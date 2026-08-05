Le jeudi 6 août 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

05 août, 2026, 17:58 ET

OTTAWA, ON, le 5 août 2026 /CNW/ --

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Saguenay (Québec)

11 h 00

Le premier ministre visitera une installation de production d'aluminium.

Fermé aux médias

11 h 25

Le premier ministre tiendra un court point de presse.

Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 25.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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