement et de soins de longue durée dans la région de la Capitale-Nationale, au nom du ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés, ministre délégué à la Santé et ministre responsable de la Condition féminine, Lionel Carmant.
Accréditation obligatoire
Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à l'adresse suivante : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.
Le mercredi 8 octobre 2025
15 h 30
Québec
** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la Condition féminine
Pour renseignements : Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Aînés, ministre délégué à la Santé et ministre responsable de la Condition féminine, 367 990-1882
