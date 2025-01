GATINEAU, QC, le 8 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à nommer des personnes hautement qualifiées pour servir les intérêts des Canadiens.

Aujourd'hui, Steven MacKinnon, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, a annoncé le renouvellement de quatre mandats au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI).

Ginette Brazeau à titre de présidente à temps plein; son mandat se termine le 25 juin 2025.

à titre de présidente à temps plein; son mandat se termine le 25 juin 2025. Allison Smith à titre de vice-présidente à temps plein; son mandat se termine le 20 juin 2025.

à titre de vice-présidente à temps plein; son mandat se termine le 20 juin 2025. Annie G. Berthiaume à titre de vice-présidente à temps plein; son mandat se termine le 20 juin 2025.

à titre de vice-présidente à temps plein; son mandat se termine le 20 juin 2025. Jennifer Webster à titre de vice-présidente à temps plein; son mandat se termine le 14 octobre 2029.

La liste des membres et leur biographie sont disponibles sur le site Web du CCRI.

Le CCRI est un tribunal quasi judiciaire indépendant et représentatif qui favorise l'établissement et le maintien de relations de travail harmonieuses dans les secteurs relevant de la compétence fédérale. Il est responsable de l'interprétation et de l'application de la partie I (Relations du travail) et de certaines dispositions de la partie II (Santé et sécurité au travail) et de la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail. Le Conseil est également responsable de l'interprétation et de l'application de la partie II (Relations professionnelles) de la Loi sur le statut de l'artiste et des appels auprès du Conseil en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés.

Citations

« Le leadership, les connaissances approfondies et l'expérience des membres du Conseil jouent un très grand rôle dans la promotion de milieux de travail sûrs et sains dans les secteurs sous réglementation fédérale. Je tiens à féliciter Mme Berthiaume, Mme Brazeau, Mme Smith et Mme Webster pour le renouvellement de leur mandat, et je les remercie pour leur dévouement et leur engagement envers les travailleurs d'un bout à l'autre du Canada. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon

