Le premier ministre Carney annonce la nomination de la nouvelle juge en chef du Québec

OTTAWA, ON, le 12 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé la nomination de l'honorable Geneviève Cotnam, juge puînée de la Cour d'appel du Québec, au poste de juge en chef du Québec.

La juge en chef Cotnam remplace l'honorable Manon Savard, qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 10 août 2026.

Note biographique

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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