Le gouvernement du Canada et la Ville de Toronto vont bâtir des milliers de nouveaux logements locatifs

TORONTO, le 5 août 2026 /CNW/ -- Dans un monde en mutation rapide, le Canada, fort de sa confiance, choisit de bâtir. Le nouveau gouvernement du Canada réalise de grands projets, comme de nouveaux ports, des mines, des autoroutes et des corridors énergétiques, qui permettront de générer de nouveaux investissements de plusieurs milliards de dollars et d'ouvrir aux entreprises canadiennes de nouveaux marchés d'exportation à travers le monde. En parallèle, nous bâtissons des communautés fortes, à commencer par des logements que les Canadiennes et les Canadiens peuvent se permettre.

À Toronto, des milliers de nouveaux logements ont déjà été prévus, autorisés et approuvés, mais leur construction ne peut débuter en raison d'un manque de financement. Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est joint à la mairesse de Toronto, Olivia Chow, pour annoncer un nouveau partenariat visant à donner le coup d'envoi à ces projets et à lancer la construction.

Au cours des trois prochaines années, le nouveau gouvernement du Canada, en partenariat avec la Ville de Toronto, investira plus de 2,7 milliards de dollars pour réaliser plus de 18 projets de construction de logements dans toute la ville de Toronto. Ces projets permettront d'offrir plus de 5 600 nouveaux logements locatifs, et les travaux de construction de plus de 4 500 logements débuteront avant la fin de cette année.

Tous les logements proposés dans ce portefeuille sont destinés à la location. Le portefeuille comprend des logements abordables, des logements supervisés, des logements à loyer indexé sur le revenu et des logements assujettis au contrôle des loyers. Un marché du logement sain doit offrir toutes ces options, et ce partenariat permet de le faire grâce à deux volets complémentaires.

Logements hors marché - par l'intermédiaire de Maisons Canada. Les logements hors marché sont détenus et gérés par des organisations à but non lucratif, des coopératives de logement ou des organismes publics et gouvernementaux dont l'objectif premier est de s'assurer que ces logements sont abordables. Grâce à Maisons Canada, nous verserons plus de 310 millions de dollars pour faire progresser neuf projets immobiliers sur des terrains appartenant à la Ville. C'est un investissement qui permettra de proposer près de 1 900 logements locatifs, dont plus de 700 logements supervisés et abordables, ainsi que plus de 1 100 logements assujettis au contrôle des loyers fournis par le secteur des logements hors marché. Afin de faciliter la mise en œuvre de ces projets, la Ville de Toronto mettra à disposition des terrains publics à une valeur nominale et apportera plus de 530 millions de dollars sous forme de financement d'investissement et d'incitations financières, notamment des exonérations de la taxe foncière municipale et de la taxe scolaire pouvant durer jusqu'à 99 ans.

Logements du marché - par l'intermédiaire du Programme de prêts pour la construction d'appartements de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Les logements du marché sont bâtis par des promoteurs privés et loués au prix du marché. Ils constituent la principale source de nouveaux logements, et leur construction à grande échelle permet d'alléger la pression sur l'ensemble du système. Dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements de la SCHL, nous injecterons plus de 1,8 milliard de dollars sous forme de financement à faible coût dans neuf projets immobiliers. Cet investissement permettra de bâtir plus de 3 700 logements locatifs, dont plus de 1 000 seront des logements abordables. Nous allouerons également jusqu'à 600 millions de dollars en financement dans le cadre du programme pour que davantage de projets réalisés à Toronto puissent aller de l'avant à mesure qu'ils seront prêts.

De plus, le portefeuille dans son ensemble tient compte de la façon dont nous entendons :

Bâtir de manière inclusive : ce partenariat permettra de soutenir la réalisation d'un projet immobilier de 100 logements supervisés dirigé par des Autochtones au 15, avenue Denison.

ce partenariat permettra de soutenir la réalisation d'un projet immobilier de 100 logements supervisés dirigé par des Autochtones au 15, avenue Denison. Bâtir de manière durable : deux projets illustrent parfaitement les méthodes de construction modernes mises en œuvre par Maisons Canada : un bâtiment en bois massif à faible empreinte carbone au 1113-1125, rue Dundas Ouest, et un complexe immobilier modulaire volumétrique situé au 805, rue Wellington. Ces méthodes permettent de construire plus rapidement, de réduire le gaspillage et de réduire les émissions de jusqu'à 22 %, contribuant ainsi à offrir des logements durables et abordables à grande échelle.

deux projets illustrent parfaitement les méthodes de construction modernes mises en œuvre par Maisons Canada : un bâtiment en bois massif à faible empreinte carbone au 1113-1125, rue Dundas Ouest, et un complexe immobilier modulaire volumétrique situé au 805, rue Wellington. Ces méthodes permettent de construire plus rapidement, de réduire le gaspillage et de réduire les émissions de jusqu'à 22 %, contribuant ainsi à offrir des logements durables et abordables à grande échelle. Bâtir dans un esprit de solidarité avec les travailleurs : ce portefeuille devrait permettre de soutenir environ 2 100 emplois par année pendant la phase de construction.

ce portefeuille devrait permettre de soutenir environ 2 100 emplois par année pendant la phase de construction. Bâtir canadien : conformément à la politique « Achetez canadien » du gouvernement, les projets accorderont la priorité aux matériaux canadiens, notamment l'acier et le bois d'œuvre canadiens.

Ce partenariat avec la Ville de Toronto fait suite aux mesures prises par le gouvernement fédéral au cours de la dernière année pour propulser la construction résidentielle partout au pays. En septembre, nous avons lancé Maisons Canada pour bâtir des logements à grande échelle et rapidement. Depuis son lancement, Maisons Canada s'est déjà engagé à bâtir près de 17 000 logements dans le cadre de 17 partenariats, et plus de 1 900 logements sont déjà en chantier. De plus, nous avons éliminé la TPS sur les maisons d'une valeur inférieure ou égale à 1 million de dollars pour les acheteurs d'une première propriété, ce qui permet à ces Canadiennes et à ces Canadiens d'économiser jusqu'à 50 000 dollars. En Ontario, nous supprimons l'intégralité de la TVH (13 %) sur les propriétés neuves, ce qui permet aux acheteurs d'économiser jusqu'à 130 000 dollars à l'achat de leur propriété. À Toronto, ces économies sont encore plus importantes. Dans le cadre du partenariat Canada-Ontario pour la construction, nous avons fourni 1,5 milliard de dollars à la Ville de Toronto afin de réduire de 40 à 60 % les redevances d'aménagement résidentielles, ce qui réduira d'environ 83 000 dollars le coût d'une maison individuelle ou jumelée neuve.

Face à l'incertitude mondiale, le nouveau gouvernement du Canada bâtit partout au pays afin d'offrir les logements solides, sûrs et abordables dont les Canadiennes et les Canadiens ont besoin pour mener la vie qu'ils souhaitent. Nous travaillons dans un esprit de fédéralisme coopératif, en partenariat complet avec les provinces, les territoires et les municipalités, pour bâtir un Canada plus fort, plus juste et plus prospère pour tous.

Citations

« Toronto est en train de devenir un modèle illustrant comment une ville formidable peut aller de l'avant grâce à la construction de logements. En collaboration avec la Ville de Toronto, nous procédons à la construction de milliers de nouveaux logements locatifs, dans tous les segments du marché du logement, au sein de communautés fortes et sûres où les gens peuvent se permettre de vivre. Voilà ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements travaillent ensemble. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui montre tout ce qu'il est possible de réaliser lorsque les gouvernements travaillent main dans la main. Je tiens à remercier le premier ministre Mark Carney, le ministre Gregor Robertson et nos partenaires fédéraux pour leur détermination à construire davantage de logements à Toronto. Grâce à cet investissement, plus de personnes auront la possibilité de trouver un logement abordable, de rester proches de leur communauté et de s'épanouir dans la ville qu'elles aiment. Ensemble, nous fournissons les logements dont Toronto a besoin et nous faisons de notre ville un lieu plus abordable et plus solidaire pour l'ensemble de la collectivité. »

-- Son honneur Olivia Chow, mairesse de Toronto

« Chaque Canadienne et chaque Canadien mérite un logement sûr et abordable où vivre. Grâce à notre partenariat avec la Ville de Toronto, nous coordonnons nos investissements et travaillons ensemble pour accélérer la construction de logements dont nous avons grandement besoin. En réduisant les obstacles et en accélérant la mise en œuvre des projets, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements et à la création de communautés plus solides et plus abordables partout au pays. »

-- L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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