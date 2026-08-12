Le secrétaire d'État Zerucelli annonce du financement supplémentaire pour appuyer la main-d'œuvre des métiers spécialisés de l'Alberta

CALGARY, AB, le 12 août 2026 /CNW/ -- Pour bâtir une économie forte, il faut d'abord disposer d'une main-d'œuvre solide. Tandis que l'économie continue d'évoluer, la demande de travailleuses et de travailleurs qualifiés est en hausse. Partout au Canada, la main-d'œuvre des métiers spécialisés favorise la croissance économique, soutient des industries clés, renforce les chaînes d'approvisionnement et bâtit les habitations et les infrastructures dont les Canadiennes et les Canadiens dépendent chaque jour.

Afin de contribuer à la construction des habitations, des infrastructures et des capacités de défense dont le Canada a besoin, le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés qui créent des parcours de formation et des carrières enrichissantes pour les jeunes. Aujourd'hui, le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli, a annoncé qu'un financement supplémentaire de plus de 2,1 millions de dollars allait être versé à l'Educational Partnership Foundation dans l'année à venir pour lui permettre d'élargir son Trades Careers program, ce qui porte l'investissement total dans ce projet à près de 5,7 millions de dollars.

L'Educational Partnership Foundation, de concert avec ses partenaires syndicaux, aide les jeunes Canadiennes et Canadiens de l'Alberta et de la Colombie-Britannique à acquérir des compétences ainsi qu'une précieuse expérience de travail et à obtenir une certification d'apprenti dans les métiers désignés Sceau rouge grâce à un programme d'apprentissage enregistré.

Cet investissement, réalisé dans le cadre du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical (PFIMS) - Innovation dans l'apprentissage et de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage, favorise la création de possibilités d'apprentissage de grande qualité et aide ainsi les participants à acquérir les connaissances, l'expérience et les titres de compétences dont ils ont besoin pour réussir dans les métiers spécialisés.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement du Canada visant à bâtir un Canada fort. Dans la Mise à jour économique du printemps de 2026, le gouvernement a annoncé un investissement de 6 milliards de dollars sur cinq ans dans l'initiative Une Équipe Canada forte. Il s'agit d'une stratégie intégrale en vue de recruter, de former et d'embaucher entre 80 000 et 100 000 nouveaux travailleurs certifiés Sceau rouge d'ici 2033. Le gouvernement a récemment accru ses efforts en ce sens en ajoutant 2 milliards de dollars de financement dans le cadre de nouvelles ententes bilatérales avec les provinces et les territoires en vue d'accroître l'accès à leurs programmes préparatoires à la formation d'apprenti et à leurs programmes de formation technique. L'initiative Une Équipe Canada forte transformera les métiers spécialisés, permettra à davantage d'apprentis d'entrer sur le marché du travail et fera en sorte que plus de jeunes Canadiennes et Canadiens aient accès à des perspectives d'emploi rémunérées et claires qui mènent à des carrières valorisantes.

Citations

« Cet investissement aidera plus de 1000 jeunes Canadiens de nos collectivités à acquérir des compétences et à suivre une formation en apprentissage, ce qui leur donnera la chance d'obtenir une reconnaissance professionnelle. Nous préparons la prochaine génération de travailleurs de métiers spécialisés; ils viennent renforcer la main-d'œuvre canadienne et nous leur donnons les moyens de bâtir leur avenir. »

- Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli

« Investir dans les métiers spécialisés, c'est investir dans l'avenir de l'Alberta. Ce financement permettra à davantage de jeunes Albertains de suivre la formation, d'acquérir de l'expérience et d'obtenir la reconnaissance professionnelle dont ils auront besoin pour se bâtir des carrières gratifiantes. Ils viendront, par le fait même, alimenter une main-d'œuvre qui soutient nos collectivités, construire des logements et des infrastructures et stimuler la croissance économique à l'échelle de la province. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation, Corey Hogan

« Nous remercions chaleureusement le gouvernement du Canada d'investir dans le programme Trades Careers de l'Educational Partnership Foundation dans le cadre de sa Stratégie canadienne de formation en apprentissage. Ce soutien aide les jeunes à découvrir des carrières enrichissantes dans les métiers spécialisés tout en réduisant le chômage chez les jeunes et en renforçant la main-d'œuvre nécessaire pour répondre à la demande croissante de professionnels des métiers spécialisés au Canada. »

- La présidente et directrice générale, The Educational Partnership Foundation, Barb Simic

Faits en bref

Depuis 2017, le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical a soutenu plus de 173 000 participants.

En s'appuyant sur l'investissement de 75 millions de dollars prévu dans le budget de 2025, le gouvernement du Canada investit 225 millions de dollars supplémentaires pour élargir le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical et aider les centres de formation administrés par les syndicats à moderniser leurs installations, à accroître leur capacité et à investir dans de l'équipement moderne.

D'ici 2033, le Canada aura besoin de plus de 1,4 million de travailleurs des métiers spécialisés afin de construire des habitations, d'élargir le réseau des transports en commun et de développer l'infrastructure énergétique partout au pays.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : Sashalie Quiros, Directrice des opérations, Cabinet du secrétaire d'État (Travail), [email protected], Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]