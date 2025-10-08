Inauguration de la nouvelle aile du CHSLD Les Jardins du Haut-Saint-Laurent - 39 nouvelles places pour mieux répondre aux besoins des personnes aînées

QUÉBEC, le 8 oct. 2025/CNW/ - La nouvelle aile Côté-Boisé du centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Les Jardins du Haut-Saint-Laurent, une installation privée conventionnée située à Saint-Augustin-de-Desmaures, a été inaugurée aujourd'hui en présence de Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert et ministre des Affaires municipales, au nom du ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant.

L'ajout de 39 nouvelles places en hébergement de longue durée constitue une réponse directe aux besoins croissants de la population vieillissante et contribue à améliorer l'accès à des milieux de vie sécuritaires et adaptés.

La nouvelle aile Côté-Boisé comprend au total 72 chambres individuelles, dont 33 serviront à remplacer des chambres trop petites ou partagées dans l'ancienne partie du CHSLD, améliorant ainsi le confort des résidents. Les 39 autres lits représentent un ajout net, rendu possible grâce à un financement récurrent de 5,3 millions $ par année, octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), qui couvre les volets clinique, administratif, fonctionnel et immobilier. Un montant additionnel de 9 millions $ a également été investi par le MSSS pour les travaux de rénovation et d'agrandissement.

Le gouvernement tient à souligner l'apport inestimable du personnel du CHSLD, dont le dévouement et la volonté d'offrir des soins de qualité aux résidents sont au cœur de cette réussite.

Rappelons que le CHSLD Les Jardins du Haut-Saint-Laurent était un des trois premiers CHSLD compris dans le projet pilote de la démarche , lancée en 2022, qui vise à conventionner les CHSLD privés et ainsi harmoniser les services qui y sont offerts avec ceux du réseau public.

Citations :

« Cette nouvelle aile Côté-Boisé est une excellente nouvelle pour nos résidents, actuels et futurs, et leurs familles. Grâce au conventionnement et au soutien financier de notre gouvernement, nous pouvons offrir plus de places dans un environnement moderne, confortable et humain. Je tiens à remercier mes collègues ministres responsables des Aînés, qui ont successivement porté le projet dans les dernières années. Et, bien sûr, à saluer et à remercier chaleureusement les équipes du CHSLD, avec qui nous travaillons de près depuis toujours. Un autre projet livré, chez nous dans Louis-Hébert! »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales et députée de Louis-Hébert

« Le conventionnement permet d'offrir aux personnes hébergées les mêmes conditions, qu'elles résident dans un CHSLD public ou privé. Cette nouvelle aile Côté-Boisé en est un bel exemple : un milieu de vie chaleureux, accessible et équitable. Nous avons le devoir d'offrir aux personnes aînées des milieux de vie dignes, humains et sécuritaires. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et ministre délégué à la Santé

« Mon équipe et moi sommes vraiment fières d'avoir pu réaliser, en collaboration avec le MSSS, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et Santé Québec, cet extraordinaire projet qui sera un milieu exceptionnel pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Merci à tous ces partenaires d'avoir appuyé et financé le projet. Un merci spécial à toutes les équipes internes, qui se sont investies avec cœur pour faire de ce projet une belle réussite. Enfin, merci aux résidents et à leur famille pour leurs suggestions en vue de rendre ce milieu de vie le plus agréable possible. »

Nathalie Côté, directrice générale, CHSLD installation Jardins du Haut-St-Laurent et installation Côté-Jardins

Faits saillants :

Rappelons que le gouvernement s'est engagé à conventionner tous les CHSLD privés du Québec.

L'initiative du conventionnement vise davantage d'équité pour : les résidents et leurs proches, en regard de la qualité des soins et des services; les usagers, qui paieront tous la contribution financière des adultes hébergés, en respect du programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec; le personnel des CHSLD, qui aura les mêmes conditions de travail, ce qui favorise son attraction et sa rétention et amène plus de stabilité pour les personnes hébergées; les propriétaires, qui bénéficieront de plus de prévisibilité, notamment en ce qui a trait à leur stabilité financière.



SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements : Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la Condition féminine, 367 990-1882