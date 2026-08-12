Déclaration de la ministre Hajdu et de la secrétaire d'État Gainey à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse de 2026

GATINEAU, QC, le 12 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey, ont fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse :

« Aujourd'hui, nous célébrons les jeunes extraordinaires qui façonnent l'avenir du Canada et laissent leur empreinte dans le monde. Partout au pays, les jeunes stimulent l'innovation, renforcent leurs collectivités et tissent des liens qui dépassent nos frontières.

Les jeunes atteignent l'âge adulte dans un monde façonné par des défis sans précédent. Ils sont confrontés au changement climatique, à des préoccupations croissantes concernant la santé mentale, à l'incertitude économique et à un marché du travail qui évolue rapidement. Parallèlement, de nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, transforment notre manière d'apprendre, de travailler et de communiquer. Malgré ces difficultés, les jeunes continuent de faire preuve de résilience, de créativité et de détermination. Notre rôle est de veiller à ce qu'ils aient accès aux occasions et au soutien dont ils ont besoin et développent le sentiment d'appartenance nécessaire pour s'épanouir, car c'est lorsque chaque jeune a une place et un chemin à suivre que nous pouvons bâtir un Canada plus fort pour tous.

Partout au pays, les jeunes Canadiens montrent déjà ce qui est possible lorsqu'on leur donne la chance de réussir. Ils sont à l'avant-garde des secteurs qui façonneront l'avenir de notre pays, des métiers spécialisés au logement en passant par les infrastructures et la défense, et ils méritent qu'on leur offre toutes les occasions de le demeurer. Grâce à l'initiative Une Équipe Canada forte du gouvernement du Canada, jusqu'à 100 000 jeunes pourront suivre une formation et accéder à de nouveaux métiers spécialisés désignés Sceau rouge au cours des cinq prochaines années. Ainsi, les personnes âgées de 15 à 30 ans pourront entre autres avoir accès à des stages rémunérés de niveau débutant, d'une durée maximale de quatre mois, dans le secteur de la construction et le secteur des métiers connexes.

De plus, le gouvernement offre environ 175 000 possibilités d'emploi et de perfectionnement des compétences en 2026-2027 dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, du Programme de stages pratiques pour étudiants et d'Emplois d'été Canada; près de 100 000 de ces possibilités sont offertes par le programme Emplois d'été Canada. Pour les jeunes qui se heurtent à des obstacles, peu importe leur point de départ, ce sont des portes ouvertes vers des expériences pratiques et des parcours d'apprentissage ainsi qu'une participation directe à des projets d'édification du pays. Quand les jeunes réussissent, le Canada réussit. Lorsque nous créons des voies pour que toutes les personnes puissent faire partie de la population active, peu importe leur origine ou les obstacles auxquels elles se heurtent, nous bâtissons un Canada plus fort, où chaque jeune Canadien a sa place.

À tous les jeunes du Canada, vos rêves, votre voix et vos contributions comptent. D'où que vous veniez et quels que soient vos objectifs, ce que vous construisez aujourd'hui, dans vos collectivités, vos lieux de travail et vos propres vies, façonne le Canada de demain. Notre pays est plus fort, et son avenir est plus prometteur, parce que les jeunes, peu importe la voie qu'ils empruntent, avancent ensemble. »

Liens connexes

Journée internationale de la jeunesse

Découvre des carrières dans les métiers spécialisés

Jeunes au Canada

Emplois d'été Canada - Ce qu'offre le programme

Guichet-Emplois

Une Équipe Canada forte

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]