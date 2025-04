MONTRÉAL, le 29 avril 2025 /CNW/ -Le Palais des congrès de Montréal, Tourisme Montréal et l'Université du Québec à Montréal (UQAM) signent une entente tripartite historique, une première du genre, qui marque un tournant dans la manière de collaborer pour attirer et soutenir la tenue de conférences et congrès de calibre international, pour consolider Montréal comme plaque tournante du tourisme d'affaires et une métropole toujours plus dynamique et rayonnante.

Une force de frappe collective

De gauche à droite : Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal; Stéphane Pallage, recteur de l’UQAM; Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal (Groupe CNW/Palais des congrès de Montréal)

Jusqu'ici bénévoles dans leurs démarches pour attirer des congrès internationaux, les membres du personnel professoral de l'UQAM pourront désormais bénéficier d'un appui structuré et financier. Une décharge de cours cofinancée sera offerte à celles et ceux qui s'engagent à organiser un congrès réunissant 500 participants ou plus. L'objectif : leur donner les moyens, le temps et l'élan nécessaires pour attirer davantage de congrès, faire rayonner leur expertise… et Montréal par la même occasion.

Cette nouvelle entente repose sur une conviction simple mais puissante : en mettant en commun leurs expertises, leurs réseaux et leurs ressources, les trois partenaires peuvent faire beaucoup plus -- ensemble.

Une entente aux multiples retombées

L'entente repose sur plusieurs orientations stratégiques, dont :

L'animation du Quartier latin et la promotion de Montréal comme métropole universitaire, en misant sur une expérience urbaine bonifiée au cœur du centre-ville

La mise en valeur des principaux secteurs d'influence de la métropole et de l'expertise du personnel enseignant de l'UQAM

Le Collectif Savoir : un allié stratégique pour l'UQAM

Initiative conjointe du Palais des congrès de Montréal et de Tourisme Montréal lancée en 2024, le Collectif Savoir se veut un partenaire stratégique clé dans l'organisation de congrès internationaux. Ce guichet unique offre un accompagnement personnalisé et des ressources concrètes visant à simplifier le parcours des spécialistes d'une discipline donnée dans l'attrait d'événements internationaux à Montréal. Profitant de l'expertise, des ressources et du réseau du Palais des congrès et de Tourisme Montréal, ces professionnelles et professionnels sont ainsi soutenus dans l'atteinte de leurs objectifs.

Le personnel professoral de l'UQAM souhaitant attirer à Montréal un événement d'envergure mondiale pourra se tourner vers le Collectif Savoir pour bénéficier de cet accompagnement sur mesure et contribuer ainsi au rayonnement de leur champ de recherche et de la métropole.

CITATIONS

« Après avoir lancé le Collectif Savoir en avril 2024 pour appuyer les initiatives visant à attirer des rencontres internationales à Montréal, nous sommes très enthousiastes de poser un nouveau geste concret avec la signature de cette entente historique. Déjà reconnue comme la première destination des événements associatifs internationaux dans les Amériques, selon l'Union des associations internationales et l'International Congress and Convention Association, Montréal est assurée de consolider sa position de chef de file sur la scène mondiale du tourisme d'affaires. » - Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal

« Cette entente souligne une étape importante dans le renforcement des liens entre l'UQAM, Tourisme Montréal et le Palais des congrès. Elle favorisera des collaborations innovantes, en mettant à profit l'expertise et le leadership de nos chercheuses et chercheurs, moteurs d'attraction des grands congrès scientifiques, et contribuera activement au rayonnement international de Montréal comme métropole du savoir, de la culture et de l'innovation. Cette alliance s'inscrit également dans notre volonté de contribuer à la vitalité du Quartier latin et du centre-ville » - Stéphane Pallage, recteur de l'UQAM

« Cette alliance historique marque un tournant décisif pour confirmer Montréal parmi les grandes villes mondiales du tourisme d'affaires et de la connaissance. En soutenant concrètement les experts locaux grâce à une structure d'accompagnement solide, nous leur donnons les moyens de valoriser leur expertise, d'attirer davantage de congrès internationaux et de renforcer le rayonnement de la métropole. Le Palais des congrès est fier d'être au cœur de cette synergie exceptionnelle qui amplifiera durablement l'impact économique, scientifique et culturel de Montréal à l'échelle internationale. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

