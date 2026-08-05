Le jeudi 6 août 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
05 août, 2026, 17:58 ET
OTTAWA, ON, le 5 août 2026 /CNW/ --
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
11 h 00
|
Le premier ministre visitera une installation de production d'aluminium.
|
Fermé aux médias
|
11 h 25
|
Le premier ministre tiendra un court point de presse.
|
Notes à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article