WINDSOR, ON, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Dans un monde en rapide évolution, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons maîtriser : faire en sorte que le Canada, ainsi que l'Ontario, soit plus fort et plus résilient. Le marché du travail canadien vit des pressions constantes en raison des droits de douane, des pénuries de main‑d'œuvre, des perturbations des chaînes d'approvisionnement et des changements économiques généraux. En réaction à cela, le gouvernement se concentre sur la transformation de notre économie pour la rendre plus robuste, plus durable et plus indépendante, établie sur la solide fondation des industries canadiennes fortes et stimulée par des partenaires commerciaux internationaux diversifiés.

Aujourd'hui, au cours d'une visite au bureau d'Unifor, Local 444, à Windsor en Ontario, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé des mesures audacieuses visant à aider les travailleurs et les employeurs à traverser la tourmente actuelle tout en se préparant à répondre aux besoins en main‑d'œuvre de demain.

Des alliances pour la main-d'œuvre mises en place dans six domaines prioritaires

Plus tôt ce mois-ci, le premier ministre Mark Carney a annoncé la création d'une alliance pour la main-d'œuvre dans la fabrication de pointe qui réunira les partenaires de l'industrie, des syndicats et du milieu de la formation dans le but de remédier aux goulots d'étranglement et de favoriser les investissements.

La ministre Hajdu a annoncé aujourd'hui que cinq autres alliances pour la main‑d'œuvre seraient mises en place dans les secteurs prioritaires suivants, qui ont une grande incidence sur la vie quotidienne des Canadiens :

Le logement et la construction

Les transports et les chaînes d'approvisionnement

L'énergie et l'électricité

Les mines et les minéraux

L'économie des soins

Les alliances pour la main-d'œuvre sont unies par une mission commune : cibler les besoins pressants du marché du travail et remédier aux défis qu'ils posent, de même que coordonner les investissements publics et privés en faveur du développement des compétences afin de créer des occasions durables pour les travailleurs canadiens là où ils sont le plus recherchés pour bâtir un Canada fort.

La ministre et ses représentants vont tenir des discussions avec les employeurs, les syndicats, les établissements d'enseignement, les associations industrielles et les partenaires autochtones au cours des prochaines semaines afin de confirmer et d'annoncer la composition et les priorités des six alliances pour la main-d'œuvre. La ministre a rencontré à Windsor des intervenants clés du milieu de la fabrication du secteur de l'automobile afin de discuter des investissements dans la formation afin qu'ils répondent aux besoins de l'industrie.

Subvention pour le maintien à l'emploi des travailleurs pour les employeurs qui participent au programme de Travail partagé

La ministre Hajdu a également annoncé que le gouvernement du Canada acceptait désormais les demandes de subvention pour le maintien à l'emploi des travailleurs pour les employeurs qui participent au programme de Travail partagé. L'investissement fédéral d'environ 100 millions de dollars au titre de cette subvention s'appuie sur le programme de Travail partagé, qui aide les entreprises à éviter les mises à pied en permettant aux travailleurs admissibles de partager le travail disponible et de réclamer de l'assurance ‑emploi pour les heures perdues.

Les employeurs ayant des ententes de Travail partagé en vigueur peuvent désormais faire une demande de subvention et utiliser les fonds pour soutenir le perfectionnement des compétences des employés qui participent au programme de Travail partagé afin de leur permettre de s'adapter aux besoins changeants du marché du travail. Pendant la période où le nombre d'heures de travail sera réduit, le complément permettra aux travailleurs de maintenir leur revenu à un niveau plus près de celui de leur salaire habituel pendant leur formation, c'est-à-dire jusqu'à 70 % de leur salaire à temps plein.

Afin de déterminer plus facilement les options de formation, le Guichet-Emplois (le service national d'emploi du Canada) a créé une section spéciale pour les employeurs qui participent au programme de Travail partagé. Cette section comprend un nouveau chercheur de formation et des liens directs vers des plateformes de perfectionnement et des renseignements sur des milliers de cours, y compris des options à coût faible ou nul.

En plus des alliances pour la main-d'œuvre et de la subvention pour les employeurs participant au programme de Travail partagé, le gouvernement fédéral offrira de l'aide à l'emploi et des mesures de recyclage à jusqu'à 66 000 travailleurs partout au Canada, y compris aux travailleurs de l'automobile mis à pied, grâce à un investissement de 570 millions de dollars fait dans le cadre des ententes sur le marché du travail avec les provinces et les territoires.

Ces mesures s'appuient sur les initiatives déjà annoncées et visant à transformer des industries stratégiques canadiennes. Ensemble, elles forment une stratégie industrielle permettant de bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus indépendante et de faire en sorte que les travailleurs et les industries puissent saisir les occasions dans l'avenir.

Citations

« La main-d'œuvre est plus forte quand les employeurs et les partenaires pour la formation travaillent ensemble. À un moment où les pressions extérieures continuent de perturber les secteurs clés, les investissements aideront les travailleurs canadiens à acquérir les compétences nécessaires pour s'adapter. Ensemble, ces initiatives permettront d'atteindre des priorités industrielles et économiques et donneront des résultats concrets pour les travailleurs canadiens. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Le Canada fonctionne mieux quand on travaille ensemble. Cette alliance rassemble l'industrie, les syndicats et les partenaires de formation afin d'éliminer les obstacles, de soutenir les travailleurs et de bâtir un Canada plus fort. »

- Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli

« Nous sommes très heureux que notre dialogue avec les dirigeants du gouvernement nous aide à faire entendre la voix des travailleurs dans les discussions plus larges concernant les droits de douane et l'économie. Maintenir la force du secteur de la fabrication automobile à Windsor et partout au Canada est essentiel pour soutenir nos communautés et protéger notre économie. Nous saluons également l'investissement du gouvernement en faveur de la formation et des mesures de soutien de l'assurance‑emploi. Ce sont des éléments essentiels pour assurer la réussite à long terme. »

- Le président du Local 444, James Stewart

« La fabrication de pointe est au cœur de la mise en place d'une économie plus productive et permet à nos fabricants de profiter de nouvelles possibilités d'affaires au Canada et dans le monde. Elle offre également des emplois durables à forte valeur ajoutée pour les travailleurs canadiens. Mes collègues Jean‑Pierre Giroux du Consortium pour l'excellence manufacturière et Ken Delaney de Canadian Skills Training and Employment Coalition et moi-même devons mobiliser nos initiatives de perfectionnement des compétences et de la main-d'œuvre dans l'ensemble du pays, établir des liens et renforcer rapidement la collaboration, si nous voulons relever les défis actuels du marché et créer la main-d'œuvre manufacturière qualifiée dont le Canada a besoin pour l'avenir. »

- Le président-directeur général de Next Generation Manufacturing, Jayson Myers

Faits en bref

Le 5 septembre 2025, le gouvernement du Canada a présenté un ensemble de nouvelles mesures visant à aider les travailleurs canadiens touchés par les droits de douane, à revitaliser les économies locales et à limiter les effets à long terme des pertes d'emploi causées par les droits de douane. Mentionnées dans le budget de 2025, les alliances pour la main‑d'œuvre ont été annoncées dans le cadre de ces mesures visant à remédier au manque de compétence dans les industries touchées par les pénuries de main-d'œuvre.

Les mesures de soutien à la main-d'œuvre représentent une réponse proactive du gouvernement du Canada aux défis posés par les récents droits de douane qui ont directement touché différentes industries canadiennes et leurs travailleurs.

Ensemble, les secteurs prioritaires soutenus par les alliances pour la main-d'œuvre comptent pour plus du tiers du PIB du Canada et emploient environ 8 millions de personnes d'un bout à l'autre du pays.

Les secteurs prioritaires ont une très grande incidence sur la vie quotidienne des Canadiens. Par exemple : Le secteur manufacturier est responsable de 65 % des exportations, et le secteur de la construction emploie plus de 1,6 million de travailleurs. Le secteur de l'énergie génère 199 milliards de dollars annuellement en exportation. Plus de 60 minéraux et métaux essentiels à la défense nationale sont extraits des mines. En 2022, un Canadien sur deux âgé de 15 ans et plus avait prodigué des soins rémunérés ou non au cours des douze derniers mois à des enfants ou à des adultes dépendants; 23 % prodiguaient des soins à des adultes dépendants (20 % non rémunérés) et 31 % à des enfants de moins de 15 ans (28 % non rémunérés). Le Centre canadien d'excellence pour les aidants indique que la valeur économique du travail en soins est immense. Selon le Centre, les aidants au Canada consacrent 5,7 milliards d'heures chaque année à prendre soin d'une autre personne et on estime que leur contribution s'élève à 4,2 % du PIB, c'est-à-dire 97,1 milliards de dollars chaque année à l'économie canadienne.

Les demandes auprès du programme de Travail partagé ont presque doublé en 2025 (plus de 2 000 demandes) comparativement à l'année précédente. Environ 80 % de toutes les demandes reçues parlaient de droits de douane. Plus de 1 400 de ces demandes liées aux droits de douane ont été approuvées, permettant ainsi d'éviter la mise à pied de quelque 20 000 travailleurs et aidant plus de 52 000 travailleurs.

