Dans le communiqué Avis aux médias - Le ministre Hodgson se rendra en Pologne et en France, diffusé le 13-Feb-2026 par Natural Resources Canada sur le fil de presse CNW, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Avis aux médias - Le ministre Hodgson se rendra en Pologne et en France

OTTAWA, ON, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, sera en Pologne et en France du 17 au 20 février 2026 pour mettre en avant les priorités énergétiques du Canada et pour favoriser la diversification du commerce et les investissements bilatéraux.

C'est à Varsovie, en Pologne, que le ministre commencera son voyage, qui sera centré sur l'énergie nucléaire. Il se rendra ensuite à Paris, en France, pour participer à la réunion ministérielle 2026 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et au Forum canadien sur les minéraux critiques.

Panel de discussion dans le cadre du Forum de l'AIE sur l'innovation énergétique -- 2e séance : The State of Energy Innovation 2026

Date : Mercredi 18 février 2026

Heure : 9 h 30 heure de l'Europe centrale (HEC)

Cet événement sera diffusé en direct sur le site https://iea.li/InnovationForum2026.

Annonce Canada-Ukraine sur l'énergie

Date : Mercredi 18 février 2026

Heure : 16 h 20 (HEC)

Une mêlée de presse et une séance photo suivront.

Point de presse virtuel

Date : Jeudi 19 février 2026

Heure : 19 h 45 (HEC) / 13 h 45 (HE)

Discours d'ouverture au Forum canadien sur les minéraux critiques

Date : Vendredi 20 février 2026

Heure : 9 h (HEC)

Pour les événements qui ne sont pas diffusés en direct, les journalistes accrédités sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Correction: Veuillez noter que la date et l'heure dans la section "Point de presse virtuel" ont changées.

