GATINEAU, QC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli, sera à Newmarket, en Ontario, pour annoncer le lancement d'une nouvelle stratégie visant à transformer l'industrie automobile canadienne.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mercredi 18 février 2026 Heure : 9 h (HNE) Lieu : Newmarket (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse. Les détails du lieu de l'événement seront communiqués à l'inscription.

