OTTAWA, ON, le 17 févr. 2026 /CNW/ - « Ce soir, au coucher du soleil, les musulmans au Canada et dans le monde entier marqueront le début du mois béni du ramadan.

Au cours des prochaines semaines, familles et amis se réuniront dans leurs foyers et leurs mosquées pour prier et réfléchir. Après avoir jeûné du lever au coucher du soleil, ils rompront leur jeûne avec l'iftar, le repas du soir traditionnel. Pour les gens qui observent le ramadan, c'est une période de réflexion, de gratitude et de célébration.

Alors que cette période sacrée commence, beaucoup trop de musulmans au Canada continuent d'être victimes d'actes islamophobes inquiétants. La lutte contre la haine est une priorité absolue de notre gouvernement, et l'islamophobie n'a pas sa place dans notre pays.

Au cœur de l'identité canadienne se trouve la valeur fondamentale selon laquelle chacun a droit à la liberté, à la sécurité et à la possibilité de s'épanouir dans notre société. Ensemble, nous pouvons bâtir un pays où tous les musulmans peuvent vivre en toute sécurité, fièrement, sans intimidation ni crainte.

Je souhaite un ramadan béni et paisible à tous ceux qui l'observent.

Ramadan Mubarak. »

