17 févr, 2026, 18:52 ET

OTTAWA, ON, le 17 févr. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Richmond (Colombie-Britannique)

13 h 00

Le premier ministre célébrera le Nouvel An lunaire avec des membres de la communauté.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


14 h 40

Le premier ministre visitera les installations d'un projet de logements abordables.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

