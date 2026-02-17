Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
17 févr, 2026, 17:05 ET
OTTAWA, ON, le 17 févr. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Richmond (Colombie-Britannique)
|
14 h 00
|
Le premier ministre célébrera le Nouvel An lunaire avec des membres de la communauté.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
15 h 40
|
Le premier ministre visitera les installations d'un projet de logements abordables.
|
Note à l'intention des médias :
|
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article