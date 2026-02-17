AVIS AUX MÉDIAS - Le secrétaire d'État Zerucelli soulignera la nouvelle stratégie visant à transformer l'industrie automobile canadienne English
Nouvelles fournies parEmploi et Développement social Canada
17 févr, 2026, 17:50 ET
GATINEAU, QC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli, sera à Newmarket, en Ontario, pour annoncer le lancement d'une nouvelle stratégie visant à transformer l'industrie automobile canadienne.
Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.
Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.
|
Date :
|
Le mercredi 18 février 2026
|
Heure :
|
9 h (HNE)
|
Lieu :
|
Newmarket (Ontario)
Notes pour les médias :
- Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.
- Les détails du lieu de l'événement seront communiqués à l'inscription.
SOURCE Emploi et Développement social Canada
Renseignements : Liane Kotler, Directrice des communications, Bureau du secrétaire d'État au Travail, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]
Partager cet article