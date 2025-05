MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - Pour une neuvième année consécutive, Montréal s'impose comme la première destination en Amérique du Nord pour l'accueil d'événements associatifs internationaux, selon le prestigieux classement annuel de l'International Congress and Convention Association (ICCA), qui répertorie plus de 11 000 événements internationaux tenus à travers le monde en 2024.

Grâce à son expertise et à son engagement constant envers l'innovation et l'excellence en tourisme d'affaires, Montréal surclasse une fois de plus des métropoles nord-américaines d'envergure telles que Toronto, Washington, Vancouver ou Chicago. Elle demeure également au deuxième rang dans les Amériques, derrière Buenos Aires, et conserve une position enviable dans le Top 30 mondial (28e rang), devant des villes comme Sydney, Rio de Janeiro, Dubaï, ou Munich.

Ce leadership renouvelé est le fruit d'une collaboration efficace entre le Palais des congrès de Montréal et Tourisme Montréal, et de la synergie exceptionnelle entre les principaux acteurs du secteur - hôteliers, restaurateurs, universités et partenaires événementiels. Ensemble, ces forces vives ont contribué à positionner et maintenir Montréal comme une destination incontournable pour les grands rassemblements internationaux.

Parmi les événements marquants de 2024, citons le 3rd Joint Congress on Evolutionary Biology avec 2 138 participants, le Sommet One Young World 2024, qui a attiré 1 900 jeunes leaders du monde entier, ainsi que le 32nd Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB) et ses quelque 1 600 délégués. En tout, ce sont 70 événements internationaux tenus sur son sol qui ont permis à Montréal de conserver la première place du podium en 2024. Surtout, ces événements ont été autant d'occasions de partager des connaissances et de nouer des collaborations avec des experts du monde entier : un apport inestimable pour la recherche montréalaise dans des secteurs clés de la métropole comme les sciences de la vie, la santé, ou les technologies de l'information.

Ce neuvième triomphe de Montréal dans le classement ICCA n'est pas qu'un palmarès : c'est le reflet tangible du dynamisme du tourisme d'affaires à Montréal et de sa capacité à attirer des événements d'envergure internationale. Un écosystème dont la vision stratégique et la créativité collective permettent le rayonnement de notre métropole sur la scène mondiale.

Citations

« Le maintien de Montréal en tête des destinations nord-américaines depuis neuf ans est le fruit d'une collaboration stratégique entre le Palais des congrès, Tourisme Montréal, et les sommités de la recherche montréalaise, dont l'expertise et l'engagement font toute la différence. En choisissant notre métropole, les associations internationales ne se contentent pas de sélectionner un lieu : elles s'allient à un écosystème qui enrichit le contenu de leur événement et amplifie l'expérience de leurs participants. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Chaque année, nos équipes s'investissent dans le traitement de centaines de dossiers, organisent de nombreuses visites de repérage et confirment des milliers de nuitées. Le tourisme d'affaires représente un levier majeur pour la métropole, tant sur le plan économique que pour le rayonnement académique et de recherche qu'il procure. Les multiples reconnaissances de l'ICCA sont un honneur, et je tiens à saluer le travail exceptionnel de nos équipes, qui contribuent sans relâche à faire briller Montréal sur la scène mondiale. » - Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la huitième année consécutive. congresmtl.com

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site mtl.org

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements : Sébastien Zickgraf, Conseiller-rédacteur, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, 514 871-5849, [email protected]; Aurélie de Blois, Conseillère principale, relations publiques et médias, Tourisme Montréal, 514 918-5290, [email protected]