Un travail d'équipe récompensé

La confirmation de cet événement résulte de l'excellente relation qu'entretiennent les équipes de développement commercial du Palais des congrès et de Tourisme Montréal avec l'IAS, et ce, depuis plus de 30 ans.

Dr Jean-Pierre Routy a également joué un rôle décisif en représentant l'expertise de Montréal dans le secteur de la recherche sur le VIH. Pour son rôle de première importance dans la démarche, le professeur de médecine de McGill agira à titre de coprésident local d'AIDS 2022. Il se joindra également au Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal, composé de 350 sommités ayant contribué à la confirmation d'un congrès international à Montréal.

Le congrès revient à Montréal 33 ans après une édition historique

Ce sera la deuxième fois que le Palais des congrès de Montréal reçoit ce prestigieux congrès. En effet, le 4 juin 1989, plus de 10 000 congressistes convergeaient vers la métropole québécoise pour assister à la 5e Conférence internationale sur le sida. Dr Richard Morisset devenait d'ailleurs à cette occasion membre du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès pour son rôle dans la confirmation de l'événement à Montréal.

À l'époque, près de 300 activistes sur le VIH avaient fait irruption sur les lieux de la cérémonie d'ouverture pour revendiquer davantage d'engagement de la part des gouvernements et pour mettre en lumière la réalité des répercussions du sida sur les individus et la société. Cet événement historique, qui a été largement couvert dans les médias nationaux et internationaux, reste gravé dans la mémoire collective pour avoir offert aux personnes vivant avec le VIH une tribune pour exprimer leurs préoccupations.

Montréal, ville toute désignée pour accueillir ce congrès

Montréal est considérée comme la capitale de la recherche au Canada. Les études sur le VIH et sur les autres maladies transmissibles sexuellement et par le sang qui sont menées dans la ville sont source de découvertes scientifiques révolutionnaires. La force de l'action communautaire qui habite la métropole québécoise est également un aspect distinctif qui a séduit l'IAS. La tenue du congrès sera l'occasion idéale pour positionner l'expertise montréalaise en la matière et pour développer de nouveaux partenariats entre des chercheurs locaux et internationaux.

De plus, le 1er décembre 2017, la mairesse Valérie Plante signait la Déclaration de Paris, faisant de Montréal la première ville canadienne à se joindre au réseau international des Villes sans sida. La Ville s'est ensuite dotée d'un plan d'action pour accélérer la riposte contre l'épidémie de VIH et répondre aux besoins spécifiques des communautés affectées. L'engagement politique et communautaire de Montréal dans la réponse au VIH saura certainement inspirer les participants en provenance des quatre coins du monde.

AIDS 2022 et Tourisme Montréal travaillent en étroite collaboration pour concevoir un programme accessible et garant du bien-être de tous.

Citations

« Le choix de Montréal pour la tenue de AIDS 2022 est une nouvelle d'envergure, qui démontre à quel point notre métropole est fin prête à renouer avec le tourisme d'affaires lorsque la situation sanitaire le permettra. Je salue le travail exceptionnel des équipes du Palais des congrès et de Tourisme Montréal qui a mené à cette entente. Je remercie également Dr Jean-Pierre Routy pour son rôle clé dans la démarche de représentation auprès de l'IAS. Notre expertise scientifique est imposante dans plusieurs domaines à Montréal, et il est essentiel de la faire rayonner, comme savent si bien le faire les Ambassadeurs du Palais des congrès. »

- Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« La Ville de Montréal est fermement engagée dans la réponse au VIH et c'est avec fierté que nous accueillerons la 24e Conférence internationale sur le sida. L'annonce de la venue de cet événement d'envergure, qui a marqué l'histoire lors de son premier passage en 1989, vient donner une nouvelle impulsion à la relance de la métropole. Montréal, en tant que ville de congrès, est reconnue à travers le monde et je suis heureuse de constater que la pandémie de la COVID-19 n'a en rien entamé l'enthousiasme des congressistes envers notre belle ville. Je salue le travail des équipes du Palais des congrès, de Tourisme Montréal et du Dr Jean-Pierre Routy, qui permettra au Palais des congrès d'accueillir le 5e plus gros congrès international de son histoire, et qui permettra à la communauté scientifique de Montréal de rayonner. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« La confirmation d'un événement d'envergure comme AIDS 2022 est le fruit d'une collaboration exemplaire entre les équipes du Palais des congrès, de Tourisme Montréal et de gens de renom comme Dr Jean-Pierre Routy, qui a permis de positionner l'expertise locale auprès de l'IAS - International AIDS Society. Le Palais est fier d'être un acteur de premier plan dans la relance des affaires et de contribuer à l'évolution de la recherche et des sciences. »

- Luc Charbonneau, PDG par intérim et directeur du développement des affaires et des alliances stratégiques du Palais des congrès de Montréal

« L'annonce du retour de la Conférence internationale sur le sida à Montréal, après l'édition historique de 1989, est le fruit d'une collaboration coordonnée entre plusieurs partenaires. La venue de cet événement, qui réaffirme la réputation de notre ville comme un milieu universitaire de recherche et d'innovation, générera des impacts scientifiques, sociaux et économiques particulièrement importants pour la relance du secteur du tourisme d'affaires. L'envergure de cette conférence contribuera à ce que Montréal demeure la capitale des événements internationaux en Amérique. »

- Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« C'est une fierté d'avoir contribué à la confirmation de cet événement majeur à Montréal, qui fera rayonner l'expertise montréalaise en matière de recherche et de réponse au VIH. Je remercie le Palais des congrès et Tourisme Montréal pour leur précieux soutien à chaque étape du processus. »

- Dr Jean-Pierre Routy, professeur de médecine à l'Université McGill et coprésident local de AIDS 2022

