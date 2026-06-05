Le gouvernement du Canada investit 15 millions de dollars dans l'un des plus grands projets d'énergie solaire de la Saskatchewan

ESTEVAN, SK, le 5 juin 2026 /CNW/ - Pour devenir une superpuissance de l'énergie propre, le gouvernement du Canada investit dans des projets d'énergie propre qui permettront au réseau électrique de fournir une électricité fiable et abordable dans tout le pays, créeront des emplois, stimuleront la croissance économique et réduiront les émissions.

À l'occasion d'une cérémonie d'inauguration aujourd'hui, le député Terry Duguid, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a salué l'ouverture du chantier du projet Turning Sun Solar sur le site du futur parc solaire commercial de 100 MW à Estevan (Saskatchewan) et a annoncé un financement fédéral de 15 millions de dollars pour le projet.

Turning Sun Solar est l'un des plus grands projets de parcs solaires photovoltaïques en Saskatchewan et l'un des plus grands projets d'énergie renouvelable en cours de réalisation au Canada. Situé sur le territoire ancestral de la Première Nation Ocean Man Nakoda, le projet bénéficie d'une participation autochtone de 10 % et, une fois en service, alimentera l'équivalent de 25 000 habitations. Il contribuera à renforcer la souveraineté énergétique et à augmenter l'offre d'énergie renouvelable en Saskatchewan, tout en réduisant la facture des consommateurs.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la logique de la future stratégie nationale d'électrification, qui doublera la capacité du réseau électrique canadien d'ici 2050 et fournira de l'électricité propre, fiable, abordable et souveraine à toute la population canadienne. En soutenant des projets comme Turning Sun Solar, nous renforçons le réseau électrique de la Saskatchewan tout en bâtissant un avenir plus résilient pour tous. En collaboration avec nos partenaires autochtones, nous développons les énergies propres, en plus d'assurer la fiabilité du réseau et la prospérité à l'échelle des collectivités rurales et au-delà.

Citations

« C'est un honneur de voir l'un des plus grands projets de parcs solaires de l'histoire de la Saskatchewan commencer à voir le jour. Détenu en partie par des Autochtones, ce projet témoigne de l'ambition et de la capacité d'exécution de notre gouvernement. Turning Sun Solar constituera un atout de taille pour les Saskatchewanais au moment où nous nous employons à bâtir un avenir fondé sur une énergie plus résiliente et plus abordable dans les Prairies. »

Terry Duguid

Député de Winnipeg-Sud

« Nous investissons dans le réseau électrique en Saskatchewan et au Canada pour assurer un approvisionnement en énergie fiable et abordable à l'heure où la demande d'électricité ne cesse de croître. Notre gouvernement est déterminé à collaborer avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et l'industrie pour conforter le Canada dans son rôle de superpuissance de l'énergie propre pour les décennies à venir. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La Saskatchewan a toujours été en pointe dans le domaine de l'énergie, et des projets comme Turning Sun prouvent que ce dynamisme et cet esprit d'innovation se portent très bien. Nous réalisons la prochaine génération de projets d'infrastructures énergétiques en unissant l'industrie, les partenaires autochtones et les localités rurales, et ces projets nous assureront plus d'énergie fiable, plus d'emplois et de nouvelles avenues de développement économique, ici, chez nous. »

L'honorable Buckley Belanger

Secrétaire d'État au Développement rural

« Turning Sun Solar est le genre de projet que nous sommes fiers de concrétiser, un projet fondé sur un partenariat fort, des objectifs communs et des retombées durables. Les aides annoncées aujourd'hui dans le cadre du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification de Ressources naturelles Canada témoignent du rôle important que joue la collaboration étroite des secteurs public et privé dans le développement des infrastructures énergétiques et la création de retombées durables pour nos partenaires, les populations locales et l'approvisionnement en électricité de la Saskatchewan. »

Mazen Turk

PDG, Greenwood Sustainable Infrastructure

« C'est un jalon important qui est posé aujourd'hui pour la Première Nation Ocean Man Nakoda. Nous y voyons un exemple éloquent de ce qu'on peut accomplir grâce à de solides partenariats et à une vision commune de l'avenir. En concertation avec GSI, nous bâtissons un héritage fondé sur l'énergie propre, une bonne gestion et la création de débouchés pour les générations futures. »

Chef Ernest Standingready

Première Nation Ocean Man

Faits en bref

Le financement fédéral accordé à ce projet provient du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification du gouvernement du Canada. Ce programme de 4,5 milliards de dollars vise à favoriser le déploiement de projets de modernisation du réseau électrique, de stockage d'énergie et de production d'électricité non émettrice dans toutes les régions du Canada, ce qui aidera à développer le réseau de façon durable, fiable et abordable.

Le 14 mai dernier, le gouvernement du Canada a annoncé une nouvelle stratégie nationale d'électrification, qui vise à doubler la capacité de notre réseau d'ici 2050 et à fournir de l'énergie propre, fiable et abordable partout au pays pour les décennies à venir.

Pour élaborer cette stratégie, le gouvernement lance des consultations auprès des provinces, des territoires, des peuples autochtones, des services publics et des syndicats pour déterminer les mesures à prendre pour doubler la capacité de notre réseau de la manière la plus efficace et la plus économique possible.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected] ; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]