/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le secrétaire d'État Zerucelli annoncera un financement supplémentaire pour soutenir la main-d'œuvre des métiers spécialisés de l'Alberta/

CALGARY, AB, le 11 août 2026 /CNW/ -- Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli, sera à Calgary pour annoncer un financement supplémentaire à l'organisme Educational Partnership Foundation afin d'élargir ses programmes de formation aux métiers spécialisés et d'exploration de carrières.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mercredi 12 août 2026



Heure : Visite des installations : 9 h 20 (HAR) Annonce : 9 h 40 (HAR)



Lieu : Calgary (Alberta)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse. Les détails du lieu de l'événement seront communiqués à l'inscription.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Keagan McNeil, Conseillère principale en opérations et en communications, Cabinet du secrétaire d'État (Travail), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]