OTTAWA, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ - Le Canada a atteint la lune, mais ne dispose toujours pas de ses propres moyens d'accès à l'espace. Le Canada est le seul pays du G7 qui n'a pas de capacités de lancement spatial et qui doit compter sur des pays étrangers, le plus souvent les États-Unis, pour atteindre l'orbite. Dans un monde plus incertain et plus concurrentiel, le Canada ne peut pas compter sur les autres pour garantir l'accès à l'espace, qui est essentiel à notre économie, à notre défense et à notre avenir.

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a présenté aujourd'hui la Loi sur les lancements spatiaux canadiens en vue de fournir des capacités souveraines canadiennes de lancement spatial. Cette loi permettrait au gouvernement de réglementer et de superviser en toute sécurité les activités de lancement spatial et de rentrée atmosphérique menées à partir du territoire canadien. Elle établirait par ailleurs les pouvoirs nécessaires pour apporter une certitude réglementaire à l'industrie, soutenir les investissements et le développement des infrastructures et renforcer la capacité du Canada à respecter ses obligations internationales dans le secteur spatial.

La mise en place de capacités souveraines canadiennes de lancement spatial générerait des milliards de dollars d'investissements, créerait des emplois bien rémunérés, renforcerait la souveraineté du Canada, réduirait la dépendance de notre économie à l'égard des États-Unis et appuierait une industrie de lancement et de rentrée atmosphérique commerciale qui pourrait représenter 40 milliards de dollars.

Le cadre réglementaire de la Loi sur les lancements spatiaux canadiens est essentiel pour assurer notre place dans l'économie spatiale mondiale en pleine expansion, tout en nous appuyant sur les contributions historiques du Canada aux innovations spatiales de l'humanité. Cela positionne le Canada de manière à répondre à ses besoins stratégiques, à renforcer la résilience des infrastructures critiques et d'autres systèmes qui dépendent des ressources spatiales, tout en stimulant l'innovation nationale et la croissance de l'industrie et en préparant le Canada à nouer de nouveaux partenariats économiques et de sécurité avec ses alliés.

Le Canada doit faire preuve d'ambition pour exercer un meilleur contrôle sur ses lancements et mettre en place des mesures plus strictes visant à réduire les retards coûteux qui exposent les infrastructures essentielles à des décisions échappant à notre contrôle. À mesure que le Canada développe des capacités accrues de lancement et de rentrée, il ouvre de nouvelles possibilités de partenariats, de collaboration et de renforcement des capacités au pays et avec d'autres nations à travers le monde.

Citations

« Le Canada a une longue et importante histoire dans le secteur spatial, et nous franchissons aujourd'hui une autre étape majeure pour assurer notre avenir dans ce secteur en pleine évolution. Un cadre réglementaire canadien à long terme régissant les lancements spatiaux commerciaux et la rentrée atmosphérique aiderait à rendre notre secteur spatial plus concurrentiel, à créer des possibilités économiques durables pour le secteur spatial canadien, à favoriser l'innovation et la recherche, et à soutenir la sécurité nationale. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« À l'heure où l'incertitude mondiale s'accentue, nous devons renforcer la sécurité économique du Canada et protéger sa souveraineté en investissant dans nos capacités. En élargissant les activités de lancement spatial ici même au pays et en mettant en œuvre la nouvelle Stratégie industrielle de défense, nous ouvrons la voie à de nouvelles possibilités pour les entreprises et les innovateurs canadiens. Nous créerons ainsi des emplois de grande qualité, stimulerons l'économie nationale et renforcerons la sécurité du Canada. Étant donné l'atteinte de niveaux inédits de la demande mondiale en services de lancement spatial, le Canada prend les moyens d'y répondre, de veiller à ce que la population canadienne profite de la croissance de ce secteur stratégique et d'en devenir un chef de file. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Notre gouvernement ouvre l'espace aérien canadien dans des conditions claires et contrôlées afin que les entreprises puissent lancer et faire rentrer en toute sécurité des vaisseaux spatiaux du Canada. Cette clarté donne à l'industrie la confiance nécessaire pour investir, construire des infrastructures et créer des emplois bien rémunérés ici au pays. En Nouvelle-Écosse, notre investissement de 200 millions de dollars dans un port spatial contribuera à garantir que la technologie canadienne puisse être lancée depuis le sol canadien, renforçant ainsi notre souveraineté et soutenant la sécurité nationale, tout en positionnant le Canada atlantique comme une plaque tournante croissante pour l'innovation et les partenariats mondiaux. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Faits en bref

En 2022, le secteur spatial a généré des recettes estimées à 5 milliards de dollars, dont 2 milliards de dollars d'exportation, et a contribué à hauteur d'environ 3,2 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada.

En 2023, la main-d'œuvre du secteur spatial canadien a augmenté de 5,9 %, créant un nombre record de 13 888 emplois dans le secteur spatial d'un océan à l'autre.

Selon les estimations de Deloitte, le marché spatial national devrait atteindre 40 milliards de dollars d'ici 2040, et il est estimé que l'économie spatiale mondiale se chiffrera à 1 500 milliards de dollars d'ici 2032.

Le 16 mars 2026, l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, a annoncé un investissement historique de 200 millions de dollars dans les infrastructures de base pour un port spatial canadien, ainsi que d'autres nouvelles capacités et initiatives importantes liées à l'espace. Cet investissement marque une étape importante pour le programme spatial souverain du Canada, tel que décrit dans la stratégie Sécurité, souveraineté et prospérité : La Stratégie industrielle de défense du Canada .

. L'élaboration d'un cadre réglementaire complet en matière de lancement et de rentrée atmosphérique s'inscrit dans les priorités du gouvernement du Canada en matière de croissance économique, de défense nationale et de souveraineté - soutenant directement la Stratégie industrielle de défense du Canada et la stratégie de sécurité nationale du Canada.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected], 613-327-5918; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]