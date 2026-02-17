OTTAWA, ON, le 17 févr. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Richmond (Colombie-Britannique)

13 h 00 Le premier ministre célébrera le Nouvel An lunaire avec des membres de la communauté.





Note à l'intention des médias : Prise d'images pool



14 h 40 Le premier ministre visitera les installations d'un projet de logements abordables.





Note à l'intention des médias : Prise d'images pool

