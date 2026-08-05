Déclaration du premier ministre Carney concernant le décès de Lloyd Robertson

OTTAWA, ON, le 5 août 2026 /CNW/ -- « Je me joins aux Canadiennes et aux Canadiens pour pleurer le décès d'une personnalité emblématique : le journaliste et chef d'antenne de longue date Lloyd Robertson.

Durant plus de six décennies, Lloyd Robertson a aidé les Canadiennes et les Canadiens à mieux comprendre le monde. C'était un visage familier dans nos salons, une voix rassurante dans les moments d'incertitude et une présence calme et constante au cours des événements qui ont façonné notre pays.

C'était un conteur charismatique et digne de confiance qui ne s'écartait jamais des faits. Ce faisant, il a contribué à préserver la liberté et le dynamisme du quatrième pouvoir. Son travail a été récompensé à maintes reprises. En effet, il a notamment été nommé Officier de l'Ordre du Canada, a été intronisé à l'Allée des célébrités canadiennes et s'est vu décerner le prix Couronnement de carrière de la Fondation pour le journalisme canadien.

J'adresse mes plus sincères condoléances aux proches de M. Robertson. Comme beaucoup d'autres, je me souviendrai de lui pour sa chaleur humaine, son intégrité et sa formule de clôture quotidienne : "Et voilà le genre de journée que nous avons vécue." Le Canada a eu la chance d'être guidé par Lloyd Robertson pendant tant de jours. Il nous manquera énormément. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]