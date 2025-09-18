MEXICO (Mexique), le 18 sept. 2025 /CNW/ - La relation étroite et de longue date entre le Canada et le Mexique a créé une plus grande certitude, sécurité et prospérité pour les deux pays. Aujourd'hui, alors que l'ordre mondial connaît une évolution rapide, le Canada et le Mexique intensifient ce partenariat.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney et la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, ont lancé un nouveau Partenariat stratégique global afin de resserrer les liens entre les deux pays et de faire de l'Amérique du Nord la région économique la plus compétitive, dynamique et résiliente au monde.

Suivant la feuille de route énoncée dans le Plan d'action Canada-Mexique, nos pays stimuleront les progrès dans des domaines stratégiques, notamment la prospérité, la sécurité, l'inclusion et la durabilité, dans le cadre de rencontres régulières à l'échelon des dirigeants et des ministres.

Les principaux domaines de coopération seront les suivants :

Accorder la priorité à la mise en place d'infrastructures à long terme, notamment des ports, chemins de fer et corridors énergétiques.

Lancer un nouveau dialogue bilatéral sur la sécurité en vue de déstructurer le crime organisé transnational, le trafic de drogue, la traite de personnes, le blanchiment d'argent et la cybercriminalité.

Créer davantage de débouchés pour le commerce et l'investissement, dans des domaines comme l'énergie, l'infrastructure, les minéraux critiques et l'agriculture.

Renforcer la coopération en matière de climat et de conservation afin de protéger la faune sauvage et les réseaux d'eau douce.

Afin d'agir immédiatement dans les secteurs prioritaires, le premier ministre Carney a annoncé l'envoi prochain d'une nouvelle mission commerciale au Mexique qui sera dirigée par le président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, Dominic LeBlanc. Il a également annoncé un investissement de 9,9 millions de dollars pour des projets dirigés par les Nations Unies visant à soutenir des initiatives d'intégration des migrants au Mexique et à lutter contre la production et le trafic illicites de fentanyl.

À l'heure où le Canada, le Mexique et les États-Unis s'apprêtent à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026, le premier ministre a également annoncé que le secrétaire d'État aux Sports, Adam van Koeverden, serait le sherpa du Canada à la FIFA. M. van Koeverden travaillera avec ses homologues américains et mexicains afin de garantir une expérience réussie pour les spectateurs, tant à l'échelle nationale qu'internationale. La Coupe du Monde devrait créer plus de 24 000 emplois et rapporter 2 milliards de dollars à l'économie canadienne, ce qui stimulera considérablement le tourisme, les petites entreprises, les hôtels et les communautés.

Ensemble, le Canada et le Mexique ont l'intention d'intensifier leur coopération bilatérale afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement, de créer des emplois bien rémunérés et de veiller à ce que notre région reste sûre, prospère et compétitive.

Citation

« Le Canada et le Mexique entrent dans une nouvelle ère de coopération. Nous intensifions nos partenariats dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'énergie et de la sécurité, afin d'amener plus d'occasions pour les travailleurs canadiens, un accès élargi aux marchés pour les entreprises canadiennes et une plus grande certitude pour les investisseurs canadiens, tout en faisant de l'Amérique du Nord la région économique la plus compétitive et la plus dynamique au monde. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Dans le cadre du nouveau Partenariat stratégique global Canada-Mexique, le Canada réalisera les investissements suivants : 5,5 millions de dollars dans le cadre d'un projet regroupant plusieurs organismes des Nations Unies sous la responsabilité de l'Organisation internationale du travail et visant à faciliter l'intégration des migrants et des personnes déplacées au Mexique. Ce projet permettra d'améliorer les programmes d'emploi, de renforcer l'accès au travail grâce à de meilleurs services et à une meilleure formation et de contribuer à renforcer les communautés. 4,4 millions de dollars par le biais de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et de la Gendarmerie royale du Canada afin de soutenir les efforts déployés actuellement par le Mexique dans sa lutte contre le trafic de fentanyl illicite, d'autres opioïdes de synthèse et de leurs produits précurseurs. Ce projet s'ajoute à des programmes régionaux de sécurité déjà en œuvre qui visent à lutter contre la circulation d'opioïdes de synthèse et d'autres narcotiques illicites.

Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Canada accueillera la Coupe du Monde de la FIFA 2026, conjointement avec le Mexique et les États-Unis.

La Coupe du Monde rassemble 48 pays dans le cadre de 104 matchs répartis dans 16 villes. Le Canada accueillera 13 matchs, dont sept à Vancouver , en Colombie-Britannique, et six à Toronto , en Ontario .

