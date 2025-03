MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - La 9ᵉ édition d'Aeromart Montréal se tiendra au Palais des congrès de Montréal du 25 au 27 mars 2025. Depuis son lancement en 2008, cet événement s'est imposé comme la référence nord-américaine pour le développement d'affaires dans le secteur de l'aéronautique. Avec 1 200 participants attendus, l'édition 2025 sera la plus ambitieuse à ce jour, renforçant le positionnement mondial de Montréal comme plaque tournante dans le domaine.

Véritable carrefour d'affaires et d'innovation pour l'industrie aéronautique, Aeromart Montréal est un événement phare qui connecte les grands donneurs d'ordres, les PME et les entreprises innovantes à travers des rencontres ciblées et des conférences stratégiques. La croissance significative du nombre de participants depuis la première édition témoigne de la pertinence et de l'efficacité du format de rendez-vous d'affaires préprogrammés qui caractérise Aeromart, permettant aux participants de concrétiser des opportunités commerciales pendant la convention d'affaires.

Au-delà de stimuler les échanges commerciaux, Aeromart Montréal aborde également, à travers des conférences stratégiques, les sujets sociétaux qui marquent l'actualité de l'écosystème aéronautique. Cette année, l'intelligence artificielle, l'impact environnemental et les ressources humaines feront partie des sujets de l'heure.

Montréal, un choix naturel

Inspiré par le succès d'Aeromart Toulouse, qui célèbrera sa 16e édition l'an prochain, Aeromart Montréal a pris son envol en 2008 avec une triple mission : faciliter l'intégration de la chaîne d'approvisionnement mondiale, positionner le Canada comme un pôle aéronautique de premier plan et offrir aux fournisseurs canadiens l'opportunité de développer leurs activités à l'échelle mondiale. Reconnue pour son écosystème aéronautique complet - l'un des rares endroits au monde où l'on peut construire un avion de A à Z -, Montréal s'est naturellement imposée comme terre d'accueil idéale pour cette plateforme unique.

Ainsi devenu le premier événement aéronautique international au Canada, Aeromart Montréal a généré en neuf éditions au Palais des congrès près de 12,5 millions de dollars en retombées économiques et continue d'offrir une vitrine exceptionnelle pour promouvoir l'expertise canadienne dans le monde entier.

Portés par ce succès, les organisateurs ont déjà confirmé le retour d'Aeromart Montréal au Palais des congrès au printemps 2027, consolidant ainsi l'ancrage de cet événement biennal dans la métropole québécoise.

Une expansion internationale réussie

Premier événement d'envergure à se tenir au Canada en 2021 - en format hybride - dans un contexte pandémique, Aeromart Montréal n'est pas le seul dérivé de l'édition européenne et s'inscrit dans une approche internationale. La bannière a déployé ses ailes à travers le monde avec des éditions à Nagoya (6e édition cette année) et Hyderabad (2e édition en 2026). Cette expansion confirme la pertinence du modèle d'Aeromart et son rôle moteur dans le développement de l'industrie aéronautique mondiale, confortant la position stratégique de Montréal au cœur de cette industrie dynamique.

Citations

« Accueillir Aeromart Montréal au Palais des congrès, c'est faciliter des connexions qui propulsent l'aéronautique canadienne sur le devant de la scène mondiale. En réunissant leaders mondiaux, entreprises innovantes et fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement aéronautique, Aeromart Montréal et le Palais renforcent ensemble la place de Montréal comme pôle incontournable d'un secteur clé de l'économie québécoise. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Depuis l'atterrissage d'Aeromart à Montréal il y a 17 ans, cette convention d'affaires n'a cessé de grandir, d'attirer de plus en plus de joueurs de l'industrie aéronautique mondiale pour se positionner comme un événement majeur et incontournable en Amérique du Nord. Ce congrès contribue au rayonnement de Montréal, du Québec, et du Canada comme un pôle majeur de l'innovation, et de la sous-traitance pour la fabrication des aéronefs d'aujourd'hui et de demain. Les initiatives de 2025 avec l'ouverture aux écoles, aux centres de formation, aux étudiants, mais également le village des start-ups, la mise en valeur des technologies futures (IA, fabrication additive, robotique…) contribuent au développement pérenne de l'événement. » - Stéphane Castet, président-directeur général d'advanced business events

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la huitième année consécutive. congresmtl.com

À propos d'advanced business events (abe)

Depuis plus de 20 ans, advanced business events (abe) est un leader dans l'organisation de conventions d'affaires et de conférences internationales destinées aux secteurs industriels. Spécialisée dans les rencontres professionnelles B2B, abe crée des plateformes uniques pour favoriser le développement de partenariats stratégiques et de collaborations internationales. En combinant expertise sectorielle et réseau mondial, abe propose des événements ciblés dans des domaines variés, tels que l'aéronautique, la défense, le spatial, les technologies de pointe, et bien d'autres. Avec une équipe dévouée et un réseau global, abe s'engage à accompagner les entreprises dans leurs projets de croissance et d'innovation. Plus d'informations sur www.advbe.com.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements : Sébastien Zickgraf, Conseiller et rédacteur, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, 514 871-5849, [email protected]